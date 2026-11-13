Šauras stāvvietas vai neprasmīgi šoferi? Eksperti skaidro, kāpēc autostāvvietās valda haoss

Autostāvvietās mēdz uzvirmot ne mazums emociju — kāds novietojis automašīnu šķībi, citam blakus novietotā spēkrata dēļ nav iespējams atvērt durvis, bet vēl kādam nākas ilgi manevrēt, lai vispār izkļūtu no stāvvietas. Taču vai tiešām vainīgi ir tikai neuzmanīgi autovadītāji, vai arī pašas stāvvietas kļuvušas pārāk šauras, skaidro 360TV raidījums "Sadursme 360".
"Drošās Braukšanas Skolas" direktors Jānis Vanks norāda, ka autovadītāju kultūra pamazām uzlabojas, tomēr negadījumu stāvvietās joprojām netrūkst. Viņš atgādina, ka arī autostāvvietā jāievēro ceļa zīmes un horizontālais marķējums — tieši tāpat kā uz ielas.
Savukārt stāvvietu projektēšanas standarti paredz, ka vienas stāvvietas platumam parasti jābūt 2,5 metriem. Taču pietiek ar vienu šķībi novietotu automašīnu, lai sāktos īsts domino efekts un citiem šoferiem nāktos meklēt citu vietu. Kā norāda "Europark" pārstāvis Maksims Orlovs, autovadītājiem šādās situācijās nevajadzētu mēģināt novietot savu spēkratu blakus jau nepareizi novietotai automašīnai, bet gan atrast atbilstošu brīvu vietu.
Eksperts arī uzsver, ka stāvvietu plānošanā nereti prioritāte tiek dota automašīnu skaitam, nevis ērtībai. Tāpēc problēma ne vienmēr slēpjas tikai pie stūres sēdošajos — svarīgi, lai stāvvietas jau sākotnēji būtu pārdomātas un piemērotas ikdienas vajadzībām.
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Autostāvvietās mēdz uzvirmot ne mazums emociju — kāds novietojis automašīnu šķībi, citam blakus novietotā spēkrata dēļ nav iespējams atvērt durvis, bet vēl kādam nākas ilgi manevrēt, lai vispār izkļūtu no stāvvietas. Taču vai tiešām vainīgi ir tikai neuzmanīgi autovadītāji, vai arī pašas stāvvietas kļuvušas pārāk šauras, skaidro 360TV raidījums "Sadursme 360".
"Drošās Braukšanas Skolas" direktors Jānis Vanks norāda, ka autovadītāju kultūra pamazām uzlabojas, tomēr negadījumu stāvvietās joprojām netrūkst. Viņš atgādina, ka arī autostāvvietā jāievēro ceļa zīmes un horizontālais marķējums — tieši tāpat kā uz ielas.
Savukārt stāvvietu projektēšanas standarti paredz, ka vienas stāvvietas platumam parasti jābūt 2,5 metriem. Taču pietiek ar vienu šķībi novietotu automašīnu, lai sāktos īsts domino efekts un citiem šoferiem nāktos meklēt citu vietu. Kā norāda "Europark" pārstāvis Maksims Orlovs, autovadītājiem šādās situācijās nevajadzētu mēģināt novietot savu spēkratu blakus jau nepareizi novietotai automašīnai, bet gan atrast atbilstošu brīvu vietu.
Eksperts arī uzsver, ka stāvvietu plānošanā nereti prioritāte tiek dota automašīnu skaitam, nevis ērtībai. Tāpēc problēma ne vienmēr slēpjas tikai pie stūres sēdošajos — svarīgi, lai stāvvietas jau sākotnēji būtu pārdomātas un piemērotas ikdienas vajadzībām.
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