No 15. līdz 18. novembrim katru vakaru no plkst. 17.00 līdz 23.00 Rīgas ielās un parkos iemirdzēsies daudzveidīgas gaismu instalācijas, audiovizuāli gaismas objekti un ēkas fasāžu video projekcijas.
Šā gada festivāla tēma ir "unum momentum – tas viens mirklis". "Staro Rīga 2026" maršruta galvenā ass ir Daugava un gaismas objektu izvietojums abos Daugavas krastos, veidojot gaismas lokus, kas iezīmē teritorijas, kurās izvietoti vienotu māksliniecisko ekspozīciju objekti, veidojot maršrutus īsākai vai garākai pastaigai.
Daugavas kreisajā krastā festivāla maršruts ved no Gaismas pils pa Mūkusalas promenādi. Daugavas labajā krastā festivāla maršruta galapunkti ir Spīķeru teritorija pie Centrāltirgus un Viesturdārzs, iekļaujot maršruta paplašinājumā Vecrīgu un teritoriju no koncertzāles "Ave Sol" līdz Kronvalda parkam, kas sadalīts vairākos gaismas lokos. Festivāla maršrutu veido septiņu radošo grupu izstrādātas gaismas loku ekspozīcijas, Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas jauno mākslinieku veidotie darbi, kā arī atsevišķi gaismas objekti, ko vieno festivāla tēma un maršruts. Kopējais gaismas festivāla maršruta garums ir gandrīz pieci kilometri.
Vairāk nekā divas trešdaļas festivāla pamatprogrammas ir Latvijas gaismas mākslinieku jaundarbi. Programmā pārstāvēti arī ārvalstu gaismas mākslinieki. Starptautiski pazīstamais ungāru gaismu mākslinieks Lāslo Žolts Bordošs izveidojis īpašu jaundarbu – liela mēroga gaismas instalāciju ASCEND uz Gaismas pils fasādes ar vēstījumu "Māksla ceļ augstāk. Māksla ir atklāsme, ko izgaismo gaisma". Pils laukumā būs izvietota interaktīva norvēģu gaismu mākslinieces Anastasijas Isašenas instalācija, kas apvieno mākslu un zinātni, uzdodot dziļus jautājumus par mūsu attiecībām ar vidi. Uz Rīgas Kongresu nama fasādes ungāru mākslinieku radošā grupa "Lightspray Visual" veidos projekciju, izmantojot īpaši izgatavotus, jaudīgus analogos projektorus un kinētiskus mehānismus. Viesturdārzā būs aplūkojams franču gaismu mākslinieka Sebastjēna Lefēvra kinētisks, skulpturāls mākslas darbs SOLEIL NUIT ("Saule naktī"), kas satur vairāk nekā 5000 spoguļelementu.
Šajā festivālā pirmoreiz arī Brīvības pieminekļa pakājē izvietosies gaismas festivāla objekts "Dižkoku balsis". 18. novembrī vides objekts pārtaps par svētku koncerta skatuvi, kuras vizuālā struktūra paliks nemainīga. Brīvības laukumā no plkst. 18 svētku koncertu ieskandinās folkloras kopa "Vilkači". Savukārt no plkst. 19 ikviens aicināts apmeklēt svētku koncertu "Brīvības ainavas", kurā piedalīsies Aija Andrejeva, Asnate Rancāne, Dagnis Roziņš, Rihards Mačanovskis, vokālā grupa "Neaizmirstulītes" un trio "Oranžās". Pasākumu vadīs Līga Zeļģe un Mārtiņš Brūveris. Pēc koncerta plkst. 20.10 sāksies piecu minūšu gaismas un lāzeru šovs, kas regulāri atkārtosies līdz plkst. 23.
Pilna gaismas festivāla "Staro Rīga" programma atrodama mājaslapā "www.staroriga.lv".
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No 15. līdz 18. novembrim katru vakaru no plkst. 17.00 līdz 23.00 Rīgas ielās un parkos iemirdzēsies daudzveidīgas gaismu instalācijas, audiovizuāli gaismas objekti un ēkas fasāžu video projekcijas.
Šā gada festivāla tēma ir "unum momentum – tas viens mirklis". "Staro Rīga 2026" maršruta galvenā ass ir Daugava un gaismas objektu izvietojums abos Daugavas krastos, veidojot gaismas lokus, kas iezīmē teritorijas, kurās izvietoti vienotu māksliniecisko ekspozīciju objekti, veidojot maršrutus īsākai vai garākai pastaigai.
Daugavas kreisajā krastā festivāla maršruts ved no Gaismas pils pa Mūkusalas promenādi. Daugavas labajā krastā festivāla maršruta galapunkti ir Spīķeru teritorija pie Centrāltirgus un Viesturdārzs, iekļaujot maršruta paplašinājumā Vecrīgu un teritoriju no koncertzāles "Ave Sol" līdz Kronvalda parkam, kas sadalīts vairākos gaismas lokos. Festivāla maršrutu veido septiņu radošo grupu izstrādātas gaismas loku ekspozīcijas, Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas jauno mākslinieku veidotie darbi, kā arī atsevišķi gaismas objekti, ko vieno festivāla tēma un maršruts. Kopējais gaismas festivāla maršruta garums ir gandrīz pieci kilometri.
Vairāk nekā divas trešdaļas festivāla pamatprogrammas ir Latvijas gaismas mākslinieku jaundarbi. Programmā pārstāvēti arī ārvalstu gaismas mākslinieki. Starptautiski pazīstamais ungāru gaismu mākslinieks Lāslo Žolts Bordošs izveidojis īpašu jaundarbu – liela mēroga gaismas instalāciju ASCEND uz Gaismas pils fasādes ar vēstījumu "Māksla ceļ augstāk. Māksla ir atklāsme, ko izgaismo gaisma". Pils laukumā būs izvietota interaktīva norvēģu gaismu mākslinieces Anastasijas Isašenas instalācija, kas apvieno mākslu un zinātni, uzdodot dziļus jautājumus par mūsu attiecībām ar vidi. Uz Rīgas Kongresu nama fasādes ungāru mākslinieku radošā grupa "Lightspray Visual" veidos projekciju, izmantojot īpaši izgatavotus, jaudīgus analogos projektorus un kinētiskus mehānismus. Viesturdārzā būs aplūkojams franču gaismu mākslinieka Sebastjēna Lefēvra kinētisks, skulpturāls mākslas darbs SOLEIL NUIT ("Saule naktī"), kas satur vairāk nekā 5000 spoguļelementu.
Šajā festivālā pirmoreiz arī Brīvības pieminekļa pakājē izvietosies gaismas festivāla objekts "Dižkoku balsis". 18. novembrī vides objekts pārtaps par svētku koncerta skatuvi, kuras vizuālā struktūra paliks nemainīga. Brīvības laukumā no plkst. 18 svētku koncertu ieskandinās folkloras kopa "Vilkači". Savukārt no plkst. 19 ikviens aicināts apmeklēt svētku koncertu "Brīvības ainavas", kurā piedalīsies Aija Andrejeva, Asnate Rancāne, Dagnis Roziņš, Rihards Mačanovskis, vokālā grupa "Neaizmirstulītes" un trio "Oranžās". Pasākumu vadīs Līga Zeļģe un Mārtiņš Brūveris. Pēc koncerta plkst. 20.10 sāksies piecu minūšu gaismas un lāzeru šovs, kas regulāri atkārtosies līdz plkst. 23.
Pilna gaismas festivāla "Staro Rīga" programma atrodama mājaslapā "www.staroriga.lv".
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