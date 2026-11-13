Kallasa brīdina neiekrist Krievijas slazdos sarunās par Ukrainu

Eiropas Savienības (ES) augstākā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa piektdien brīdinājusi, ka Eiropa nedrīkst iekrist Krievijas lamatās sarunās par Krievijas sāktā kara izbeigšanu pret Ukrainu, un uzsvērusi, ka prioritātei jābūt pamiera panākšanai, nevis plašākām sarunām par drošību.
ASV sūtņi ceturtdien pēc sarunām ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu paziņoja, ka Eiropa pievienosies turpmākajām sarunām, taču Kremlis pavēstīja, ka lēmums vēl nav pieņemts.
Pēc mēnešiem ilgas cīņas par iesaistīšanu sarunās Eiropa vēl nav panākusi vienprātību jautājumā par to, kurš to pārstāvēs un par ko tā ir gatava runāt ar Kremli.
Maskava uzstāja, ka jebkuru sarunu ietvaros jāpārskata Eiropas drošības arhitektūra un, spriežot pēc visa, atkal izvirza prasības par NATO ietekmes samazināšanu.
"Vispirms mums ir vajadzīgs pamiers. Ja sāksim runāt par to, ko Krievija prasa attiecībā uz drošības arhitektūru, mēs faktiski iekrītam lamatās, ko Krievija mums izlikusi, proti, novirzām uzmanību no tā, ka pamiers vēl nav noslēgts," žurnālistiem Eiropas Savienības līderu neformālajā samitā Dublinā teica Kallasa.
ASV sūtnis un Donalda Trampa znots Džareds Kušners teica, ka Eiropas iesaistīšana "ļaus mums risināt plašākus pēckara Eiropas drošības pasākumus".
Šāds pavērsiens izraisījis satraukumu Eiropā, kur ASV sabiedrotie jau sen noraidījuši Kremļa vēlmi pārveidot kontinenta drošības sistēmu.
Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena uzsvēra, ka "ir pašsaprotams, ka Eiropa tiek iekļauta miera sarunās, lai aizsargātu mūsu intereses, bet arī lai atbalstītu Ukrainu".
Tajā pašā laikā pieaug spiediens uz Eiropu vienoties par to, kurš to pārstāvēs sarunās, un ES līderi plāno apspriest šo jautājumu Dublinā.
"Šis jautājums ir jāatrisina," teica Īrijas premjerministrs Mihāls Mārtins. "Manuprāt, galīgais lēmums jāpieņem nākamās nedēļas vai divu laikā."
Šonedēļ sarunās Abū Dabī klāt bija amatpersonas no Lielbritānijas, Francijas un Vācijas, kā arī no ES. Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs un vairāki citi ietekmīgi politiķi ir atbalstījuši šādas aptuvenas kombinācijas saglabāšanu, mazinot nepieciešamību iecelt vienu konkrētu personu. Savukārt citi atbalstījuši ES līgumu ievērošanu un to, ka bloku pārstāv ES augstākās amatpersonas.
Kallasa savukārt aicināja Eiropu neieslīgt diskusijās un tā vietā koncentrēties uz to, ko tā vēlas sasniegt. Igaunijas bijusī premjerministre, kas pazīstama ar savu stingro nostāju, teica, ka Krievijai nav teikšanas par to, kurš pārstāvēs Eiropu.
"Viņi nevēlas, lai pretējā pusē būtu kāds spēcīgs pārstāvis, jo vēlas panākt savu maksimālo prasību izpildi," teica Kallasa, kura piedāvājusi savu kandidatūru. "Es zinu, ka krievi nevēlas mani, bet, zināt, vai mums ir teikšana par to, kurš pārstāv Krieviju? Nē, mums nav," viņa piebilda.
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Eiropas Savienības (ES) augstākā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa piektdien brīdinājusi, ka Eiropa nedrīkst iekrist Krievijas lamatās sarunās par Krievijas sāktā kara izbeigšanu pret Ukrainu, un uzsvērusi, ka prioritātei jābūt pamiera panākšanai, nevis plašākām sarunām par drošību.
ASV sūtņi ceturtdien pēc sarunām ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu paziņoja, ka Eiropa pievienosies turpmākajām sarunām, taču Kremlis pavēstīja, ka lēmums vēl nav pieņemts.
Pēc mēnešiem ilgas cīņas par iesaistīšanu sarunās Eiropa vēl nav panākusi vienprātību jautājumā par to, kurš to pārstāvēs un par ko tā ir gatava runāt ar Kremli.
Maskava uzstāja, ka jebkuru sarunu ietvaros jāpārskata Eiropas drošības arhitektūra un, spriežot pēc visa, atkal izvirza prasības par NATO ietekmes samazināšanu.
"Vispirms mums ir vajadzīgs pamiers. Ja sāksim runāt par to, ko Krievija prasa attiecībā uz drošības arhitektūru, mēs faktiski iekrītam lamatās, ko Krievija mums izlikusi, proti, novirzām uzmanību no tā, ka pamiers vēl nav noslēgts," žurnālistiem Eiropas Savienības līderu neformālajā samitā Dublinā teica Kallasa.
ASV sūtnis un Donalda Trampa znots Džareds Kušners teica, ka Eiropas iesaistīšana "ļaus mums risināt plašākus pēckara Eiropas drošības pasākumus".
Šāds pavērsiens izraisījis satraukumu Eiropā, kur ASV sabiedrotie jau sen noraidījuši Kremļa vēlmi pārveidot kontinenta drošības sistēmu.
Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena uzsvēra, ka "ir pašsaprotams, ka Eiropa tiek iekļauta miera sarunās, lai aizsargātu mūsu intereses, bet arī lai atbalstītu Ukrainu".
Tajā pašā laikā pieaug spiediens uz Eiropu vienoties par to, kurš to pārstāvēs sarunās, un ES līderi plāno apspriest šo jautājumu Dublinā.
"Šis jautājums ir jāatrisina," teica Īrijas premjerministrs Mihāls Mārtins. "Manuprāt, galīgais lēmums jāpieņem nākamās nedēļas vai divu laikā."
Šonedēļ sarunās Abū Dabī klāt bija amatpersonas no Lielbritānijas, Francijas un Vācijas, kā arī no ES. Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs un vairāki citi ietekmīgi politiķi ir atbalstījuši šādas aptuvenas kombinācijas saglabāšanu, mazinot nepieciešamību iecelt vienu konkrētu personu. Savukārt citi atbalstījuši ES līgumu ievērošanu un to, ka bloku pārstāv ES augstākās amatpersonas.
Kallasa savukārt aicināja Eiropu neieslīgt diskusijās un tā vietā koncentrēties uz to, ko tā vēlas sasniegt. Igaunijas bijusī premjerministre, kas pazīstama ar savu stingro nostāju, teica, ka Krievijai nav teikšanas par to, kurš pārstāvēs Eiropu.
"Viņi nevēlas, lai pretējā pusē būtu kāds spēcīgs pārstāvis, jo vēlas panākt savu maksimālo prasību izpildi," teica Kallasa, kura piedāvājusi savu kandidatūru. "Es zinu, ka krievi nevēlas mani, bet, zināt, vai mums ir teikšana par to, kurš pārstāv Krieviju? Nē, mums nav," viņa piebilda.
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