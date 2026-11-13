Diennakts laikā Latvijā reģistrētas 148 avārijas, cietuši deviņi cilvēki

Ceturtdien Latvijā reģistrēti 148 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta deviņi cilvēki, informē Valsts policijā.
Vakar septiņi cilvēki cietuši avārijās Rīgas reģionā, bet pa vienam — Vidzemē un Kurzemē. Trīs no cietušajiem bija gājēji, viens — velosipēdists, bet vēl viens — elektroskrejriteņa vadītājs.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi četrus vadītājus, un visvairāk šādu pārkāpēju noķerts Rīgas reģionā.
Trīs aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.
Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 153 protokoli: Rīgas reģionā sodīti 26 autovadītāji, Vidzemē — 46, Latgalē — 32, Kurzemē — 30, bet Zemgalē — 19 transporta līdzekļu vadītāji. Viens vadītājs sodīts par agresīvu braukšanu.
Kopumā policija vakar noformējusi 417 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.
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Ceturtdien Latvijā reģistrēti 148 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta deviņi cilvēki, informē Valsts policijā.
Vakar septiņi cilvēki cietuši avārijās Rīgas reģionā, bet pa vienam — Vidzemē un Kurzemē. Trīs no cietušajiem bija gājēji, viens — velosipēdists, bet vēl viens — elektroskrejriteņa vadītājs.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi četrus vadītājus, un visvairāk šādu pārkāpēju noķerts Rīgas reģionā.
Trīs aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.
Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 153 protokoli: Rīgas reģionā sodīti 26 autovadītāji, Vidzemē — 46, Latgalē — 32, Kurzemē — 30, bet Zemgalē — 19 transporta līdzekļu vadītāji. Viens vadītājs sodīts par agresīvu braukšanu.
Kopumā policija vakar noformējusi 417 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.
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