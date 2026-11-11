Mūžībā aizgājis ilggadējais LBTU profesors Pēteris Rivža

Mūžībā aizgājis ilggadējais Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) profesors, Dr.habil.sc.ing. Pēteris Rivža (19.10.1947. - 09.11.2026.), sociālajos medijos informē LBTU.
Pētera Rivžas akadēmiskā un pētnieciskā darbība visa mūža garumā bija saistīta ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti (agrāk Latvijas Lauksaimniecības universitāti).
Profesors Pēteris Rivža bija Informācijas tehnoloģiju fakultātes dibinātājs un tās attīstības virzītājs, kā arī ilgstoši vadīja Informātikas katedru un vēlāk Informātikas institūtu. No 1972. gada viņš strādāja Augstākās matemātikas katedrā, turklāt vēlāk kļuva par tās vadītāju.
Zinātnisko darbu Pēteris Rivža uzsāka 1973. gadā. Savas zinātniskās darbības laikā viņš publicēja aptuveni 200 zinātniskos darbus, tostarp 12 monogrāfijas un mācību grāmatas.
No 2002. gada līdz 2014. gadam viņš bija Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātņu prorektors. Tas bija laiks, kad Latvijas zinātnei bija īpaši svarīgi iekļauties Eiropas zinātnes telpā, attīstīt starptautisko sadarbību un pavērt jaunas iespējas pētniekiem. Šajā laikā īpaši cieša izveidojās sadarbība ar Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku apvienību, 2015. gadā organizējot kongresu Latvijā. Viņa vadībā tika uzbūvēta jaunā toreizējās Pārtikas tehnoloģijas fakultātes ēka, atjaunota Valdekas pils, veikti nozīmīgi ieguldījumi Veterinārmedicīnas fakultātē un īstenoti citi būtiski attīstības projekti, kas ir ļāvuši LBTU izaugt par zinātnes universitāti.
Sevišķi nozīmīgs ir Pētera Rivžas ieguldījums jaunās zinātnieku paaudzes veidošanā.
Viņa zinātniskajā vadībā izstrādāti un aizstāvēti septiņi promocijas darbi un daudzi doktoranti saņēmuši viņa padomu modelēšanas un lēmumu pieņemšanas metožu izmantošanā savos pētījumos. Profesora P. Rivžas zināšanas, padoms un iedrošinājums ir paliekošs mantojums, kas turpina dzīvot viņa studentu un jauno zinātnieku darbos. Šis ieguldījums novērtēts ar valsts apbalvojumu – viņš iecelts par Latvijas Republikas Atzinības krusta III šķiras ordeņa komandieri.
Savas profesionālās darbības pēdējos gados profesors Rivža strādāja Datoru sistēmu un datu zinātnes institūtā. Viņš bija ne tikai izcils zinātnieks un pedagogs, bet arī inteliģents, atsaucīgs un smalkjūtīgs kolēģis. Viņš vienmēr bija gatavs palīdzēt, dalīties savās zināšanās un pieredzē. Pēterim Rivžam piemita laba humora izjūta, sirds siltums un spēja radīt cieņpilnu un sirsnīgu gaisotni kolēģu un studentu vidū.
Ģimenei viņš bija gādīgs vīrs, tēvs un vectēvs. Uz viņu vienmēr varēja paļauties un kura klātbūtne ikdienā sniedza siltumu un mīlestību.
Atvadīšanās no profesora notiks sestdien, 14. novembrī, plkst. 13.30 Jelgavas Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā (Jāņa iela 1, Jelgava), pēc tam paredzēta izvadīšana no Svētes kapiem.
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Mūžībā aizgājis ilggadējais Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) profesors, Dr.habil.sc.ing. Pēteris Rivža (19.10.1947. - 09.11.2026.), sociālajos medijos informē LBTU.
Pētera Rivžas akadēmiskā un pētnieciskā darbība visa mūža garumā bija saistīta ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti (agrāk Latvijas Lauksaimniecības universitāti).
Profesors Pēteris Rivža bija Informācijas tehnoloģiju fakultātes dibinātājs un tās attīstības virzītājs, kā arī ilgstoši vadīja Informātikas katedru un vēlāk Informātikas institūtu. No 1972. gada viņš strādāja Augstākās matemātikas katedrā, turklāt vēlāk kļuva par tās vadītāju.
Zinātnisko darbu Pēteris Rivža uzsāka 1973. gadā. Savas zinātniskās darbības laikā viņš publicēja aptuveni 200 zinātniskos darbus, tostarp 12 monogrāfijas un mācību grāmatas.
No 2002. gada līdz 2014. gadam viņš bija Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātņu prorektors. Tas bija laiks, kad Latvijas zinātnei bija īpaši svarīgi iekļauties Eiropas zinātnes telpā, attīstīt starptautisko sadarbību un pavērt jaunas iespējas pētniekiem. Šajā laikā īpaši cieša izveidojās sadarbība ar Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku apvienību, 2015. gadā organizējot kongresu Latvijā. Viņa vadībā tika uzbūvēta jaunā toreizējās Pārtikas tehnoloģijas fakultātes ēka, atjaunota Valdekas pils, veikti nozīmīgi ieguldījumi Veterinārmedicīnas fakultātē un īstenoti citi būtiski attīstības projekti, kas ir ļāvuši LBTU izaugt par zinātnes universitāti.
Sevišķi nozīmīgs ir Pētera Rivžas ieguldījums jaunās zinātnieku paaudzes veidošanā.
Viņa zinātniskajā vadībā izstrādāti un aizstāvēti septiņi promocijas darbi un daudzi doktoranti saņēmuši viņa padomu modelēšanas un lēmumu pieņemšanas metožu izmantošanā savos pētījumos. Profesora P. Rivžas zināšanas, padoms un iedrošinājums ir paliekošs mantojums, kas turpina dzīvot viņa studentu un jauno zinātnieku darbos. Šis ieguldījums novērtēts ar valsts apbalvojumu – viņš iecelts par Latvijas Republikas Atzinības krusta III šķiras ordeņa komandieri.
Savas profesionālās darbības pēdējos gados profesors Rivža strādāja Datoru sistēmu un datu zinātnes institūtā. Viņš bija ne tikai izcils zinātnieks un pedagogs, bet arī inteliģents, atsaucīgs un smalkjūtīgs kolēģis. Viņš vienmēr bija gatavs palīdzēt, dalīties savās zināšanās un pieredzē. Pēterim Rivžam piemita laba humora izjūta, sirds siltums un spēja radīt cieņpilnu un sirsnīgu gaisotni kolēģu un studentu vidū.
Ģimenei viņš bija gādīgs vīrs, tēvs un vectēvs. Uz viņu vienmēr varēja paļauties un kura klātbūtne ikdienā sniedza siltumu un mīlestību.
Atvadīšanās no profesora notiks sestdien, 14. novembrī, plkst. 13.30 Jelgavas Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā (Jāņa iela 1, Jelgava), pēc tam paredzēta izvadīšana no Svētes kapiem.
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