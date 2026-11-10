Cloudy 2 °C
O. 10.11
Mārcis, Markuss, Mārtiņš
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#algas #darbaspēks #fotoreportāža #ministrijas #nauda #protesti #rīga #streiks

"Kultūra nav hobijs" — simtiem cilvēku Rīgā protestē pret zemajām algām

LETA
/
Latvijas Mediji
2026. gada 10. novembris, 14:51
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 10. novembris, 14:51
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Foto: Lita Millere/LETA

Vairāki simti cilvēku, izsaucot saukļus, otrdien no Latvijas Nacionālās operas un baleta skvēra devās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā, lai pievērstu uzmanību atalgojumam kultūras nozarē.

Reklāma

Cilvēkiem rokās bija pašdarināti plakāti ar dažādiem saukļiem, piemēram, "Kultūra nav hobijs", "Strādāt par grašiem nav māksla", "Darbs muzejā=māksla (iz)dzīvot", "Laimes lācis [ne]atnāks", "Pastāvēs, kas saņems algu", "Gudrībai ir robežas, muļķībai nav", "Kultūra ir darbs", "Mēs gribam strādāt Latvijā, vai jūs gribat mūs?" un citiem.

Gājiena dalībnieki apstājās ne tikai pie Brīvības pieminekļa, kur nodziedāja valsts himnu, bet arī pie Ministru kabineta, kur pie viņiem iznāca gan kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA), gan premjers Andris Kulbergs (AS).

Ministru prezidents Andris Kulbergs (no labās) piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Ministru prezidents Andris Kulbergs (no labās) piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" pasākumā.
Foto: Lita Millere/LETA

Premjers pauda gatavību uzklausīt nozares priekšlikumus. Viņš uzsvēra, ka kultūra ir tikpat būtiska kā veselība, izglītība, aizsardzība un drošība, savukārt izaicinājums būs sabalansēt šīs intereses un prioritātes.

Pēc Kulberga paustā, nākamā kultūras ministra uzdevums būs panākt skaidrību par finansējumu nākamajiem gadiem.

Akcijas norisi uzraudzīja Valsts policija.

Gājiens sākās pie LNOB, tā maršruts veda gar Brīvības pieminekli, bet galapunkts bija Latvijas Nacionālais mākslas muzejs.

Akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" rīkotāji uzsver, ka 2026. gada otrajā ceturksnī vidējā bruto darba samaksa kultūras mantojuma iestādēs bija 1395 eiro, skatuves mākslas nozarē — 1365 eiro, savukārt sabiedriskajā sektorā vidēji — 1926 eiro.

"Ilgstoši zemais atalgojums veicina pieredzējušu speciālistu aizplūšanu no nozares un Latvijas, vienlaikus apgrūtinot jaunu profesionāļu piesaisti. Tā ir problēma, kuras sekas nākotnē izjutīs visa sabiedrība - kultūras piedāvājuma kvalitātē, daudzveidībā un pieejamībā," pauž akcijas rīkotāji.

+138 foto
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras darbinieki dodas protesta gājienā
Otrdien vairāki simti cilvēku pulcējās Rīgas centrā, lai piedalītos protesta gājienā "Kultūra (iz)dzīvo" un pievērstu uzmanību zemajam atalgojumam kultūras nozarē.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Notiek akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājiens Rīgā par kultūru — lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Notiek akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājiens Rīgā par kultūru — lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Notiek akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājiens Rīgā par kultūru — lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Notiek akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājiens Rīgā par kultūru — lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Notiek akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājiens Rīgā par kultūru — lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
1 / 138
Foto: Lita Millere/LETA

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Ieteiktie raksti
Reklāma
Tēma
Latvijā Nozares
Tēmturi
#algas #darbaspēks #fotoreportāža #ministrijas #nauda #protesti #rīga #streiks
Reklāma
Turpini lasīt

Vairāki simti cilvēku, izsaucot saukļus, otrdien no Latvijas Nacionālās operas un baleta skvēra devās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā, lai pievērstu uzmanību atalgojumam kultūras nozarē.

Reklāma

Cilvēkiem rokās bija pašdarināti plakāti ar dažādiem saukļiem, piemēram, "Kultūra nav hobijs", "Strādāt par grašiem nav māksla", "Darbs muzejā=māksla (iz)dzīvot", "Laimes lācis [ne]atnāks", "Pastāvēs, kas saņems algu", "Gudrībai ir robežas, muļķībai nav", "Kultūra ir darbs", "Mēs gribam strādāt Latvijā, vai jūs gribat mūs?" un citiem.

Gājiena dalībnieki apstājās ne tikai pie Brīvības pieminekļa, kur nodziedāja valsts himnu, bet arī pie Ministru kabineta, kur pie viņiem iznāca gan kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA), gan premjers Andris Kulbergs (AS).

Ministru prezidents Andris Kulbergs (no labās) piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Ministru prezidents Andris Kulbergs (no labās) piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" pasākumā.
Foto: Lita Millere/LETA

Premjers pauda gatavību uzklausīt nozares priekšlikumus. Viņš uzsvēra, ka kultūra ir tikpat būtiska kā veselība, izglītība, aizsardzība un drošība, savukārt izaicinājums būs sabalansēt šīs intereses un prioritātes.

Pēc Kulberga paustā, nākamā kultūras ministra uzdevums būs panākt skaidrību par finansējumu nākamajiem gadiem.

Akcijas norisi uzraudzīja Valsts policija.

Gājiens sākās pie LNOB, tā maršruts veda gar Brīvības pieminekli, bet galapunkts bija Latvijas Nacionālais mākslas muzejs.

Akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" rīkotāji uzsver, ka 2026. gada otrajā ceturksnī vidējā bruto darba samaksa kultūras mantojuma iestādēs bija 1395 eiro, skatuves mākslas nozarē — 1365 eiro, savukārt sabiedriskajā sektorā vidēji — 1926 eiro.

"Ilgstoši zemais atalgojums veicina pieredzējušu speciālistu aizplūšanu no nozares un Latvijas, vienlaikus apgrūtinot jaunu profesionāļu piesaisti. Tā ir problēma, kuras sekas nākotnē izjutīs visa sabiedrība - kultūras piedāvājuma kvalitātē, daudzveidībā un pieejamībā," pauž akcijas rīkotāji.

+138 foto
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras darbinieki dodas protesta gājienā
Otrdien vairāki simti cilvēku pulcējās Rīgas centrā, lai piedalītos protesta gājienā "Kultūra (iz)dzīvo" un pievērstu uzmanību zemajam atalgojumam kultūras nozarē.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Notiek akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājiens Rīgā par kultūru — lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Notiek akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājiens Rīgā par kultūru — lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Notiek akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājiens Rīgā par kultūru — lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Notiek akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājiens Rīgā par kultūru — lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Notiek akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājiens Rīgā par kultūru — lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
Kultūras profesionāļi un atbalstītāji piedalās akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājienā Rīgā par kultūru - lai atgādinātu, kāpēc kultūra ir svarīga ikvienam un aicinātu izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku atalgojumam.
1 / 138
Foto: Lita Millere/LETA

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Ieteiktie raksti
Reklāma
Tēma
Latvijā Nozares
Tēmturi
#algas #darbaspēks #fotoreportāža #ministrijas #nauda #protesti #rīga #streiks
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
PAR SVARĪGO
Reklāma