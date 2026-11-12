Kučinskis ieskicē vairāku ministriju apvienošanas variantus

"Apvienotais saraksts" nākamās valdības laikā apsver vairāku ministriju reorganizāciju, intervijā sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis (AS), kurš jaunajā parlamentā vadīs "Apvienotā saraksta" frakciju.
"Ja runājam par ministriju apvienošanu, tad šobrīd sliecamies uz to, ka [bijušā premjera Krišjāņa] Kariņa kunga lēmums izveidot atsevišķu Klimata un enerģētikas ministriju (KEM) bija diezgan dīvains gājiens. Rezultātā, gribētu teikt, ne viena, ne otra ministrija nestrādā pilnasinīgi. Tajā pašā laikā Ekonomikas ministrija varētu darīt daudz vairāk," sacīja Kučinskis.
Ministrs stāstīja, ka šobrīd "Apvienotais saraksts" sliecas uz variantu, kurā apvienotu Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), KEM un Ekonomikas ministriju.
Kučinskis gan atzina, ka fiskālais efekts no šādas apvienošanas būtu salīdzinoši mazs.
"Nākamais variants ir Labklājības un Veselības ministriju apvienošana. Sarunās esam nonākuši pie tā, ka sagatavošana varētu būt nākamā gada uzdevums. Iespējams, nevajag forsēt ar diviem ministriem. Gada laikā to varētu sagatavot, lai neko netraumētu, un no 2028. gada abas ministrijas būtu kopā," teica Kučinskis.
Jautāts, vai tas nozīmētu pagaidām vienu ministru abām ministrijām, Kučinskis sacīja, ka tas ir iespējams. "Mēs vēl skatāmies, bet tas jau ir ieskats mūsu virtuvē. Tas ir viens no variantiem," piebilda Kučinskis.
Savukārt jautāts, vai varētu apvienot arī citas ministrijas, Kučinskis pieļāva, ka teorētiski varētu apvienot arī Kultūras ministriju ar Izglītības un zinātnes ministriju, bet "es jau tagad dzirdu, kā kultūras nozare protestētu".
Kučinskis atzina, ka ir pavīdējis arī variants veidot Infrastruktūras ministriju, apvienojot Satiksmes ministriju ar Ekonomikas ministriju. "Man gan šķiet, ka šobrīd to nevajadzētu darīt. Mums joprojām ir divi lieli "akmeņi" pie kājām — "Rail Baltica" un "airBaltic". Ar tiem jātiek galā atsevišķi," sacīja Kučinskis.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
"Apvienotais saraksts" nākamās valdības laikā apsver vairāku ministriju reorganizāciju, intervijā sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis (AS), kurš jaunajā parlamentā vadīs "Apvienotā saraksta" frakciju.
"Ja runājam par ministriju apvienošanu, tad šobrīd sliecamies uz to, ka [bijušā premjera Krišjāņa] Kariņa kunga lēmums izveidot atsevišķu Klimata un enerģētikas ministriju (KEM) bija diezgan dīvains gājiens. Rezultātā, gribētu teikt, ne viena, ne otra ministrija nestrādā pilnasinīgi. Tajā pašā laikā Ekonomikas ministrija varētu darīt daudz vairāk," sacīja Kučinskis.
Ministrs stāstīja, ka šobrīd "Apvienotais saraksts" sliecas uz variantu, kurā apvienotu Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), KEM un Ekonomikas ministriju.
Kučinskis gan atzina, ka fiskālais efekts no šādas apvienošanas būtu salīdzinoši mazs.
"Nākamais variants ir Labklājības un Veselības ministriju apvienošana. Sarunās esam nonākuši pie tā, ka sagatavošana varētu būt nākamā gada uzdevums. Iespējams, nevajag forsēt ar diviem ministriem. Gada laikā to varētu sagatavot, lai neko netraumētu, un no 2028. gada abas ministrijas būtu kopā," teica Kučinskis.
Jautāts, vai tas nozīmētu pagaidām vienu ministru abām ministrijām, Kučinskis sacīja, ka tas ir iespējams. "Mēs vēl skatāmies, bet tas jau ir ieskats mūsu virtuvē. Tas ir viens no variantiem," piebilda Kučinskis.
Savukārt jautāts, vai varētu apvienot arī citas ministrijas, Kučinskis pieļāva, ka teorētiski varētu apvienot arī Kultūras ministriju ar Izglītības un zinātnes ministriju, bet "es jau tagad dzirdu, kā kultūras nozare protestētu".
Kučinskis atzina, ka ir pavīdējis arī variants veidot Infrastruktūras ministriju, apvienojot Satiksmes ministriju ar Ekonomikas ministriju. "Man gan šķiet, ka šobrīd to nevajadzētu darīt. Mums joprojām ir divi lieli "akmeņi" pie kājām — "Rail Baltica" un "airBaltic". Ar tiem jātiek galā atsevišķi," sacīja Kučinskis.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu