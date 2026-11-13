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Maskavā uzspridzināts Ukrainas ekspremjera preses sekretāra auto

LETA
/
Latvijas Mediji
2026. gada 13. novembris, 13:12
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2026. gada 13. novembris, 13:12
Sergejs Zavorotnijs.
Sergejs Zavorotnijs.
Foto: @Exilenova+

Maskavā piektdien uzspridzināts Ukrainas ekspremjera Mikolas Azarova bijušajā preses sekretāra Sergeja Zavorotnija auto, vēsta Krievijas mediji.

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"Automašīna, kas eksplodēja Čertanovā [Maskavas dienvidos], pieder starptautiskās politikas žurnālistam, kas ieņēma valsts amatus Ukrainā," vēsta "Telegram" kanāls "Mash".

"Sergejs Zavorotnijs ir publicists, vēstures zinātņu kandidāts un speciālists mediju un politikas jomā. Līdz 2004. gadam viņš strādāja Krievijas Valsts domē, vēlāk bija Ukrainas premjerministra Mikolas Azarova preses sekretārs," norāda "Mash".

Pašdarinātais spridzeklis bija piestiprināts pie automašīnas apakšas vadītāja pusē. Tas eksplodēja, automašīnai braucot.

Pie stūres atradās pats Zavorotnijs, un viņš ir "smagi cietis", vēsta "Mash".

ASV Senāta izlūkošanas komitejas 2020. gada ziņojumā Zavorotnijs minēts kā Krievijas Ārējās izlūkošanas dienesta virsnieks, kas iesaistīts Krievijas ietekmes operāciju veikšanā, norāda "Telegram" kanāls "Ukraine context".

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Maskavā piektdien uzspridzināts Ukrainas ekspremjera Mikolas Azarova bijušajā preses sekretāra Sergeja Zavorotnija auto, vēsta Krievijas mediji.

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"Automašīna, kas eksplodēja Čertanovā [Maskavas dienvidos], pieder starptautiskās politikas žurnālistam, kas ieņēma valsts amatus Ukrainā," vēsta "Telegram" kanāls "Mash".

"Sergejs Zavorotnijs ir publicists, vēstures zinātņu kandidāts un speciālists mediju un politikas jomā. Līdz 2004. gadam viņš strādāja Krievijas Valsts domē, vēlāk bija Ukrainas premjerministra Mikolas Azarova preses sekretārs," norāda "Mash".

Pašdarinātais spridzeklis bija piestiprināts pie automašīnas apakšas vadītāja pusē. Tas eksplodēja, automašīnai braucot.

Pie stūres atradās pats Zavorotnijs, un viņš ir "smagi cietis", vēsta "Mash".

ASV Senāta izlūkošanas komitejas 2020. gada ziņojumā Zavorotnijs minēts kā Krievijas Ārējās izlūkošanas dienesta virsnieks, kas iesaistīts Krievijas ietekmes operāciju veikšanā, norāda "Telegram" kanāls "Ukraine context".

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