Valdības partneri varētu kļūt zināmi šonedēļ, ministru kandidāti — nākamnedēļ

Šonedēļ varētu paziņot, kuri politiskie spēki veidos nākamo valdību, savukārt ministru kandidāti varētu kļūt zināmi nākamnedēļ, intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" sacīja Ministru prezidents un nākamās valdības veidotājs Andris Kulbergs (AS).
Politiķis pauda cerību, ka šonedēļ izdosies vienoties par valdības partneriem un sadarbības modeli. Viņš gan norādīja, ka pirms paziņojuma pusēm jābūt panākušām vienošanos un dokumentiem jābūt gataviem parakstīšanai.
Vaicāts, vai valdībā būs "Jaunā vienotība" (JV) un "Progresīvie", Kulbergs konkrētu atbildi nesniedza, atkārtojot, ka valdības partneri tiks nosaukti šonedēļ.
Vienlaikus viņš noliedza, ka ar partiju "Latvija pirmajā vietā" (LPV) jau būtu panākta vienošanās par valdības izveidi. Ar LPV līderi Aināru Šleseru esot saskanējuši viedokļi par nepieciešamību pārskatīt valsts izdevumus un sakārtot valsts finanses, taču tas nenozīmējot vienošanos par kopīgu valdību.
Šlesers iepriekš šajā pašā raidījumā pauda gatavību atbalstīt Kulberga valdību, ja tajā nebūs JV un "Progresīvo". Kulbergs uzsvēra, ka par Šlesera izteikumiem neatbild.
Valdības veidošanas sarunās līdz šim īpaši izcēlusies "Apvienotā saraksta" (AS) un Nacionālās apvienības (NA) viedokļu saskaņa. Pirmdien otrajā sarunu kārtā visilgākā tikšanās Kulbergam bija tieši ar NA, kuru viņš uzslavēja par sagatavotību sarunām. Savukārt NA priekšsēdētāja Ilze Indriksone norādīja, ka abiem politiskajiem spēkiem saskan ilgtermiņa redzējums.
Latvijas Televīzija otrdien vēstīja, ka aktīvas pārrunas AS tobrīd turpinājās tikai ar NA, savukārt JV un "Progresīvie" uz nākamo sarunu kārtu nebija aicināti. Sarunās ar NA tiek apspriests arī tas, kā sadarbības modelī nostiprināt garantijas, lai apvienībai principiālos jautājumos to nevarētu pārbalsot ar opozīcijas atbalstu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Šonedēļ varētu paziņot, kuri politiskie spēki veidos nākamo valdību, savukārt ministru kandidāti varētu kļūt zināmi nākamnedēļ, intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" sacīja Ministru prezidents un nākamās valdības veidotājs Andris Kulbergs (AS).
Politiķis pauda cerību, ka šonedēļ izdosies vienoties par valdības partneriem un sadarbības modeli. Viņš gan norādīja, ka pirms paziņojuma pusēm jābūt panākušām vienošanos un dokumentiem jābūt gataviem parakstīšanai.
Vaicāts, vai valdībā būs "Jaunā vienotība" (JV) un "Progresīvie", Kulbergs konkrētu atbildi nesniedza, atkārtojot, ka valdības partneri tiks nosaukti šonedēļ.
Vienlaikus viņš noliedza, ka ar partiju "Latvija pirmajā vietā" (LPV) jau būtu panākta vienošanās par valdības izveidi. Ar LPV līderi Aināru Šleseru esot saskanējuši viedokļi par nepieciešamību pārskatīt valsts izdevumus un sakārtot valsts finanses, taču tas nenozīmējot vienošanos par kopīgu valdību.
Šlesers iepriekš šajā pašā raidījumā pauda gatavību atbalstīt Kulberga valdību, ja tajā nebūs JV un "Progresīvo". Kulbergs uzsvēra, ka par Šlesera izteikumiem neatbild.
Valdības veidošanas sarunās līdz šim īpaši izcēlusies "Apvienotā saraksta" (AS) un Nacionālās apvienības (NA) viedokļu saskaņa. Pirmdien otrajā sarunu kārtā visilgākā tikšanās Kulbergam bija tieši ar NA, kuru viņš uzslavēja par sagatavotību sarunām. Savukārt NA priekšsēdētāja Ilze Indriksone norādīja, ka abiem politiskajiem spēkiem saskan ilgtermiņa redzējums.
Latvijas Televīzija otrdien vēstīja, ka aktīvas pārrunas AS tobrīd turpinājās tikai ar NA, savukārt JV un "Progresīvie" uz nākamo sarunu kārtu nebija aicināti. Sarunās ar NA tiek apspriests arī tas, kā sadarbības modelī nostiprināt garantijas, lai apvienībai principiālos jautājumos to nevarētu pārbalsot ar opozīcijas atbalstu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu