Mākslīgais intelekts prasa arvien vairāk elektrības. Vai Latvija nenokavēs jaunu jaudu būvniecību?
Demokrātu uzvarai ASV Kongresa starpvēlēšanās sekoja akciju cenu samazinājums ASV biržās. Daļa no tā skaidrojama ar kopējo skeptisko attieksmi pret Demokrātu partijas spēju vadīt ASV ekonomiku, kas tiek vērtēta krietni zemāk par Republikāņu partijas spējām, bet daļa – ar bažām par mākslīgā intelekta un intensīvās datu centru būvniecības nākotni ASV.
Divas dienas pēc ASV Kongresa starpvēlēšanām, 5. novembrī, kad jau bija pilnīgi skaidri šo vēlēšanu rezultāti, sākās būtisks cenu samazinājums ASV biržās – 500 vērtīgāko akciju indeksa "S&P 500" vērtība samazinājās par 4,4%, tehnoloģiju indeksa