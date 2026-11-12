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#noziedznieki #policija #zādzības

Liepājā nozog instrumentus 1300 eiro vērtībā; policija tos atgūst tajā pašā dienā

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 12. novembris, 12:33
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2026. gada 12. novembris, 12:33
Valsts policija. Ilustratīvs attēls.
Valsts policija. Ilustratīvs attēls.
Foto: Artūrs Oļševskis

Aizvadītās nedēļas nogalē Valsts policijas amatpersonas aizturēja vīrieti aizdomās par divu elektroinstrumentu zādzību no teritorijas, kur notiek būvniecības darbi. Viens no elektroinstrumentiem atrasts vīrieša garāžā, savukārt otrs — lombardā. Valsts policijā pret vīrieti uzsākts kriminālprocess, informē policijā.

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7. novembrī Valsts policijā saņemta informācija, ka Liepājā, kādā īpašumā, iekļūstot caur žogu, nozagti divi elektroinstrumenti — skrūvpistole ar akumulatoru un figūrzāģis ar akumulatoru, kuru kopējā vērtība ir 1300 eiro.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa amatpersonas aizdomās par zādzības izdarīšanu tajā pašā dienā aizturēja vīrieti. Vienu no nozagtajiem elektroinstrumentiem likumsargi atrada vīrietim piederošajā garāžā, savukārt otru viņš jau bija paspējis nodot lombardā, saņemot par to 50 eiro. Arī lombardā nodotais elektroinstruments atgūts.

Vīrietis paskaidroja, ka, ejot garām īpašumam, kurā notiek būvniecības darbi, caur žogu pamanījis, ka uz zāles atrodas abi elektroinstrumenti.

Izmantojot iespēju, viņš iekļuvis īpašumā caur žogu un elektroinstrumentus nozadzis.

Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess par zādzību, ja tā izdarīta ar iekļūšanu. Saskaņā ar Krimināllikumu, par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.

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#noziedznieki #policija #zādzības
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Aizvadītās nedēļas nogalē Valsts policijas amatpersonas aizturēja vīrieti aizdomās par divu elektroinstrumentu zādzību no teritorijas, kur notiek būvniecības darbi. Viens no elektroinstrumentiem atrasts vīrieša garāžā, savukārt otrs — lombardā. Valsts policijā pret vīrieti uzsākts kriminālprocess, informē policijā.

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7. novembrī Valsts policijā saņemta informācija, ka Liepājā, kādā īpašumā, iekļūstot caur žogu, nozagti divi elektroinstrumenti — skrūvpistole ar akumulatoru un figūrzāģis ar akumulatoru, kuru kopējā vērtība ir 1300 eiro.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa amatpersonas aizdomās par zādzības izdarīšanu tajā pašā dienā aizturēja vīrieti. Vienu no nozagtajiem elektroinstrumentiem likumsargi atrada vīrietim piederošajā garāžā, savukārt otru viņš jau bija paspējis nodot lombardā, saņemot par to 50 eiro. Arī lombardā nodotais elektroinstruments atgūts.

Vīrietis paskaidroja, ka, ejot garām īpašumam, kurā notiek būvniecības darbi, caur žogu pamanījis, ka uz zāles atrodas abi elektroinstrumenti.

Izmantojot iespēju, viņš iekļuvis īpašumā caur žogu un elektroinstrumentus nozadzis.

Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess par zādzību, ja tā izdarīta ar iekļūšanu. Saskaņā ar Krimināllikumu, par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.

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Noziegumi Kurzemē
Tēmturi
#noziedznieki #policija #zādzības
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