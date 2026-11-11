Olga Rajecka lepojas ar meitas panākumiem skolotājas darbā

Darbs Teikas vidusskolā un kultūras vadības maģistra studijas Latvijas Kultūras akadēmijā budžeta grupā — tie ir Olgas Rajeckas meitas Marijas Miglinieces sasniegumi, par kuriem dziedātāja žurnālam "Kas Jauns" stāsta ar lielu lepnumu. Meita ir arī nozīmīgs atbalsts mātes ikdienā un viņas iedvesmas avots.
Par skolotāju Teikas vidusskolā dziedātājas meita sāka strādāt 2024. gada septembrī. Viņas pienākumos ietilpst teātra mākslas mācīšana ceturtajām klasēm, kā arī darbs pagarinātās dienas grupā ar pirmās līdz trešās klases skolēniem.
Apmeklējot Teikas vidusskolas vecāku pasākumu, Rajeckai bijusi iespēja dzirdēt citu skolēnu vecāku atsauksmes par meitas darbu.
Vecāki nākuši pie Olgas, lai pateiktos par Mariju, uzteiktu viņu kā lielisku skolotāju un pastāstītu, cik ļoti bērniem viņa patīk. Dziedātājai tas sagādā lielu prieku un laimes izjūtu, kā arī lepnumu par pašas izaudzināto meitu. Šogad Marija līdztekus darbam skolā sākusi arī studēt kultūras vadību Latvijas Kultūras akadēmijas maģistrantūrā, kur ieguvusi vietu budžeta grupā.
Rajeckas dzīvē meitai ir būtiska loma arī ārpus profesionālajiem un studiju sasniegumiem. Marija rūpējas par mātes sociālo mediju pārvaldību un palīdz ar apģērbu un skatuves tērpiem. Dziedātāja augstu vērtē viņas stila izjūtu un uzsver, ka meita uzņemas rūpes par viņu un ir viens no nozīmīgākajiem cilvēkiem viņas dzīvē.
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Darbs Teikas vidusskolā un kultūras vadības maģistra studijas Latvijas Kultūras akadēmijā budžeta grupā — tie ir Olgas Rajeckas meitas Marijas Miglinieces sasniegumi, par kuriem dziedātāja žurnālam "Kas Jauns" stāsta ar lielu lepnumu. Meita ir arī nozīmīgs atbalsts mātes ikdienā un viņas iedvesmas avots.
Par skolotāju Teikas vidusskolā dziedātājas meita sāka strādāt 2024. gada septembrī. Viņas pienākumos ietilpst teātra mākslas mācīšana ceturtajām klasēm, kā arī darbs pagarinātās dienas grupā ar pirmās līdz trešās klases skolēniem.
Apmeklējot Teikas vidusskolas vecāku pasākumu, Rajeckai bijusi iespēja dzirdēt citu skolēnu vecāku atsauksmes par meitas darbu.
Vecāki nākuši pie Olgas, lai pateiktos par Mariju, uzteiktu viņu kā lielisku skolotāju un pastāstītu, cik ļoti bērniem viņa patīk. Dziedātājai tas sagādā lielu prieku un laimes izjūtu, kā arī lepnumu par pašas izaudzināto meitu. Šogad Marija līdztekus darbam skolā sākusi arī studēt kultūras vadību Latvijas Kultūras akadēmijas maģistrantūrā, kur ieguvusi vietu budžeta grupā.
Rajeckas dzīvē meitai ir būtiska loma arī ārpus profesionālajiem un studiju sasniegumiem. Marija rūpējas par mātes sociālo mediju pārvaldību un palīdz ar apģērbu un skatuves tērpiem. Dziedātāja augstu vērtē viņas stila izjūtu un uzsver, ka meita uzņemas rūpes par viņu un ir viens no nozīmīgākajiem cilvēkiem viņas dzīvē.
Vairāk lasiet žurnālā "Kas Jauns".
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