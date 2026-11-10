Šmita debijas sezonu NHL pārtrauc savainojums – atgriešanās tik drīz nav gaidāma

Latvijas hokejists Alberts Šmits savainojuma dēļ nevarēs doties laukumā vairākas nedēļas, pirmdien pavēstīja latvieša pārstāvētā Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienība Ņujorkas "Rangers".
Šmits sestdienas "Rangers" maču izlaida ķermeņa augšdaļas savainojuma dēļ. Sākotnēji latvieša atgriešanās ierindā tika vērtēta kā dienu no dienas, taču mediji ziņo, ka šobrīd Šmita atgriešanās laukumā jau tiek vērtēta no nedēļas uz nedēļu, kas nozīmē, ka aizsargs, visticamāk, izlaidīs vairākas nedēļas.
"Rangers" galvenais treneris Maiks Salivans atklāja, ka nezina, kurā brīdi Šmits iedzīvojies savainojumā.
"Nezinu, kurā brīdī brīdī tas notika. Tas nebija iesildīšanās laikā, bet, acīmredzot, viņam ar to bija problēmas. Nezinu precīzu brīdi," teica Salivans.
Savā debijas sezonā Šmits NHL piedalījies 17 mačos un pagaidām ir bez rezultativitātes punktiem. Vidēji mačā viņš uz ledus bijis 14 minūtes un 29 sekundes.
"Rangers" ar 21 punktu 18 spēlēs Austrumu konferencē atrodas septītajā vietā.
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Latvijas hokejists Alberts Šmits savainojuma dēļ nevarēs doties laukumā vairākas nedēļas, pirmdien pavēstīja latvieša pārstāvētā Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienība Ņujorkas "Rangers".
Šmits sestdienas "Rangers" maču izlaida ķermeņa augšdaļas savainojuma dēļ. Sākotnēji latvieša atgriešanās ierindā tika vērtēta kā dienu no dienas, taču mediji ziņo, ka šobrīd Šmita atgriešanās laukumā jau tiek vērtēta no nedēļas uz nedēļu, kas nozīmē, ka aizsargs, visticamāk, izlaidīs vairākas nedēļas.
"Rangers" galvenais treneris Maiks Salivans atklāja, ka nezina, kurā brīdi Šmits iedzīvojies savainojumā.
"Nezinu, kurā brīdī brīdī tas notika. Tas nebija iesildīšanās laikā, bet, acīmredzot, viņam ar to bija problēmas. Nezinu precīzu brīdi," teica Salivans.
Savā debijas sezonā Šmits NHL piedalījies 17 mačos un pagaidām ir bez rezultativitātes punktiem. Vidēji mačā viņš uz ledus bijis 14 minūtes un 29 sekundes.
"Rangers" ar 21 punktu 18 spēlēs Austrumu konferencē atrodas septītajā vietā.
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