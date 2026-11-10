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#mūziķi #raidījumi #slavenības #šovi #tv

"Tu būtu ļoti simpātiska sieviete!" Samanta Tīna neskopojas ar komplimentiem Ralfam Eilandam

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 10. novembris, 19:45
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2026. gada 10. novembris, 19:45
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Foto: Lauris Vīksne

360TV lielšovā "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā Ralfs Eilands pārtapa par amerikāņu dziedātāju Billiju Ailišu, un viņa pārvērtības nepalika nepamanītas žūrijai.

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Īpaši sajūsmināta bija pieaicinātā žūrijas locekle Samanta Tīna, kura Ralfam veltīja visai neparastu komplimentu: "Ralf, tu būtu ļoti simpātiska sieviete!"

Arī pats Ralfs neslēpa, ka iejušanās Billijas ādā prasījusi īpašu piepūli. Viņam nācies piedomāt pie katras kustības, jo dziedātājas uzstāšanās maniere un sievišķīgā ķermeņa valoda būtiski atšķīrās no ierastā. Turklāt pārvērtības papildināja ne tikai izteiksmīgs grims un zilās acis, bet arī mākslīgās krūtis, ar kurām bija jāiemācās sadzīvot uz skatuves.

Samantas komplimenti gan ar to nebeidzās — žūrijā pat izskanēja pikants joks, ka pēc pāris dzērieniem Ralfs šādā tēlā kādam vīrietim varētu šķist īpaši pievilcīgs. Šķiet, šoreiz Eilands pārsteidza ne tikai ar muzikālo sniegumu, bet arī ar savu spēju pārliecinoši iejusties pavisam citā ampluā.

+26 foto
Andris Ērglis.
Šova "Izklausies redzēts" ceturtā tiešraide
Šova "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā dalībnieki pārtapa par Britniju Spīrsu, Tilu Lindemanu, Zigfrīdu Muktupāvelu un citām mūzikas zvaigznēm.
Andris Ērglis.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Lelde Dreimane.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Elīna Fūrmane jeb DJ Ella.
Elīna Fūrmane jeb DJ Ella.
"Izklausies redzēts" žūrija.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Krisy.
Krisy.
Maksims Busels.
Krisy.
Ieva Sutugova.
"Izklausies redzēts" dalībnieki.
"Izklausies redzēts" žūrija.
Lelde Dreimane.
Maksims Busels.
Ralfs Eilands.
Andris Ērglis.
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Foto: Lauris Vīksne

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#mūziķi #raidījumi #slavenības #šovi #tv
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360TV lielšovā "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā Ralfs Eilands pārtapa par amerikāņu dziedātāju Billiju Ailišu, un viņa pārvērtības nepalika nepamanītas žūrijai.

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Īpaši sajūsmināta bija pieaicinātā žūrijas locekle Samanta Tīna, kura Ralfam veltīja visai neparastu komplimentu: "Ralf, tu būtu ļoti simpātiska sieviete!"

Arī pats Ralfs neslēpa, ka iejušanās Billijas ādā prasījusi īpašu piepūli. Viņam nācies piedomāt pie katras kustības, jo dziedātājas uzstāšanās maniere un sievišķīgā ķermeņa valoda būtiski atšķīrās no ierastā. Turklāt pārvērtības papildināja ne tikai izteiksmīgs grims un zilās acis, bet arī mākslīgās krūtis, ar kurām bija jāiemācās sadzīvot uz skatuves.

Samantas komplimenti gan ar to nebeidzās — žūrijā pat izskanēja pikants joks, ka pēc pāris dzērieniem Ralfs šādā tēlā kādam vīrietim varētu šķist īpaši pievilcīgs. Šķiet, šoreiz Eilands pārsteidza ne tikai ar muzikālo sniegumu, bet arī ar savu spēju pārliecinoši iejusties pavisam citā ampluā.

+26 foto
Andris Ērglis.
Šova "Izklausies redzēts" ceturtā tiešraide
Šova "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā dalībnieki pārtapa par Britniju Spīrsu, Tilu Lindemanu, Zigfrīdu Muktupāvelu un citām mūzikas zvaigznēm.
Andris Ērglis.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Lelde Dreimane.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Elīna Fūrmane jeb DJ Ella.
Elīna Fūrmane jeb DJ Ella.
"Izklausies redzēts" žūrija.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Krisy.
Krisy.
Maksims Busels.
Krisy.
Ieva Sutugova.
"Izklausies redzēts" dalībnieki.
"Izklausies redzēts" žūrija.
Lelde Dreimane.
Maksims Busels.
Ralfs Eilands.
Andris Ērglis.
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Foto: Lauris Vīksne

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#mūziķi #raidījumi #slavenības #šovi #tv
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