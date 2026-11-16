"Manas dāvanas vispār nepatīk?" Dzintars sadusmojas uz Kristīni Lindenblati

360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Kristīne Lindenblate kopā ar Dzintaru plāno doties uz suši restorānu, lai nosvinētu negaidīti nopelnīto naudu. Taču pirms romantiskā vakara sākuma starp abiem uzvirmo domstarpības par Dzintara dāvināto zīmola somiņu.
Izrādās, Kristīne nav apmierināta ar somas kvalitāti — pēc neilga lietošanas laika tajā jau parādījušies bojājumi, tāpēc sieviete vēlas to apmainīt pret jaunu. Viņa uzskata, ka precei jākalpo ilgāk, un ir pārliecināta, ka patērētāju tiesības ļauj pieprasīt nomaiņu.
Dzintars gan šādu ieceri uztver personīgi un neslēpj aizvainojumu. "Manas dāvanas vispār nepatīk, jā?" viņš pārmet Kristīnei. Sieviete steidz paskaidrot, ka dāvana viņai patīk, taču staigāt ar bojātu somu nevēlas.
Diskusija turpinās, un Dzintars pat pieļauj, ka pati Kristīne somu varētu būt sabojājusi. Vai pārim izdosies vienoties par somiņas likteni un tomēr doties uz ilgi gaidītajām vakariņām?
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360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Kristīne Lindenblate kopā ar Dzintaru plāno doties uz suši restorānu, lai nosvinētu negaidīti nopelnīto naudu. Taču pirms romantiskā vakara sākuma starp abiem uzvirmo domstarpības par Dzintara dāvināto zīmola somiņu.
Izrādās, Kristīne nav apmierināta ar somas kvalitāti — pēc neilga lietošanas laika tajā jau parādījušies bojājumi, tāpēc sieviete vēlas to apmainīt pret jaunu. Viņa uzskata, ka precei jākalpo ilgāk, un ir pārliecināta, ka patērētāju tiesības ļauj pieprasīt nomaiņu.
Dzintars gan šādu ieceri uztver personīgi un neslēpj aizvainojumu. "Manas dāvanas vispār nepatīk, jā?" viņš pārmet Kristīnei. Sieviete steidz paskaidrot, ka dāvana viņai patīk, taču staigāt ar bojātu somu nevēlas.
Diskusija turpinās, un Dzintars pat pieļauj, ka pati Kristīne somu varētu būt sabojājusi. Vai pārim izdosies vienoties par somiņas likteni un tomēr doties uz ilgi gaidītajām vakariņām?
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