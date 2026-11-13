Globālā policijas operācijā pret "tumšo tīmekli" aizturēti 354 cilvēki

Globālā policijas operācijā pret "tumšā tīmekļa" lietotājiem ir aizturēti 354 cilvēki un konfiscēti lieli daudzumi narkotiku, šaujamieroču un naudas, ceturtdien paziņoja ASV un Eiropas amatpersonas.
Eiropas Savienības (ES) policijas institūcija "Europol" paziņoja, ka tā bija koordinējusi globālo "Operāciju TorNado" ar partneriem likumsargājošās iestādēs no 2025. gada maija līdz 2026. gada oktobrim.
Šīs operācijas gaitā notika simtiem reidu. Visvairāk aizturēto bija ASV - 132, Lielbritānijā - 59, Ungārijā - 45, Vācijā - 41, un Francijā - 23.
""Operācija TorNado" vērsās pret vienu no aktuālākajiem mūsu laika sabiedriskās drošības apdraudējumiem: fentanila un citu nāvējošu narkotiku tirdzniecību tumšajā tīmeklī," sacīja ASV Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) direktora vietnieks Kristofers Raja.
"Strādājot kopā ar mūsu pašmāju un starptautiskajiem partneriem, mēs noskaidrojām ražīgus tumšā tīmekļa tirgotājus," Raja sacīja reportieriem preses konferencē Vašingtonā.
Varas iestādes "sasaistīja tiešsaistes identitātes ar reālās pasaules noziedzniekiem, izsekoja nelikumīgas finanšu transakcijas un izformēja svarīgakos elementus infrastruktūrā, kas ļāva šiem tīkliem darboties," sacīja Raja.
Eiropā varas iestādes konfiscēja gandrīz tonnu nelegālu narkotiku, tostarp amfetamīnu, ketamīnu, ekstazī, kokaīnu un marihuānu.
ASV tika atrastas vairāk nekā 4,8 tonnas narkotiku, 152 šaujamieroči un 150 miljoni eiro (166 miljoni ASV dolāru) skaidrā naudā un kriptovalūtā.
Operācijā piedalījās policijas spēki 14 valstīs.
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Globālā policijas operācijā pret "tumšā tīmekļa" lietotājiem ir aizturēti 354 cilvēki un konfiscēti lieli daudzumi narkotiku, šaujamieroču un naudas, ceturtdien paziņoja ASV un Eiropas amatpersonas.
Eiropas Savienības (ES) policijas institūcija "Europol" paziņoja, ka tā bija koordinējusi globālo "Operāciju TorNado" ar partneriem likumsargājošās iestādēs no 2025. gada maija līdz 2026. gada oktobrim.
Šīs operācijas gaitā notika simtiem reidu. Visvairāk aizturēto bija ASV - 132, Lielbritānijā - 59, Ungārijā - 45, Vācijā - 41, un Francijā - 23.
""Operācija TorNado" vērsās pret vienu no aktuālākajiem mūsu laika sabiedriskās drošības apdraudējumiem: fentanila un citu nāvējošu narkotiku tirdzniecību tumšajā tīmeklī," sacīja ASV Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) direktora vietnieks Kristofers Raja.
"Strādājot kopā ar mūsu pašmāju un starptautiskajiem partneriem, mēs noskaidrojām ražīgus tumšā tīmekļa tirgotājus," Raja sacīja reportieriem preses konferencē Vašingtonā.
Varas iestādes "sasaistīja tiešsaistes identitātes ar reālās pasaules noziedzniekiem, izsekoja nelikumīgas finanšu transakcijas un izformēja svarīgakos elementus infrastruktūrā, kas ļāva šiem tīkliem darboties," sacīja Raja.
Eiropā varas iestādes konfiscēja gandrīz tonnu nelegālu narkotiku, tostarp amfetamīnu, ketamīnu, ekstazī, kokaīnu un marihuānu.
ASV tika atrastas vairāk nekā 4,8 tonnas narkotiku, 152 šaujamieroči un 150 miljoni eiro (166 miljoni ASV dolāru) skaidrā naudā un kriptovalūtā.
Operācijā piedalījās policijas spēki 14 valstīs.
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