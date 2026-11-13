Šuvajevs uzskata, ka Kulbergs jau izlēmis veidot koalīciju ar NA un LPV atbalstu

Šobrīd jau ikvienam ir skaidrs, ka "Apvienotā saraksta" (AS) premjera amata kandidāts Andris Kulbergs ir izlēmis veidot koalīciju ar Nacionālo apvienību (NA), izmantojot Aināra Šlesera (LPV) atbalstu Saeimā, koalīcijas veidošanas sarunu gaitu vērtēja "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs.
"Domāju, ka ikviens būtu ieguvējs, ja AS pārstātu izlikties un ar sabiedrību komunicētu atklāti," piebilda Šuvajevs.
Šuvajevs stāstīja, ka pēc šīs nedēļas pirmdienas tikšanās ar AS pārstāvjiem par valdības veidošanu "Progresīvajiem" nav bijusi nekāda — arī neformāla — komunikācija ar premjera amata kandidātu Kulbergu vai citiem AS politiķiem.
Vaicāts par Saeimas komisiju vadību, politiķis sacīja, ka "Progresīvie" ir informējuši AS, ka labprāt uzņemtos komisiju vadību, tomēr lēmumi par Saeimas politisko organizāciju ir primāri AS pusē. "Šonedēļ sarunas par šo jautājumu nav notikušas," teica Šuvajevs.
Patlaban notiek sarunas par jaunās valdības veidošanu. To vadību uzņēmies vēlēšanās lielāko atbalstu guvušais AS. AS Saeimas frakcijas vadītājs Māris Kučinskis piektdien norādīja, ka AS ir tuvu vienošanās panākšanai ar NA par atsevišķiem jautājumiem jaunās valdības izveides procesā.
Līdz šim īpaši aktīvas sarunas AS risinājis ar NA. Abu politisko spēku pārstāvji iepriekš pauduši, ka tiem ir līdzīgs ilgtermiņa redzējums. Latvijas Televīzija vēstīja, ka AS aktīvas pārrunas turpinot tikai ar NA, bet "Jaunā vienotība" un "Progresīvie" uz nākamo sarunu kārtu nav aicināti.
AS un NA veidotai koalīcijai Saeimā kopā būtu 51 balss. Atbalstu šādam modelim iepriekš solīja arī "Latvija pirmajā vietā" līderis Šlesers, kura vadītajai partijai parlamentā ir 17 mandāti. Piektdien gan viņš norādīja, ka LPV turpina atbalstīt AS izvirzīto premjera amata kandidātu Kulbergu un viņa iecerētās reformas, tomēr atsevišķu ministru dalība valdībā varētu apgrūtināt partijas atbalsta nodrošināšanu.
Šlesers kritizēja iespējamo NA pārstāvja, esošā iekšlietu ministra Jāņa Dombravas potenciālo dalību arī jaunajā valdībā. Viņš atgādināja, ka LPV iepriekš pieprasījusi Dombravas demisiju, jo partijai nav pieņemama attieksme pret pensionāriem, kuri ir Krievijas pilsoņi, bet visu mūžu dzīvojuši Latvijā. Šlesers domā, ka šajā jautājumā "jābūt piesardzīgiem un cilvēcīgiem", jo "vēršanās pret pensionāriem Latvijai godu nedara".
Politiķis pieļāva, ka gadījumā, ja jaunajā valdībā būs NA ministri un Dombrava ieņems ministra amatu, LPV būs grūti atbalstīt šādu valdības modeli. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka tas nenozīmē atteikšanos atbalstīt Kulbergu un viņa piedāvātās reformas.
LASI.LV
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Šobrīd jau ikvienam ir skaidrs, ka "Apvienotā saraksta" (AS) premjera amata kandidāts Andris Kulbergs ir izlēmis veidot koalīciju ar Nacionālo apvienību (NA), izmantojot Aināra Šlesera (LPV) atbalstu Saeimā, koalīcijas veidošanas sarunu gaitu vērtēja "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs.
"Domāju, ka ikviens būtu ieguvējs, ja AS pārstātu izlikties un ar sabiedrību komunicētu atklāti," piebilda Šuvajevs.
Šuvajevs stāstīja, ka pēc šīs nedēļas pirmdienas tikšanās ar AS pārstāvjiem par valdības veidošanu "Progresīvajiem" nav bijusi nekāda — arī neformāla — komunikācija ar premjera amata kandidātu Kulbergu vai citiem AS politiķiem.
Vaicāts par Saeimas komisiju vadību, politiķis sacīja, ka "Progresīvie" ir informējuši AS, ka labprāt uzņemtos komisiju vadību, tomēr lēmumi par Saeimas politisko organizāciju ir primāri AS pusē. "Šonedēļ sarunas par šo jautājumu nav notikušas," teica Šuvajevs.
Patlaban notiek sarunas par jaunās valdības veidošanu. To vadību uzņēmies vēlēšanās lielāko atbalstu guvušais AS. AS Saeimas frakcijas vadītājs Māris Kučinskis piektdien norādīja, ka AS ir tuvu vienošanās panākšanai ar NA par atsevišķiem jautājumiem jaunās valdības izveides procesā.
Līdz šim īpaši aktīvas sarunas AS risinājis ar NA. Abu politisko spēku pārstāvji iepriekš pauduši, ka tiem ir līdzīgs ilgtermiņa redzējums. Latvijas Televīzija vēstīja, ka AS aktīvas pārrunas turpinot tikai ar NA, bet "Jaunā vienotība" un "Progresīvie" uz nākamo sarunu kārtu nav aicināti.
AS un NA veidotai koalīcijai Saeimā kopā būtu 51 balss. Atbalstu šādam modelim iepriekš solīja arī "Latvija pirmajā vietā" līderis Šlesers, kura vadītajai partijai parlamentā ir 17 mandāti. Piektdien gan viņš norādīja, ka LPV turpina atbalstīt AS izvirzīto premjera amata kandidātu Kulbergu un viņa iecerētās reformas, tomēr atsevišķu ministru dalība valdībā varētu apgrūtināt partijas atbalsta nodrošināšanu.
Šlesers kritizēja iespējamo NA pārstāvja, esošā iekšlietu ministra Jāņa Dombravas potenciālo dalību arī jaunajā valdībā. Viņš atgādināja, ka LPV iepriekš pieprasījusi Dombravas demisiju, jo partijai nav pieņemama attieksme pret pensionāriem, kuri ir Krievijas pilsoņi, bet visu mūžu dzīvojuši Latvijā. Šlesers domā, ka šajā jautājumā "jābūt piesardzīgiem un cilvēcīgiem", jo "vēršanās pret pensionāriem Latvijai godu nedara".
Politiķis pieļāva, ka gadījumā, ja jaunajā valdībā būs NA ministri un Dombrava ieņems ministra amatu, LPV būs grūti atbalstīt šādu valdības modeli. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka tas nenozīmē atteikšanos atbalstīt Kulbergu un viņa piedāvātās reformas.
LASI.LV
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