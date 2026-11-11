Overcast 4.2 °C
T. 11.11
Nellija, Ojārs, Rainers
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#dzīvesstils #mūziķi #slavenības

Olga Rajecka lepojas ar meitas panākumiem skolotājas darbā

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 11. novembris, 09:30
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 11. novembris, 09:30
Olga Rajecka.
Olga Rajecka.
Foto: Publicitātes

Darbs Teikas vidusskolā un kultūras vadības maģistra studijas Latvijas Kultūras akadēmijā budžeta grupā — tie ir Olgas Rajeckas meitas Marijas Miglinieces sasniegumi, par kuriem dziedātāja žurnālam "Kas Jauns" stāsta ar lielu lepnumu. Meita ir arī nozīmīgs atbalsts mātes ikdienā un viņas iedvesmas avots.

Reklāma

Par skolotāju Teikas vidusskolā dziedātājas meita sāka strādāt 2024. gada septembrī. Viņas pienākumos ietilpst teātra mākslas mācīšana ceturtajām klasēm, kā arī darbs pagarinātās dienas grupā ar pirmās līdz trešās klases skolēniem.

Apmeklējot Teikas vidusskolas vecāku pasākumu, Rajeckai bijusi iespēja dzirdēt citu skolēnu vecāku atsauksmes par meitas darbu.

Vecāki nākuši pie Olgas, lai pateiktos par Mariju, uzteiktu viņu kā lielisku skolotāju un pastāstītu, cik ļoti bērniem viņa patīk. Dziedātājai tas sagādā lielu prieku un laimes izjūtu, kā arī lepnumu par pašas izaudzināto meitu. Šogad Marija līdztekus darbam skolā sākusi arī studēt kultūras vadību Latvijas Kultūras akadēmijas maģistrantūrā, kur ieguvusi vietu budžeta grupā.

Rajeckas dzīvē meitai ir būtiska loma arī ārpus profesionālajiem un studiju sasniegumiem. Marija rūpējas par mātes sociālo mediju pārvaldību un palīdz ar apģērbu un skatuves tērpiem. Dziedātāja augstu vērtē viņas stila izjūtu un uzsver, ka meita uzņemas rūpes par viņu un ir viens no nozīmīgākajiem cilvēkiem viņas dzīvē.

Vairāk lasiet žurnālā "Kas Jauns".

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Ieteiktie raksti
Reklāma
Tēma
Slavenību dzīve
Tēmturi
#dzīvesstils #mūziķi #slavenības
Reklāma
Turpini lasīt

Darbs Teikas vidusskolā un kultūras vadības maģistra studijas Latvijas Kultūras akadēmijā budžeta grupā — tie ir Olgas Rajeckas meitas Marijas Miglinieces sasniegumi, par kuriem dziedātāja žurnālam "Kas Jauns" stāsta ar lielu lepnumu. Meita ir arī nozīmīgs atbalsts mātes ikdienā un viņas iedvesmas avots.

Reklāma

Par skolotāju Teikas vidusskolā dziedātājas meita sāka strādāt 2024. gada septembrī. Viņas pienākumos ietilpst teātra mākslas mācīšana ceturtajām klasēm, kā arī darbs pagarinātās dienas grupā ar pirmās līdz trešās klases skolēniem.

Apmeklējot Teikas vidusskolas vecāku pasākumu, Rajeckai bijusi iespēja dzirdēt citu skolēnu vecāku atsauksmes par meitas darbu.

Vecāki nākuši pie Olgas, lai pateiktos par Mariju, uzteiktu viņu kā lielisku skolotāju un pastāstītu, cik ļoti bērniem viņa patīk. Dziedātājai tas sagādā lielu prieku un laimes izjūtu, kā arī lepnumu par pašas izaudzināto meitu. Šogad Marija līdztekus darbam skolā sākusi arī studēt kultūras vadību Latvijas Kultūras akadēmijas maģistrantūrā, kur ieguvusi vietu budžeta grupā.

Rajeckas dzīvē meitai ir būtiska loma arī ārpus profesionālajiem un studiju sasniegumiem. Marija rūpējas par mātes sociālo mediju pārvaldību un palīdz ar apģērbu un skatuves tērpiem. Dziedātāja augstu vērtē viņas stila izjūtu un uzsver, ka meita uzņemas rūpes par viņu un ir viens no nozīmīgākajiem cilvēkiem viņas dzīvē.

Vairāk lasiet žurnālā "Kas Jauns".

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Ieteiktie raksti
Reklāma
Tēma
Slavenību dzīve
Tēmturi
#dzīvesstils #mūziķi #slavenības
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
PAR SVARĪGO
Reklāma