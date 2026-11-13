Atbalsta reģionālo autobusu un vilcienu biļešu cenu paaugstināšanu vidēji par 10%

Sabiedriskā transporta padome piektdien atbalstīja braukšanas maksas paaugstināšanu reģionālās nozīmes autobusu un vilcienu maršrutos 2027. gadā vidēji par 10%, liecina Autotransporta direkcijas (ATD) sniegtā informācija.
Plānots, ka tarifu izmaiņas stāsies spēkā ne vēlāk kā 2027. gada 15. februārī.
ATD Sabiedriskā transporta departamenta vadītājs Tomass Beikulis sabiedriskā transporta padomes sēdē informēja, ka braukšanas maksas paaugstināšana varētu nodrošināt papildu biļešu ieņēmumus aptuveni 3,2 miljonu eiro apmērā gadā.
Paredzēts, ka zonu sistēmā biļešu cenas visās piecās zonās — no A līdz E — pieaugs par 0,2 eiro. Tādējādi A zonā biļetes cena palielināsies no 1,5 līdz 1,7 eiro jeb par 13,3%, B zonā — no 2,3 līdz 2,5 eiro jeb par 8,7%, C zonā — no 2,8 līdz trim eiro jeb par 7,1%, D zonā — no 3,3 līdz 3,5 eiro jeb par 6,1%, bet E zonā — no 3,8 līdz četriem eiro jeb par 5,3%.
Beikulis skaidroja, ka vienāds cenas pieaugums 0,2 eiro apmērā izvēlēts, lai saglabātu līdzšinējo cenu proporciju starp zonām, kurās noteikts 0,5 eiro solis. Vienlaikus mērķis ir nodrošināt vidējo tarifu pieaugumu aptuveni 10% apmērā.
Savukārt ārpus zonu sistēmas biļešu cenas plānots paaugstināt aptuveni par 10-11%, tās noapaļojot līdz 0,1 eiro.
Piemēram, vilciena biļetes cena maršrutā Rīga-Koknese pieaugs par 10,9% — no 4,6 līdz 5,1 eiro, maršrutā Rīga-Pļaviņas — par 11,5% jeb no 5,2 līdz 5,8 eiro, maršrutā Rīga-Krustpils — par 10,5% jeb no 5,7 līdz 6,3 eiro, maršrutā Rīga-Līvāni — par 10,1% jeb no 6,9 līdz 7,6 eiro, maršrutā Rīga-Daugavpils — par 10,1% jeb no 8,9 līdz 9,8 eiro, bet maršrutā Rīga-Indra — par 10,3% jeb no 11,7 līdz 12,9 eiro.
Savukārt reģionālo autobusu maršrutos biļetes cena no Rīgas līdz Saldum pieaugs par 12,9% — no 6,2 līdz septiņiem eiro, līdz Skrundai — par 11,8% jeb no 7,6 līdz 8,5 eiro, bet līdz Liepājai — par 12,3% jeb no 10,6 līdz 11,9 eiro.
Vienlaikus paredzēts paaugstināt minimālo braukšanas maksu. Rīgā tā pieaugs no 1,5 līdz 1,7 eiro, citās valstspilsētās — no 1,2 līdz 1,3 eiro, bet pārējās pieturās — no 0,9 līdz vienam eiro.
ATD norāda, ka
ārpus elektrificētās zonas vilciena biļetes cena arī turpmāk saglabāsies zemāka nekā autobusa biļetes cena.
Papildus paredzēts ieviest atsevišķu velosipēda biļeti, kuras cena būs 30% no viena brauciena biļetes cenas. Savukārt līdzšinējo bagāžas biļeti plānots pārdēvēt par "Bagāžas vai dzīvnieka biļeti". Šo izmaiņu mērķis ir nodrošināt pasažieriem skaidrāku informāciju un precīzāku pārvadājumu uzskaiti.
ATD prognozē, ka tarifu paaugstināšana nodrošinās papildu ieņēmumus 3,2 miljonu eiro apmērā gadā, pieņemot, ka reģionālā sabiedriskā transporta maršrutu tīkls saglabāsies nemainīgs. Savukārt 2027. gadam pieejamais valsts budžeta finansējums reģionālajiem sabiedriskā transporta pārvadājumiem ir 93,78 miljoni eiro.
Beikulis arī norādīja, ka iepriekšējās braukšanas maksas izmaiņas nodrošinājušas lielākus papildu ieņēmumus, nekā sākotnēji prognozēts.
Plānots, ka tarifu izmaiņas tiks ieviestas trīs mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2027. gada 15. februārim, savukārt jauno biļešu veidu praktiskā ieviešana notiks atbilstoši tehniskajai gatavībai, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā.
Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotajā informatīvajā ziņojumā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanas un finansēšanas iespējām 2027.-2030. gadam piedāvāti trīs iespējamie risinājumi.
Pirmais paredz pakalpojumu nodrošināšanu tikai esošā bāzes finansējuma robežās, kas prasītu būtisku reģionālo autobusu maršrutu tīkla samazināšanu, dzelzceļa pārvadājumu apmēra mazināšanu, būtisku tarifu pieaugumu un izmaiņas braukšanas maksas atvieglojumu sistēmā. SM vērtējumā šāds variants būtiski pasliktinātu sabiedriskā transporta pieejamību un iedzīvotāju mobilitāti reģionos.
SM kā praktiski īstenojamu risinājumu uzskata otro variantu, kas paredz saglabāt esošo reģionālo autobusu un vilcienu pārvadājumu tīklu, vidēji par 10% palielināt braukšanas biļešu cenas un pārskatīt braukšanas maksas atvieglojumu sistēmu, kas ir aptuveni 25 miljoni eiro jeb 28% no visām izmaksām, nosakot maksimālo valsts atbalstu 70% apmērā no braukšanas maksas. SM ieskatā šāda pieeja ļautu saglabāt sabiedriskā transporta pieejamību, vienlaikus mazinot finansējuma iztrūkumu un veicinot sistēmas ilgtspēju.
Trešais variants paredz saglabāt esošo pārvadājumu tīklu, par 10% palielināt biļešu cenas, vienlaikus saglabājot pašreizējo braukšanas maksas atvieglojumu sistēmu. SM skaidro, ka šis risinājums vismazāk ietekmētu pasažierus un sabiedriskā transporta pieejamību, taču tam nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums aptuveni 15 miljoni eiro gadā. SM šo variantu uzskata par vēlamāko gadījumā, ja valsts budžetā izdotos rast papildu finanšu līdzekļus.
SM skaidroja, ka gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums samazināt braukšanas maksas atlaižu apmēru, valsts turpinātu segt lielāko daļu brauciena izmaksu. Piemēram, valstspilsētu sabiedriskajā transportā pasažieris ar 70% atvieglojumu par vienu braucienu maksātu no 0,21 līdz 0,54 eiro, kamēr pilnā biļetes cena ir no 0,7 līdz 1,8 eiro. Pierīgas autobusos brauciena maksa būtu no 0,45 līdz 0,84 eiro (pilna cena 1,5-2,8 eiro), savukārt maršrutā Rīga-Rēzekne tā būtu 3,57 eiro (pilna cena 11,9 eiro). Vilcienu pārvadājumos brauciens no A zonas līdz D zonai maksātu 0,99 eiro (pilna cena 3,3 eiro), maršrutā Rīga-Daugavpils 2,67 eiro (pilna cena 8,9 eiro), bet maršrutā Rīga-Liepāja 2,73 eiro (pilna cena 9,1 eiro).
SM aprēķini liecina, ka finansējuma trūkuma gadījumā, ja nav papildu valsts budžeta finansējuma, varētu būt nepieciešams slēgt aptuveni 794 autobusu reisus, bet pasažieru skaits samazinātos par vairāk nekā trim miljoniem braucienu gadā. Tas īpaši skartu seniorus, skolēnus, cilvēkus bez automašīnas un reģionu iedzīvotājus.
2025. gadā valsts braukšanas maksas atvieglojumu kompensēšanai novirzīja 26,2 miljonus eiro jeb gandrīz 28% no kopējā sabiedriskā transporta finansējuma.
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Sabiedriskā transporta padome piektdien atbalstīja braukšanas maksas paaugstināšanu reģionālās nozīmes autobusu un vilcienu maršrutos 2027. gadā vidēji par 10%, liecina Autotransporta direkcijas (ATD) sniegtā informācija.
Plānots, ka tarifu izmaiņas stāsies spēkā ne vēlāk kā 2027. gada 15. februārī.
ATD Sabiedriskā transporta departamenta vadītājs Tomass Beikulis sabiedriskā transporta padomes sēdē informēja, ka braukšanas maksas paaugstināšana varētu nodrošināt papildu biļešu ieņēmumus aptuveni 3,2 miljonu eiro apmērā gadā.
Paredzēts, ka zonu sistēmā biļešu cenas visās piecās zonās — no A līdz E — pieaugs par 0,2 eiro. Tādējādi A zonā biļetes cena palielināsies no 1,5 līdz 1,7 eiro jeb par 13,3%, B zonā — no 2,3 līdz 2,5 eiro jeb par 8,7%, C zonā — no 2,8 līdz trim eiro jeb par 7,1%, D zonā — no 3,3 līdz 3,5 eiro jeb par 6,1%, bet E zonā — no 3,8 līdz četriem eiro jeb par 5,3%.
Beikulis skaidroja, ka vienāds cenas pieaugums 0,2 eiro apmērā izvēlēts, lai saglabātu līdzšinējo cenu proporciju starp zonām, kurās noteikts 0,5 eiro solis. Vienlaikus mērķis ir nodrošināt vidējo tarifu pieaugumu aptuveni 10% apmērā.
Savukārt ārpus zonu sistēmas biļešu cenas plānots paaugstināt aptuveni par 10-11%, tās noapaļojot līdz 0,1 eiro.
Piemēram, vilciena biļetes cena maršrutā Rīga-Koknese pieaugs par 10,9% — no 4,6 līdz 5,1 eiro, maršrutā Rīga-Pļaviņas — par 11,5% jeb no 5,2 līdz 5,8 eiro, maršrutā Rīga-Krustpils — par 10,5% jeb no 5,7 līdz 6,3 eiro, maršrutā Rīga-Līvāni — par 10,1% jeb no 6,9 līdz 7,6 eiro, maršrutā Rīga-Daugavpils — par 10,1% jeb no 8,9 līdz 9,8 eiro, bet maršrutā Rīga-Indra — par 10,3% jeb no 11,7 līdz 12,9 eiro.
Savukārt reģionālo autobusu maršrutos biļetes cena no Rīgas līdz Saldum pieaugs par 12,9% — no 6,2 līdz septiņiem eiro, līdz Skrundai — par 11,8% jeb no 7,6 līdz 8,5 eiro, bet līdz Liepājai — par 12,3% jeb no 10,6 līdz 11,9 eiro.
Vienlaikus paredzēts paaugstināt minimālo braukšanas maksu. Rīgā tā pieaugs no 1,5 līdz 1,7 eiro, citās valstspilsētās — no 1,2 līdz 1,3 eiro, bet pārējās pieturās — no 0,9 līdz vienam eiro.
ATD norāda, ka
ārpus elektrificētās zonas vilciena biļetes cena arī turpmāk saglabāsies zemāka nekā autobusa biļetes cena.
Papildus paredzēts ieviest atsevišķu velosipēda biļeti, kuras cena būs 30% no viena brauciena biļetes cenas. Savukārt līdzšinējo bagāžas biļeti plānots pārdēvēt par "Bagāžas vai dzīvnieka biļeti". Šo izmaiņu mērķis ir nodrošināt pasažieriem skaidrāku informāciju un precīzāku pārvadājumu uzskaiti.
ATD prognozē, ka tarifu paaugstināšana nodrošinās papildu ieņēmumus 3,2 miljonu eiro apmērā gadā, pieņemot, ka reģionālā sabiedriskā transporta maršrutu tīkls saglabāsies nemainīgs. Savukārt 2027. gadam pieejamais valsts budžeta finansējums reģionālajiem sabiedriskā transporta pārvadājumiem ir 93,78 miljoni eiro.
Beikulis arī norādīja, ka iepriekšējās braukšanas maksas izmaiņas nodrošinājušas lielākus papildu ieņēmumus, nekā sākotnēji prognozēts.
Plānots, ka tarifu izmaiņas tiks ieviestas trīs mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2027. gada 15. februārim, savukārt jauno biļešu veidu praktiskā ieviešana notiks atbilstoši tehniskajai gatavībai, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā.
Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotajā informatīvajā ziņojumā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanas un finansēšanas iespējām 2027.-2030. gadam piedāvāti trīs iespējamie risinājumi.
Pirmais paredz pakalpojumu nodrošināšanu tikai esošā bāzes finansējuma robežās, kas prasītu būtisku reģionālo autobusu maršrutu tīkla samazināšanu, dzelzceļa pārvadājumu apmēra mazināšanu, būtisku tarifu pieaugumu un izmaiņas braukšanas maksas atvieglojumu sistēmā. SM vērtējumā šāds variants būtiski pasliktinātu sabiedriskā transporta pieejamību un iedzīvotāju mobilitāti reģionos.
SM kā praktiski īstenojamu risinājumu uzskata otro variantu, kas paredz saglabāt esošo reģionālo autobusu un vilcienu pārvadājumu tīklu, vidēji par 10% palielināt braukšanas biļešu cenas un pārskatīt braukšanas maksas atvieglojumu sistēmu, kas ir aptuveni 25 miljoni eiro jeb 28% no visām izmaksām, nosakot maksimālo valsts atbalstu 70% apmērā no braukšanas maksas. SM ieskatā šāda pieeja ļautu saglabāt sabiedriskā transporta pieejamību, vienlaikus mazinot finansējuma iztrūkumu un veicinot sistēmas ilgtspēju.
Trešais variants paredz saglabāt esošo pārvadājumu tīklu, par 10% palielināt biļešu cenas, vienlaikus saglabājot pašreizējo braukšanas maksas atvieglojumu sistēmu. SM skaidro, ka šis risinājums vismazāk ietekmētu pasažierus un sabiedriskā transporta pieejamību, taču tam nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums aptuveni 15 miljoni eiro gadā. SM šo variantu uzskata par vēlamāko gadījumā, ja valsts budžetā izdotos rast papildu finanšu līdzekļus.
SM skaidroja, ka gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums samazināt braukšanas maksas atlaižu apmēru, valsts turpinātu segt lielāko daļu brauciena izmaksu. Piemēram, valstspilsētu sabiedriskajā transportā pasažieris ar 70% atvieglojumu par vienu braucienu maksātu no 0,21 līdz 0,54 eiro, kamēr pilnā biļetes cena ir no 0,7 līdz 1,8 eiro. Pierīgas autobusos brauciena maksa būtu no 0,45 līdz 0,84 eiro (pilna cena 1,5-2,8 eiro), savukārt maršrutā Rīga-Rēzekne tā būtu 3,57 eiro (pilna cena 11,9 eiro). Vilcienu pārvadājumos brauciens no A zonas līdz D zonai maksātu 0,99 eiro (pilna cena 3,3 eiro), maršrutā Rīga-Daugavpils 2,67 eiro (pilna cena 8,9 eiro), bet maršrutā Rīga-Liepāja 2,73 eiro (pilna cena 9,1 eiro).
SM aprēķini liecina, ka finansējuma trūkuma gadījumā, ja nav papildu valsts budžeta finansējuma, varētu būt nepieciešams slēgt aptuveni 794 autobusu reisus, bet pasažieru skaits samazinātos par vairāk nekā trim miljoniem braucienu gadā. Tas īpaši skartu seniorus, skolēnus, cilvēkus bez automašīnas un reģionu iedzīvotājus.
2025. gadā valsts braukšanas maksas atvieglojumu kompensēšanai novirzīja 26,2 miljonus eiro jeb gandrīz 28% no kopējā sabiedriskā transporta finansējuma.
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