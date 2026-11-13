Koziols: "Svarīgs ir galarezultāts, nevis kā nospēlēts pirmais periods."
Kanādas valdība oficiāli informējusi Starptautisko Hokeja federāciju (IIHF), ka Krievijas hokejistiem neizsniegs vīzas dalībai pasaules junioru čempionātā. Turklāt turnīrā nedrīkstēs spēlēt arī tie krievi, kuriem jau ir derīgas Kanādas vīzas un kuri ikdienā pārstāv šīs valsts junioru līgu komandas. Tikmēr Krievija pretī pieprasījusi garantēt tās izlases dalību turnīrā, bet, ja tas netiek izpildīts, tad pārcelt čempionātu uz citu valsti vai to atcelt pavisam. IIHF padomes loceklis un Latvijas Hokeja federācijas viceprezidents Viesturs Koziols sarunā ar "Latvijas Avīzi" šādu iespēju izslēdz, jo turnīra pārcelšana tik īsā laikā tehniski nav iespējama.