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#avārijas #dzelzceļš #negadījumi #policija

Traģēdija Ozolniekos — pasažieru vilciens sabraucis vīrieti

LETA
/
Latvijas Mediji
2026. gada 10. novembris, 15:27
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2026. gada 10. novembris, 15:27
Vilciens. Ilustratīvs attēls.
Vilciens. Ilustratīvs attēls.
Foto: Paula Čurkste/LETA

Pirmdien Ozolniekos vilciens sabraucis kādu vīrieti, informē Valsts policijā (VP).

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Ap plkst. 17.30 VP saņemta informācija, ka Jelgavas novadā, Ozolniekos, Ezera ielā pasažieru vilciens uzbraucis vīrietim.

Konstatēta 1998. gadā dzimuša vīrieša nāve.

VP par notikušo sākts kriminālprocess un tiek noskaidroti negadījuma iemesli.

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#avārijas #dzelzceļš #negadījumi #policija
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Pirmdien Ozolniekos vilciens sabraucis kādu vīrieti, informē Valsts policijā (VP).

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Ap plkst. 17.30 VP saņemta informācija, ka Jelgavas novadā, Ozolniekos, Ezera ielā pasažieru vilciens uzbraucis vīrietim.

Konstatēta 1998. gadā dzimuša vīrieša nāve.

VP par notikušo sākts kriminālprocess un tiek noskaidroti negadījuma iemesli.

Aptauja

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#avārijas #dzelzceļš #negadījumi #policija
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