Dienests vairojis pārliecību, ļāvis kļūt fiziski stiprākam un mentāli atbrīvotākam basketbolā.
Basketbolists Juris Vītols ir pirmais un pagaidām vienīgais laba līmeņa sportists, kurš iesaukts valsts aizsardzības dienestā. Sākotnējo satraukumu, ka karjera apmetīs lielu kūleni, viņš var noraust nost un lepni apliecināt pārējiem – visu iespējams ne tikai apvienot, bet šajā posmā progresēt arī sportā.
Vidusskolu pabeidza divos gados
Basketbolu Juris Vītols sāka spēlēt piecu gadu vecumā, sekojot vecākā brāļa un brālēna pēdās. Talanta iezīmes parādījās ātri, un jau 16 gadu vecumā Juris Vītols debitēja Latvijas – Igaunijas basketbola līgā "Liepājas" sastāvā. Komandas pamata saspēles vadītājs Renārs Birkāns traumas dēļ nevarēja spēlēt visu sezonu, Vītola rokās iekrītot lielai lomai. Debijas spēlē laukumā devies ar aukstiem sviedriem, bet veica desmit rezultatīvas piespēles. Pārvācoties no Rīgas uz Liepāju, viņš uzsāka mācības 10. klasē, un interesanti, ka tajā mācību gadā tālmācībā pabeidza divas klases – 10. un 11., tādējādi vidusskolu absolvēja divu gadu laikā.
"Juris spēlēja "DSN" kopā ar manu dēlu, un bieži varēju sekot līdzi spēlēm, parādīja retu rakstura īpašību – mierīgs un nosvērts saspēles vadītājs jau 15 gadu vecumā, pragmatisks un grūtos brīžos spēj savaldīt komandu. Tādu īpašību atceros tikai Jānim Strēlniekam. Tas deva pārliecību, ka agri var iekļauties pieaugušo basketbolā," uzticību Vītolam sarunā ar "Latvijas Avīzi" pamatoja toreizējais "Liepājas" galvenais treneris Artūrs Visockis-Rubenis.