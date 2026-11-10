"Tu būtu ļoti simpātiska sieviete!" Samanta Tīna neskopojas ar komplimentiem Ralfam Eilandam

360TV lielšovā "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā Ralfs Eilands pārtapa par amerikāņu dziedātāju Billiju Ailišu, un viņa pārvērtības nepalika nepamanītas žūrijai.
Īpaši sajūsmināta bija pieaicinātā žūrijas locekle Samanta Tīna, kura Ralfam veltīja visai neparastu komplimentu: "Ralf, tu būtu ļoti simpātiska sieviete!"
Arī pats Ralfs neslēpa, ka iejušanās Billijas ādā prasījusi īpašu piepūli. Viņam nācies piedomāt pie katras kustības, jo dziedātājas uzstāšanās maniere un sievišķīgā ķermeņa valoda būtiski atšķīrās no ierastā. Turklāt pārvērtības papildināja ne tikai izteiksmīgs grims un zilās acis, bet arī mākslīgās krūtis, ar kurām bija jāiemācās sadzīvot uz skatuves.
Samantas komplimenti gan ar to nebeidzās — žūrijā pat izskanēja pikants joks, ka pēc pāris dzērieniem Ralfs šādā tēlā kādam vīrietim varētu šķist īpaši pievilcīgs. Šķiet, šoreiz Eilands pārsteidza ne tikai ar muzikālo sniegumu, bet arī ar savu spēju pārliecinoši iejusties pavisam citā ampluā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
360TV lielšovā "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā Ralfs Eilands pārtapa par amerikāņu dziedātāju Billiju Ailišu, un viņa pārvērtības nepalika nepamanītas žūrijai.
Īpaši sajūsmināta bija pieaicinātā žūrijas locekle Samanta Tīna, kura Ralfam veltīja visai neparastu komplimentu: "Ralf, tu būtu ļoti simpātiska sieviete!"
Arī pats Ralfs neslēpa, ka iejušanās Billijas ādā prasījusi īpašu piepūli. Viņam nācies piedomāt pie katras kustības, jo dziedātājas uzstāšanās maniere un sievišķīgā ķermeņa valoda būtiski atšķīrās no ierastā. Turklāt pārvērtības papildināja ne tikai izteiksmīgs grims un zilās acis, bet arī mākslīgās krūtis, ar kurām bija jāiemācās sadzīvot uz skatuves.
Samantas komplimenti gan ar to nebeidzās — žūrijā pat izskanēja pikants joks, ka pēc pāris dzērieniem Ralfs šādā tēlā kādam vīrietim varētu šķist īpaši pievilcīgs. Šķiet, šoreiz Eilands pārsteidza ne tikai ar muzikālo sniegumu, bet arī ar savu spēju pārliecinoši iejusties pavisam citā ampluā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu