"AS" tuvākais partneris varētu būt NA, bet "LPV" loma nav skaidra.
Valdības veidotāja, premjera Andra Kulberga ("AS") paziņojumi ir tik mainīgi un neprognozējami, ka vēl nevar droši apgalvot, ka valdību varētu apstiprināt līdz valsts svētkiem. Tādu cerību A. Kulbergs izteica otrdienas vakarā. Savukārt trešdien no rīta intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" premjers atklāja, ka nedēļas nogalē pēc viņa atgriešanās no Eiropadomes sanāksmes varētu notikt sarunas un paziņoti sadarbības partneri, bet nākamajā nedēļā – ministru kandidāti. Viss liecina, ka valdību veidos "Apvienotais saraksts" ("AS") un Nacionālā apvienība (NA), bet, kāda būs partijas "Latvija pirmajā vietā" ("LPV") loma "nepopulāro lēmumu" pieņemšanā, pagaidām vēl nav skaidrs. Valdību tradicionālajā izpratnē ar "LPV" premjers neveidošot. Tāpat pagaidām nav skaidrs, uz kādu sadarbības dokumentu pamata plānots vienoties ar Nacionālo apvienību.