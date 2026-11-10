Runām par basketbolista karjeras noslēgšanu Kristaps Porziņģis pielicis komatu – viņš ņem pauzi karjerā.
Kristaps Porziņģis paziņojumā norāda, ka ķermenis uz slodzi reaģējis slikti, līdz ar to viņš nevar sagatavoties, lai piedalītos spēlēs pienācīgā līmenī. Tāpēc, domājot par veselību, paņems pauzi karjerā un ar savu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandu Goldensteitas "Warriors" mēģinās panākt saprātīgu situācijas risinājumu. Klubs jau iepriekš esot pārtraucis izmaksāt liepājniekam algu, jo ārstniecības process nenotiek saskaņoti ar komandu. Taču Porziņģa lēmums nespēlēt neatbrīvo vienību no līgumsaistībām, jo viņš spiests tā rīkoties veselības dēļ, nevis vienkārši nevēloties vairs spēlēt. Šosezon kontraktā ierakstīti 20 miljoni ASV dolāru, nākamajā garantēti trīs miljoni. "Warriors" turpina meklēt maiņas iespējas, bet potenciālajos darījumos noteicošā loma būs algu griestiem un stratēģiskajam skatam nākotnē. Visticamāk, tiks iesaistīti vairāki spēlētāji un nākotnes drafta izvēles.
31 gadu vecais centrs nav spēlējis kopš aprīļa, viņš sirgst ar posturālās ortostatiskās tahikardijas sindromu. Tikmēr basketbola pasaule atminas Kristapa Porziņģa karjeras augstākos punktus – pirmās sezonas, kad Ņujorkas "Knicks" kreklā lidoja virs groza uzbrukumā un atbruņoja sāncenšus aizsardzībā, kā arī 2024. gada fināla pirmo spēli. Viņš laukumā nāca piektajā minūtē, rezultātam esot 12:11 un līdz ceturtdaļas beigām guva 11 punktus (37:20), ieliekot pamatus Bostonas "Celtics" pirmajai uzvarai un arī triumfam sērijā piecās spēlēs.
Goldensteitas "Warriors" pēc sezonas sākumā trim piedzīvotajiem zaudējumiem nu jau ir septiņu uzvaru sērija un rietumu konferences tabulā izdevies pakāpties līdz sestajai vietai.
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Runām par basketbolista karjeras noslēgšanu Kristaps Porziņģis pielicis komatu – viņš ņem pauzi karjerā.
Kristaps Porziņģis paziņojumā norāda, ka ķermenis uz slodzi reaģējis slikti, līdz ar to viņš nevar sagatavoties, lai piedalītos spēlēs pienācīgā līmenī. Tāpēc, domājot par veselību, paņems pauzi karjerā un ar savu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandu Goldensteitas "Warriors" mēģinās panākt saprātīgu situācijas risinājumu. Klubs jau iepriekš esot pārtraucis izmaksāt liepājniekam algu, jo ārstniecības process nenotiek saskaņoti ar komandu. Taču Porziņģa lēmums nespēlēt neatbrīvo vienību no līgumsaistībām, jo viņš spiests tā rīkoties veselības dēļ, nevis vienkārši nevēloties vairs spēlēt. Šosezon kontraktā ierakstīti 20 miljoni ASV dolāru, nākamajā garantēti trīs miljoni. "Warriors" turpina meklēt maiņas iespējas, bet potenciālajos darījumos noteicošā loma būs algu griestiem un stratēģiskajam skatam nākotnē. Visticamāk, tiks iesaistīti vairāki spēlētāji un nākotnes drafta izvēles.
31 gadu vecais centrs nav spēlējis kopš aprīļa, viņš sirgst ar posturālās ortostatiskās tahikardijas sindromu. Tikmēr basketbola pasaule atminas Kristapa Porziņģa karjeras augstākos punktus – pirmās sezonas, kad Ņujorkas "Knicks" kreklā lidoja virs groza uzbrukumā un atbruņoja sāncenšus aizsardzībā, kā arī 2024. gada fināla pirmo spēli. Viņš laukumā nāca piektajā minūtē, rezultātam esot 12:11 un līdz ceturtdaļas beigām guva 11 punktus (37:20), ieliekot pamatus Bostonas "Celtics" pirmajai uzvarai un arī triumfam sērijā piecās spēlēs.
Goldensteitas "Warriors" pēc sezonas sākumā trim piedzīvotajiem zaudējumiem nu jau ir septiņu uzvaru sērija un rietumu konferences tabulā izdevies pakāpties līdz sestajai vietai.
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