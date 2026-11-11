Maksims Busels nomaina ierasto tēlu pret popzvaigznes ekstravaganci

360TV lielšova "Izklausies redzēts" piektajā raidījumā aktieris Maksims Busels iejutās britu popzvaigznes Harija Stailza tēlā un izpildīja viņa pasaulslaveno hitu "As It Was".
Šī pārvērtība prasīja ne tikai muzikālu pielāgošanos, bet arī drosmi ļauties Stailza īpašajai estētikai. Dziedātājs pazīstams ar savu izaicinošo un ekscentrisko modes izjūtu — viņa garderobē netrūkst košu krāsu, fliteru, kruzuļu un neparastu skatuves tērpu, kas pārkāpj ierastos priekšstatus par vīriešu modi.
Maksimam nācās uz brīdi atteikties no ierastā aktiera tēla un iejusties popzvaigznes ādā, kurā būtiska nozīme ir ne tikai dziesmas izpildījumam, bet arī harizmai un brīvībai uz skatuves. "As It Was" kļuva par iespēju parādīt pavisam citu savu personības šķautni — košu, stilīgu un pašpārliecinātu.
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360TV lielšova "Izklausies redzēts" piektajā raidījumā aktieris Maksims Busels iejutās britu popzvaigznes Harija Stailza tēlā un izpildīja viņa pasaulslaveno hitu "As It Was".
Šī pārvērtība prasīja ne tikai muzikālu pielāgošanos, bet arī drosmi ļauties Stailza īpašajai estētikai. Dziedātājs pazīstams ar savu izaicinošo un ekscentrisko modes izjūtu — viņa garderobē netrūkst košu krāsu, fliteru, kruzuļu un neparastu skatuves tērpu, kas pārkāpj ierastos priekšstatus par vīriešu modi.
Maksimam nācās uz brīdi atteikties no ierastā aktiera tēla un iejusties popzvaigznes ādā, kurā būtiska nozīme ir ne tikai dziesmas izpildījumam, bet arī harizmai un brīvībai uz skatuves. "As It Was" kļuva par iespēju parādīt pavisam citu savu personības šķautni — košu, stilīgu un pašpārliecinātu.
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- Gata Šļūkas karikatūru
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