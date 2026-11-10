Latvijas kultūras nozare ir nonākusi kritiskā situācijā – zemais darbinieku atalgojums un pieaugošās iestāžu uzturēšanas izmaksas apdraud ne vien kultūras institūciju darbību, bet arī profesionāļu pēctecību un kultūras pieejamību sabiedrībai. Lai pievērstu uzmanību problēmas mērogam un nepieciešamībai pēc steidzamiem risinājumiem, valsts kultūras institūcijas biedrības "Laiks kultūrai" un Latvijas Profesionālo mūzikas kolektīvu asociācijas vadībā rīko vairāku dienu akciju "Kultūra (iz)dzīvo", kura šodien, 10. novembrī, noslēgsies ar gājienu un koncertu.
"Latvijas Avīze" sarunai uzrunāja vienu no akcijas organizētājām, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktori, ilggadēju kultūras profesionāli Ivetu Derkusovu.
Kāpēc akciju "Kultūra (iz)dzīvo" aktualizējat tieši tagad?
I. Derkusova: Jau gadiem ilgi kultūras sektors ticis finansēts pēc atlikuma principa; vidējā atlīdzība tajā atpaliek pret vidējo samaksu sabiedriskajā sektorā, un plaisa tikai pieaug, jau sasniedzot ap 500 eiro. Sagaidot 2027. gada budžeta veidošanu, mēs prasām godīgu un atklātu sarunu ar nozari, veicot reālus aprēķinus, kāds finansējums nepieciešams kultūras funkcijas īstenošanai.