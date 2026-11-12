Sanktpēterburgā uzspridzināts Krievijas pulkvedis

Uz Kolpinskas šosejas Sanktpēterburgā eksplodējis automašīnā ievietots spridzeklis un nogalināts kāds Krievijas pulkvedis, vēsta tīmekļa izdevums "Fontanka".
Sprāgstviela bija piestiprināta pie automašīnas apakšas, raksta "Fontanka". Tā iedarbojās, kad pulkvedis izbrauca no pagalma.
Satiksme pa Kolpinskas šoseju vietā, kur notika sprādziens, tika slēgta.
27. augustā uz Kolpinskas šosejas eksplodēja automašīna, kurā atradās pulkvežleitnants un viņa sieva. Pulkvežleitnants gāja bojā, viņa sieva izdzīvoja. Automašīnas apakšā bija piestiprināts spridzeklis. "Fontanka", atsaucoties uz avotiem, rakstīja, ka automašīnas spridzināšanā tiek turēta aizdomās 24 gadus veca krieviete, kura pēc sprādziena aizbrauca uz Turciju. Krievijas varasiestādes oficiāli nav komentējušas izmeklēšanas gaitu.
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Uz Kolpinskas šosejas Sanktpēterburgā eksplodējis automašīnā ievietots spridzeklis un nogalināts kāds Krievijas pulkvedis, vēsta tīmekļa izdevums "Fontanka".
Sprāgstviela bija piestiprināta pie automašīnas apakšas, raksta "Fontanka". Tā iedarbojās, kad pulkvedis izbrauca no pagalma.
Satiksme pa Kolpinskas šoseju vietā, kur notika sprādziens, tika slēgta.
27. augustā uz Kolpinskas šosejas eksplodēja automašīna, kurā atradās pulkvežleitnants un viņa sieva. Pulkvežleitnants gāja bojā, viņa sieva izdzīvoja. Automašīnas apakšā bija piestiprināts spridzeklis. "Fontanka", atsaucoties uz avotiem, rakstīja, ka automašīnas spridzināšanā tiek turēta aizdomās 24 gadus veca krieviete, kura pēc sprādziena aizbrauca uz Turciju. Krievijas varasiestādes oficiāli nav komentējušas izmeklēšanas gaitu.
Aptauja
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