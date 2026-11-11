Divu Sporta arbitrāžas tiesas arbitru braucieni uz Maskavu liek uzdot jautājumus par viņu objektivitāti Krievijas hokeja lietā.
Divi no trim Sporta arbitrāžas tiesas (CAS) arbitriem, kuri lēma par Krievijas hokeja izlašu atgriešanos pasaules čempionātos, pirms lietas izskatīšanas katrs savā laikā viesojušies Maskavā.
Šveices izdevums "Inside Paradeplatz" vēsta, ka triju arbitru sastāva priekšsēdētājs, itāļu jurists Džulio Palermo, 22. septembrī uzstājās Krievijas starptautiskajā arbitrāžas kongresā Maskavā. Aptuveni mēnesi vēlāk Šveicē notika lietas izskatīšana. Vēl viens arbitrs, ēģiptietis Ismails Selims, šajā kongresā piedalījās pērn. Vizītes laikā viņš mitinājies luksusa klases viesnīcā. Trešais arbitrs, kurš skatīja šo lietu, bija brits Marks Hovels. Izskatot lietu, visi trīs bija Krievijas pusēs, arī Hovels, kuru šīs lietas izskatīšanai izvēlējās IIHF, kamēr agresori virzīja ēģiptieti.
Skaidrs, ka abu arbitru braucieni uz Maskavu, zinot, ar kādām metodēm tur tiek kārtotas lietas, met ēnu uz CAS. Tiek ziņot