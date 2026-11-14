Ainars Virga atklāti par savu attiecību modeli ar sievu

Lai gan grupas "Līvi" mūziķa Ainara Virgas un viņa sievas Anijas laulība turpinās, abi vairs nedala kopīgu mājvietu. Par pārmaiņām pāra ikdienā rokmūziķis pastāstījis žurnālam "Kas Jauns?".
Tagad katram no laulātajiem ir savs dzīvoklis, taču dzīvošana atsevišķi nav mainījusi abu draudzīgās attiecības.
Virga norādījis, ka viņi aizvien ir labi draugi, un pieļāvis, ka šāds attiecību modelis, iespējams, saistīts ar vecumu.
Pirms gada vēstīts, ka Virga nonācis slimnīcā, radot satraukumu draugu un paziņu lokā.
Publiskajā telpā izskanēja bažas par nopietnām sirds problēmām, taču mūziķis žurnālam "Privātā Dzīve" apstiprināja, ka viņa veselības stāvoklis.
Plašāk uzziniet žurnālā "Kas Jauns".
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Lai gan grupas "Līvi" mūziķa Ainara Virgas un viņa sievas Anijas laulība turpinās, abi vairs nedala kopīgu mājvietu. Par pārmaiņām pāra ikdienā rokmūziķis pastāstījis žurnālam "Kas Jauns?".
Tagad katram no laulātajiem ir savs dzīvoklis, taču dzīvošana atsevišķi nav mainījusi abu draudzīgās attiecības.
Virga norādījis, ka viņi aizvien ir labi draugi, un pieļāvis, ka šāds attiecību modelis, iespējams, saistīts ar vecumu.
Pirms gada vēstīts, ka Virga nonācis slimnīcā, radot satraukumu draugu un paziņu lokā.
Publiskajā telpā izskanēja bažas par nopietnām sirds problēmām, taču mūziķis žurnālam "Privātā Dzīve" apstiprināja, ka viņa veselības stāvoklis.
Plašāk uzziniet žurnālā "Kas Jauns".
Aptauja
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- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
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