Boikots pārvēršas reklāmā: pie Filadelfijas ebreju restorāniem sastājas garas rindas

Ar Palestīnu pārņemtie aktīvisti ASV, Filadelfijā, snieguši negaidītu mārketinga pakalpojumu vietējam ebreju biznesam. Tiesa, viņu plāns bija pavisam pretējs.
Kreiso velobraucēju grupa “Philly Bike On Your Left” noorganizēja protesta braucienu, aicinot boikotēt sešus ēdināšanas uzņēmumus, no ātro uzkodu ēstuvēm līdz restorāniem, kurus visus vieno fakts, ka tie pieder ebrejiem. Boikota organizatori apgalvoja, ka vēršas pret šiem uzņēmumiem to Izraēlai sniegtā atbalsta dēļ, nevis īpašnieku etniskās un reliģiskās identitātes dēļ.
Filadelfijas mēre Šerela Pārkere paziņoja, ka šāds aicinājums ir nepieņemams un tam nav vietas pilsētā, kur 1776. gadā pieņēma ASV Neatkarības deklarāciju. Boikotu nosodīja arī Pensilvānijas gubernators Džošs Šapiro un ģenerālprokurors Deivs Sandejs.
Mēģinājums kaitēt šiem uzņēmumiem radīja pilnīgi pretēju efektu. Pilsētnieki un ebreju kopienas aktīvisti organizēja plašu atbalsta akciju, aicinot masveidā apmeklēt tieši šos restorānus. Rezultātā stiepās simtiem apmeklētāju garas rindas, cilvēki bija gatavi stāvēt pat stundu, lai nopirktu Jeruzalemes bageli, sātīgu ebreju sviestmaizi vai Tuvo Austrumu saldumus.
Trim ēstuvēm vispār nav nekādu politisku vai materiālu saišu ar Izraēlu. Vēl trīs restorāni uzreiz pēc 2023. gada 7. oktobra “Hamas” teroristu uzbrukuma visus konkrētās dienas ieņēmumus vairāk nekā 100 000 ASV dolāru apmērā ziedoja Izraēlas bezpeļņas organizācijai “Friends of United Hatzalah”, kas sniedz medicīnisko palīdzību visiem Izraēlas iedzīvotājiem, arī arābiem.
Kritiķi un ebreju organizācijas aicinājumu uz boikotu nodēvēja par klaju antisemītismu. Papildu satraukumu radīja fakts, ka to bija iecerēts darīt 8. novembrī, tieši dienu pirms “Kristāla nakts” gadadienas, kad 1938. gadā nacistiskajā Vācijā notika koordinēti masveida uzbrukumi ebreju veikaliem un citiem uzņēmumiem.
Izraēlas nīdēji Filadelfijā mierā neliekas un svētdien, 8. novembrī rīkoja kārtējo protestu. Tā laikā izcēlās asas vārdu pārmaiņas un grūstīšanās ar pretējo pusi, rauti un atņemti Izraēlas karogi. Policija nodalīja abas grupas, trīs cilvēki aizturēti.
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Ar Palestīnu pārņemtie aktīvisti ASV, Filadelfijā, snieguši negaidītu mārketinga pakalpojumu vietējam ebreju biznesam. Tiesa, viņu plāns bija pavisam pretējs.
Kreiso velobraucēju grupa “Philly Bike On Your Left” noorganizēja protesta braucienu, aicinot boikotēt sešus ēdināšanas uzņēmumus, no ātro uzkodu ēstuvēm līdz restorāniem, kurus visus vieno fakts, ka tie pieder ebrejiem. Boikota organizatori apgalvoja, ka vēršas pret šiem uzņēmumiem to Izraēlai sniegtā atbalsta dēļ, nevis īpašnieku etniskās un reliģiskās identitātes dēļ.
Filadelfijas mēre Šerela Pārkere paziņoja, ka šāds aicinājums ir nepieņemams un tam nav vietas pilsētā, kur 1776. gadā pieņēma ASV Neatkarības deklarāciju. Boikotu nosodīja arī Pensilvānijas gubernators Džošs Šapiro un ģenerālprokurors Deivs Sandejs.
Mēģinājums kaitēt šiem uzņēmumiem radīja pilnīgi pretēju efektu. Pilsētnieki un ebreju kopienas aktīvisti organizēja plašu atbalsta akciju, aicinot masveidā apmeklēt tieši šos restorānus. Rezultātā stiepās simtiem apmeklētāju garas rindas, cilvēki bija gatavi stāvēt pat stundu, lai nopirktu Jeruzalemes bageli, sātīgu ebreju sviestmaizi vai Tuvo Austrumu saldumus.
Trim ēstuvēm vispār nav nekādu politisku vai materiālu saišu ar Izraēlu. Vēl trīs restorāni uzreiz pēc 2023. gada 7. oktobra “Hamas” teroristu uzbrukuma visus konkrētās dienas ieņēmumus vairāk nekā 100 000 ASV dolāru apmērā ziedoja Izraēlas bezpeļņas organizācijai “Friends of United Hatzalah”, kas sniedz medicīnisko palīdzību visiem Izraēlas iedzīvotājiem, arī arābiem.
Kritiķi un ebreju organizācijas aicinājumu uz boikotu nodēvēja par klaju antisemītismu. Papildu satraukumu radīja fakts, ka to bija iecerēts darīt 8. novembrī, tieši dienu pirms “Kristāla nakts” gadadienas, kad 1938. gadā nacistiskajā Vācijā notika koordinēti masveida uzbrukumi ebreju veikaliem un citiem uzņēmumiem.
Izraēlas nīdēji Filadelfijā mierā neliekas un svētdien, 8. novembrī rīkoja kārtējo protestu. Tā laikā izcēlās asas vārdu pārmaiņas un grūstīšanās ar pretējo pusi, rauti un atņemti Izraēlas karogi. Policija nodalīja abas grupas, trīs cilvēki aizturēti.
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