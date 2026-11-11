Biedrības "Laiks kultūrai" rīkotajā akcijā "Kultūra (iz)dzīvo" otrdien Rīgā pulcējās vairāki simti kultūras darbinieku gan no Latvijas profesionālajām kultūras un kultūrizglītības iestādēm, tostarp teātriem, muzejiem, Kultūras akadēmijas un Nacionālās bibliotēkas, gan Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības un Latvijas Sabiedriskā medija. Vispirms akcijas dalībnieki pulcējās pie Latvijas Nacionālās operas un baleta ēkas, bet pēc tam, Valmieras teātra aktieru ruporos izsaukto saukļu mudināti, akcijas dalībnieki devās gājienā līdz Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam ar mērķi atgādināt, kāpēc kultūra ir tik svarīga ikvienam mūsu valsts iedzīvotājam, un aicināt likumdevējus izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Daudzu gājiena dalībnieku rokās bija akcijas rīkotāju sarūpēti plakāti ar uzrakstiem: "Lai Gaismas pils nenogrimtu, valdībai jāuzlādē kultūras budžets!", "Ar aplausiem nepietiek!", "Par kultūru lepni, par algu kauns!", "Varas vīri uz-dzīvo, kultūra iz-dzīvo!", kurus papildināja arī ruporos izsauktie, piemēram, "Kultūra aug, algas grimst!".
Kultūras darbinieku zemās algas strauji augošās inflācijas apstākļos bija galvenais iemesls šīs protesta akcijas rīkošanai. Uz to norādīja arī manis uzrunātie cilvēki. Karīna Bērziņa ("Latvijas koncertu" izglītības programmas vadītāja): "Šajā gājienā piedalos ar vienīgo vēlmi, lai mūsu amata brāļiem mūziķiem būtu labāka dzīve un viņiem nevajadzētu skriet apkārt un piepelnīties citos muzikālajos kolektīvos. Nesaprotu, kāpēc jau agrāk šī netaisnība netika novērsta, jo daudziem priekšniekiem alga mēnesī izaugusi tikpat liela, cik mūziķiem visā gadā."
Kārlis Feldbergs (Latvijas Radio bigbenda trombonists): "Kopš esmu mūziķis, pasaule ir ļoti mainījusies. Inflācija ir ņēmusi virsroku, mēs ar savu atalgojumu vairs netiekam līdzi. Lai nodrošinātu iztiku ģimenei, vēl darbojos dažādos muzikālajos projektos ārpus oficiālā darbalaika un veidoju pats savus mūziķu sastāvus, lai piepelnītos. Esmu arī dronu pilots un taisu reklāmas uzņēmumiem. Mana sirdslieta ir mūzika, bet diemžēl ar to vien Latvijā paēdīs nebūsi." Viņš kultūras darbinieku prasības neuzskata par kaut ko īpašu, jo hroniski naudas trūkst arī skolotājiem, mediķiem un policistiem – jomās, kurās sekas naudas trūkumam var būt pat kriminālas. Tomēr, viņaprāt, valstij vajadzētu atcerēties, ka kultūra ir mūsu valstiskuma mantojums un ar kultūru iespējams izglītot sabiedrību, veicinot labklājību, tādēļ tā būtu jāsubsidē no valsts. Jautāts par atalgojumu, ar kādu šobrīd būtu apmierināts, Kārlis minēja apmēram divus tūkstošus eiro mēnesī. Akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" rīkotāji min, ka šā gada otrajā ceturksnī vidējā bruto (pirms nodokļiem) darba samaksa kultūras mantojuma iestādēs bija 1395 eiro, skatuves mākslas nozarē – 1365 eiro, bet sabiedriskajā sektorā vidēji 1926 eiro.
Jaunās paaudzes topošie kultūras darbinieki no Latvijas Kultūras akadēmijas gan nebija tik runīgi ar "Latvijas Avīzes" žurnālistu un nevēlējās atklāt savus vārdus, vien norādīja, ka mācās maģistrantūrā, un jomā, kuru apgūst, Latvijā valdot absolūts darba vietu trūkums un niecīgs atalgojums.
Gājienā "Kultūra (iz)dzīvo" piedalījās arī Brazīlijas latvietis Hanss Bērziņš, kurš bija sarūpējis ziedus, ko pa ceļam nolika pie Brīvības pieminekļa. "Es jau divdesmit gadus dzīvoju Latvijā un apbrīnoju to kultūras daudzveidību, kāda ir reti kur citur pasaulē. Uzskatu, ka kultūra ir jāatbalsta, jo tā ir demokrātijas neatņemama daļa un var izpaust arī sabiedrības noskaņojumu."
Gājienam apstājoties pie Ministru kabineta ēkas, pie protestētājiem iznāca arī premjerministrs Andris Kulbergs ("Apvienotais saraksts") un pašreizējais kultūras ministrs Nauris Puntulis (Nacionālā apvienība). Premjers pauda gatavību uzklausīt nozares priekšlikumus un sacīja, ka kultūra ir tikpat būtiska kā veselība, izglītība, aizsardzība un drošība, bet izaicinājums būšot sabalansēt šīs intereses un prioritātes. Nākamā kultūras ministra uzdevums būšot panākt skaidrību par finansējumu nākamajiem gadiem. Pašreizējais kultūras ministrs Puntulis gan neko nesolīja, bet, pats būdams skatuves mākslinieks, bija saprotošs un kopā ar visiem nodziedāja "Nevis slinkojot un pūstot". Starp gājiena dalībniekiem satiktā bijusī kultūras ministre, tagad 15. Saeimas deputāte Agnese Lāce ("Progresīvie") gan bija gatava iesaistīties kultūras darbinieku taisnīgas atalgojuma sistēmas izveides procesā, ja vien līdz šādam lēmumam politiķi nonāks.
Vakarā Rīgas Kongresu namā notika akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" koncerts. Vēl viens aicinājums sākt sarunu ar jauno Saeimu par ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
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Biedrības "Laiks kultūrai" rīkotajā akcijā "Kultūra (iz)dzīvo" otrdien Rīgā pulcējās vairāki simti kultūras darbinieku gan no Latvijas profesionālajām kultūras un kultūrizglītības iestādēm, tostarp teātriem, muzejiem, Kultūras akadēmijas un Nacionālās bibliotēkas, gan Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības un Latvijas Sabiedriskā medija. Vispirms akcijas dalībnieki pulcējās pie Latvijas Nacionālās operas un baleta ēkas, bet pēc tam, Valmieras teātra aktieru ruporos izsaukto saukļu mudināti, akcijas dalībnieki devās gājienā līdz Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam ar mērķi atgādināt, kāpēc kultūra ir tik svarīga ikvienam mūsu valsts iedzīvotājam, un aicināt likumdevējus izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Daudzu gājiena dalībnieku rokās bija akcijas rīkotāju sarūpēti plakāti ar uzrakstiem: "Lai Gaismas pils nenogrimtu, valdībai jāuzlādē kultūras budžets!", "Ar aplausiem nepietiek!", "Par kultūru lepni, par algu kauns!", "Varas vīri uz-dzīvo, kultūra iz-dzīvo!", kurus papildināja arī ruporos izsauktie, piemēram, "Kultūra aug, algas grimst!".
Kultūras darbinieku zemās algas strauji augošās inflācijas apstākļos bija galvenais iemesls šīs protesta akcijas rīkošanai. Uz to norādīja arī manis uzrunātie cilvēki. Karīna Bērziņa ("Latvijas koncertu" izglītības programmas vadītāja): "Šajā gājienā piedalos ar vienīgo vēlmi, lai mūsu amata brāļiem mūziķiem būtu labāka dzīve un viņiem nevajadzētu skriet apkārt un piepelnīties citos muzikālajos kolektīvos. Nesaprotu, kāpēc jau agrāk šī netaisnība netika novērsta, jo daudziem priekšniekiem alga mēnesī izaugusi tikpat liela, cik mūziķiem visā gadā."
Kārlis Feldbergs (Latvijas Radio bigbenda trombonists): "Kopš esmu mūziķis, pasaule ir ļoti mainījusies. Inflācija ir ņēmusi virsroku, mēs ar savu atalgojumu vairs netiekam līdzi. Lai nodrošinātu iztiku ģimenei, vēl darbojos dažādos muzikālajos projektos ārpus oficiālā darbalaika un veidoju pats savus mūziķu sastāvus, lai piepelnītos. Esmu arī dronu pilots un taisu reklāmas uzņēmumiem. Mana sirdslieta ir mūzika, bet diemžēl ar to vien Latvijā paēdīs nebūsi." Viņš kultūras darbinieku prasības neuzskata par kaut ko īpašu, jo hroniski naudas trūkst arī skolotājiem, mediķiem un policistiem – jomās, kurās sekas naudas trūkumam var būt pat kriminālas. Tomēr, viņaprāt, valstij vajadzētu atcerēties, ka kultūra ir mūsu valstiskuma mantojums un ar kultūru iespējams izglītot sabiedrību, veicinot labklājību, tādēļ tā būtu jāsubsidē no valsts. Jautāts par atalgojumu, ar kādu šobrīd būtu apmierināts, Kārlis minēja apmēram divus tūkstošus eiro mēnesī. Akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" rīkotāji min, ka šā gada otrajā ceturksnī vidējā bruto (pirms nodokļiem) darba samaksa kultūras mantojuma iestādēs bija 1395 eiro, skatuves mākslas nozarē – 1365 eiro, bet sabiedriskajā sektorā vidēji 1926 eiro.
Jaunās paaudzes topošie kultūras darbinieki no Latvijas Kultūras akadēmijas gan nebija tik runīgi ar "Latvijas Avīzes" žurnālistu un nevēlējās atklāt savus vārdus, vien norādīja, ka mācās maģistrantūrā, un jomā, kuru apgūst, Latvijā valdot absolūts darba vietu trūkums un niecīgs atalgojums.
Gājienā "Kultūra (iz)dzīvo" piedalījās arī Brazīlijas latvietis Hanss Bērziņš, kurš bija sarūpējis ziedus, ko pa ceļam nolika pie Brīvības pieminekļa. "Es jau divdesmit gadus dzīvoju Latvijā un apbrīnoju to kultūras daudzveidību, kāda ir reti kur citur pasaulē. Uzskatu, ka kultūra ir jāatbalsta, jo tā ir demokrātijas neatņemama daļa un var izpaust arī sabiedrības noskaņojumu."
Gājienam apstājoties pie Ministru kabineta ēkas, pie protestētājiem iznāca arī premjerministrs Andris Kulbergs ("Apvienotais saraksts") un pašreizējais kultūras ministrs Nauris Puntulis (Nacionālā apvienība). Premjers pauda gatavību uzklausīt nozares priekšlikumus un sacīja, ka kultūra ir tikpat būtiska kā veselība, izglītība, aizsardzība un drošība, bet izaicinājums būšot sabalansēt šīs intereses un prioritātes. Nākamā kultūras ministra uzdevums būšot panākt skaidrību par finansējumu nākamajiem gadiem. Pašreizējais kultūras ministrs Puntulis gan neko nesolīja, bet, pats būdams skatuves mākslinieks, bija saprotošs un kopā ar visiem nodziedāja "Nevis slinkojot un pūstot". Starp gājiena dalībniekiem satiktā bijusī kultūras ministre, tagad 15. Saeimas deputāte Agnese Lāce ("Progresīvie") gan bija gatava iesaistīties kultūras darbinieku taisnīgas atalgojuma sistēmas izveides procesā, ja vien līdz šādam lēmumam politiķi nonāks.
Vakarā Rīgas Kongresu namā notika akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" koncerts. Vēl viens aicinājums sākt sarunu ar jauno Saeimu par ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
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