Dienvidāfrikā "noceļ no trases" algotņus Krievijas karam

Dienvidāfrikā aizturēti deviņi Zimbabves pilsoņi, kuri visdrīzāk mēģināja pamest valsti, lai dotos cīnīties Krievijas-Ukrainas karā, paziņojusi policija.
Grupa 20 līdz 26 gadus vecu vīriešu aizturēta Johannesburgā un tās apkārtnē, operācijā piedalījās vairāku dienestu apvienotā komanda, tostarp Interpols. Pieci cilvēki aizturēti Dienvidāfrikas lielākajā lidostā, vēl četri viesnīcā Brumā, uz austrumiem no Johannesburgas.
Viņiem izvirzītas apsūdzības par Dienvidāfrikas likuma pārkāpšanu, kas aizliedz algotņu darbību bez valdības atļaujas. Interpola un citu starptautisko tiesībsargājošo iestāžu iesaiste liecina domāt, ka aizdomās turētie pārkāpuši likumus arī Zimbabvē.
Policija nav atklājusi, vai šī grupa plānoja karot Krievijas vai Ukrainas pusē, nav sniegta sīkāka informācija, kas varētu būt iesaistīts brauciena organizēšanā.
Ukrainas izlūkdienesta novērtējumā šā gada sākumā tika lēsts, ka karam Krievijas pusē savervēti vairāk nekā 1700 cilvēki no 36 Āfrikas valstīm. Gūstā krituši vairāki simti afrikāņu, teju visi apgalvo, ka plānojuši studēt vai strādāt apsardzē, būvniecībā vai citā civilā darbā, bet ar viltu piespiesti parakstīt līgumu ar Krievijas Aizsardzības ministriju.
Tie, kuri atzīst, ka zinājuši, ko paraksta, esot domājuši, ka paliks aizmugurē, piemēram, kā pavāri, nevis tiks nosūti uz fronti. Patiesībā gan tikai retais nezina, kur dodas, galvenais iemesls ir solītais atalgojums, ideoloģija īpašu lomu nespēlē.
Zimbabves žurnālists Ezra Sibanda savā izmeklēšanā atklāja, ka par līguma parakstīšanu solīts līdz pat 37 000 ASV dolāru un ikmēneša algā 4000 dolāru. Lielākoties solītais paliekot uz papīra, vien dažos gadījumos aptuveni 2000 dolāru nosūtīti algotņu ģimenēm.
Kenija lēš, ka Krievija nelegāli savervējusi 252 tās pilsoņus. Martā ārlietu ministrs Musalia Mudavadi pēc vizītes Maskavā paziņoja, ka panākta vienošanās par Kenijas pilsoņu vervēšanas pārtraukšanu. Martā Zimbabve paziņoja, ka 18 tās pilsoņi gājuši bojā Krievijas pusē Ukrainā, un vairāk nekā 60 iesprostoti frontes līnijā.
Dienvidāfrika panākusi 17 savu pilsoņu atgriešanos. Pagājušā gada decembrī Dienvidāfrikas likumsargi aizturēja piecus cilvēkus, tostarp kādu žurnālistu, par vervēšanu karam. Marta beigās Zimbabvē četri apsūdzētie stājās tiesas priekšā par cilvēktirdzniecību Krievijas agresijai.
Par algotņu vervēšanu nācās skaidroties arī Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam oktobra beigās Maskavā sarīkotajā Krievijas-Āfrikas samitā. Ganas prezidents Džons Mahama panāca vienošanos ar Putinu par pilnīgu šīs valsts pilsoņu vervēšanas aizliegumu. No vairāk nekā 270 savervētajiem Ganas pilsoņiem vismaz 62 gājuši bojā un 15 pazuduši bez vēsts. Krievija noraida apsūdzības par krāpniecisku vervēšanu.
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Dienvidāfrikā aizturēti deviņi Zimbabves pilsoņi, kuri visdrīzāk mēģināja pamest valsti, lai dotos cīnīties Krievijas-Ukrainas karā, paziņojusi policija.
Grupa 20 līdz 26 gadus vecu vīriešu aizturēta Johannesburgā un tās apkārtnē, operācijā piedalījās vairāku dienestu apvienotā komanda, tostarp Interpols. Pieci cilvēki aizturēti Dienvidāfrikas lielākajā lidostā, vēl četri viesnīcā Brumā, uz austrumiem no Johannesburgas.
Viņiem izvirzītas apsūdzības par Dienvidāfrikas likuma pārkāpšanu, kas aizliedz algotņu darbību bez valdības atļaujas. Interpola un citu starptautisko tiesībsargājošo iestāžu iesaiste liecina domāt, ka aizdomās turētie pārkāpuši likumus arī Zimbabvē.
Policija nav atklājusi, vai šī grupa plānoja karot Krievijas vai Ukrainas pusē, nav sniegta sīkāka informācija, kas varētu būt iesaistīts brauciena organizēšanā.
Ukrainas izlūkdienesta novērtējumā šā gada sākumā tika lēsts, ka karam Krievijas pusē savervēti vairāk nekā 1700 cilvēki no 36 Āfrikas valstīm. Gūstā krituši vairāki simti afrikāņu, teju visi apgalvo, ka plānojuši studēt vai strādāt apsardzē, būvniecībā vai citā civilā darbā, bet ar viltu piespiesti parakstīt līgumu ar Krievijas Aizsardzības ministriju.
Tie, kuri atzīst, ka zinājuši, ko paraksta, esot domājuši, ka paliks aizmugurē, piemēram, kā pavāri, nevis tiks nosūti uz fronti. Patiesībā gan tikai retais nezina, kur dodas, galvenais iemesls ir solītais atalgojums, ideoloģija īpašu lomu nespēlē.
Zimbabves žurnālists Ezra Sibanda savā izmeklēšanā atklāja, ka par līguma parakstīšanu solīts līdz pat 37 000 ASV dolāru un ikmēneša algā 4000 dolāru. Lielākoties solītais paliekot uz papīra, vien dažos gadījumos aptuveni 2000 dolāru nosūtīti algotņu ģimenēm.
Kenija lēš, ka Krievija nelegāli savervējusi 252 tās pilsoņus. Martā ārlietu ministrs Musalia Mudavadi pēc vizītes Maskavā paziņoja, ka panākta vienošanās par Kenijas pilsoņu vervēšanas pārtraukšanu. Martā Zimbabve paziņoja, ka 18 tās pilsoņi gājuši bojā Krievijas pusē Ukrainā, un vairāk nekā 60 iesprostoti frontes līnijā.
Dienvidāfrika panākusi 17 savu pilsoņu atgriešanos. Pagājušā gada decembrī Dienvidāfrikas likumsargi aizturēja piecus cilvēkus, tostarp kādu žurnālistu, par vervēšanu karam. Marta beigās Zimbabvē četri apsūdzētie stājās tiesas priekšā par cilvēktirdzniecību Krievijas agresijai.
Par algotņu vervēšanu nācās skaidroties arī Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam oktobra beigās Maskavā sarīkotajā Krievijas-Āfrikas samitā. Ganas prezidents Džons Mahama panāca vienošanos ar Putinu par pilnīgu šīs valsts pilsoņu vervēšanas aizliegumu. No vairāk nekā 270 savervētajiem Ganas pilsoņiem vismaz 62 gājuši bojā un 15 pazuduši bez vēsts. Krievija noraida apsūdzības par krāpniecisku vervēšanu.
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