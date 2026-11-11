Balvu novadā mājas ugunsgrēks prasījis cilvēka dzīvību

Otrdien ugunsgrēkā Balvu novadā gājis bojā cilvēks, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Vakar ap plkst. 7 saņemts izsaukums uz Balvu novadu, kur dega vienstāva dzīvojamā māja 180 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēkā gāja bojā cilvēks.
Plkst. 13.23 glābēji devās uz Zinātnes ielu Siguldā, kur divstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji divu kvadrātmetru platībā, radot ēkā spēcīgu sadūmojumu.
Pirms glābēju ierašanās no ēkas evakuējās astoņi cilvēki.
Plkst. 19.11 VUGD saņēma informāciju, ka Brīvības ielā Ogrē ir izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka deg saimniecības ēka pilnā 100 kvadrātmetru platībā un netālu esošā divstāvu dzīvojamā māja — tās jumta konstrukcijas, pirmais un otrais stāvs 100 kvadrātmetru platībā.
Darbs notikuma vietā noslēdzās stundu pēc pusnakts.
Aizvadītajā diennaktī glābēji dzēsa arī ugunsgrēkus, kuros dega sodrēji ēkas dūmvadā, piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens, vasarnīca, tvaika nosūcējs un griesti.
VUGD saņēma 42 izsaukumus — deviņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 21 uz glābšanas darbiem, bet 12 izsaukumi bija maldinājumi.
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Otrdien ugunsgrēkā Balvu novadā gājis bojā cilvēks, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Vakar ap plkst. 7 saņemts izsaukums uz Balvu novadu, kur dega vienstāva dzīvojamā māja 180 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēkā gāja bojā cilvēks.
Plkst. 13.23 glābēji devās uz Zinātnes ielu Siguldā, kur divstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji divu kvadrātmetru platībā, radot ēkā spēcīgu sadūmojumu.
Pirms glābēju ierašanās no ēkas evakuējās astoņi cilvēki.
Plkst. 19.11 VUGD saņēma informāciju, ka Brīvības ielā Ogrē ir izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka deg saimniecības ēka pilnā 100 kvadrātmetru platībā un netālu esošā divstāvu dzīvojamā māja — tās jumta konstrukcijas, pirmais un otrais stāvs 100 kvadrātmetru platībā.
Darbs notikuma vietā noslēdzās stundu pēc pusnakts.
Aizvadītajā diennaktī glābēji dzēsa arī ugunsgrēkus, kuros dega sodrēji ēkas dūmvadā, piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens, vasarnīca, tvaika nosūcējs un griesti.
VUGD saņēma 42 izsaukumus — deviņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 21 uz glābšanas darbiem, bet 12 izsaukumi bija maldinājumi.
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