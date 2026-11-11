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#dziesma #mūziķi #slavenības #šovi #stils #tv

Maksims Busels nomaina ierasto tēlu pret popzvaigznes ekstravaganci

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 11. novembris, 00:32
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2026. gada 11. novembris, 00:32
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Foto: Lauris Vīksne

360TV lielšova "Izklausies redzēts" piektajā raidījumā aktieris Maksims Busels iejutās britu popzvaigznes Harija Stailza tēlā un izpildīja viņa pasaulslaveno hitu "As It Was".

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Šī pārvērtība prasīja ne tikai muzikālu pielāgošanos, bet arī drosmi ļauties Stailza īpašajai estētikai. Dziedātājs pazīstams ar savu izaicinošo un ekscentrisko modes izjūtu — viņa garderobē netrūkst košu krāsu, fliteru, kruzuļu un neparastu skatuves tērpu, kas pārkāpj ierastos priekšstatus par vīriešu modi.

Maksimam nācās uz brīdi atteikties no ierastā aktiera tēla un iejusties popzvaigznes ādā, kurā būtiska nozīme ir ne tikai dziesmas izpildījumam, bet arī harizmai un brīvībai uz skatuves. "As It Was" kļuva par iespēju parādīt pavisam citu savu personības šķautni — košu, stilīgu un pašpārliecinātu.

+35 foto
Andris Ērglis.
Šova "Izklausies redzēts" piektais raidījums
Muzikālajā lielšovā "Izklausies redzēts" aizvadīta piektā epizode.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Krisy.
Krisy.
Krisy.
Šova "Izklausies redzēts" žūrija.
Šova "Izklausies redzēts" žūrija.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šovs "Izklausies redzēts".
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Ralfs Eilands.
Lelde Dreimane.
Lelde Dreimane.
Lelde Dreimane.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Andris Ērglis.
1 / 35
Foto: Lauris Vīksne

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#dziesma #mūziķi #slavenības #šovi #stils #tv
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360TV lielšova "Izklausies redzēts" piektajā raidījumā aktieris Maksims Busels iejutās britu popzvaigznes Harija Stailza tēlā un izpildīja viņa pasaulslaveno hitu "As It Was".

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Šī pārvērtība prasīja ne tikai muzikālu pielāgošanos, bet arī drosmi ļauties Stailza īpašajai estētikai. Dziedātājs pazīstams ar savu izaicinošo un ekscentrisko modes izjūtu — viņa garderobē netrūkst košu krāsu, fliteru, kruzuļu un neparastu skatuves tērpu, kas pārkāpj ierastos priekšstatus par vīriešu modi.

Maksimam nācās uz brīdi atteikties no ierastā aktiera tēla un iejusties popzvaigznes ādā, kurā būtiska nozīme ir ne tikai dziesmas izpildījumam, bet arī harizmai un brīvībai uz skatuves. "As It Was" kļuva par iespēju parādīt pavisam citu savu personības šķautni — košu, stilīgu un pašpārliecinātu.

+35 foto
Andris Ērglis.
Šova "Izklausies redzēts" piektais raidījums
Muzikālajā lielšovā "Izklausies redzēts" aizvadīta piektā epizode.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Krisy.
Krisy.
Krisy.
Šova "Izklausies redzēts" žūrija.
Šova "Izklausies redzēts" žūrija.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šovs "Izklausies redzēts".
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Ralfs Eilands.
Lelde Dreimane.
Lelde Dreimane.
Lelde Dreimane.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Andris Ērglis.
1 / 35
Foto: Lauris Vīksne

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Izklaide 360TV Slavenību dzīve
Tēmturi
#dziesma #mūziķi #slavenības #šovi #stils #tv
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