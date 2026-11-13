VIDEO: Dreimane žilbina Merilinas Monro tēlā

360TV lielšovā "Izklausies redzēts" piektajā raidījumā aktrise Lelde Dreimane iejutās vienas no visu laiku slavenākās Holivudas zvaigznes — Merilinas Monro — tēlā. Viņas uzdevums bija izpildīt ikonisko dziesmu "Diamonds Are a Girl’s Best Friend", kuras priekšnesums jau sen kļuvis par neatņemamu kino un popkultūras klasikas daļu.
Merilinas Monro tēls prasīja īpašu sievišķību, eleganci un koķetumu. Viņas raksturīgā poza, pavedinošais smaids un izsmalcinātās kustības bija tikpat nozīmīgas kā pati dziesma.
Leldei nācās ne tikai vizuāli atgādināt leģendāro aktrisi, bet arī atdarināt viņas neatkārtojamo skatuves manieri.
Šoreiz skatītājiem bija iespēja ieraudzīt Leldi pavisam citā ampluā — mirdzošā, izsmalcinātā un Holivudas zelta laikmeta cienīgā tēlā. Vai aktrisei izdevās pārliecinoši iemiesot Merilinas Monro leģendāro šarmu?
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360TV lielšovā "Izklausies redzēts" piektajā raidījumā aktrise Lelde Dreimane iejutās vienas no visu laiku slavenākās Holivudas zvaigznes — Merilinas Monro — tēlā. Viņas uzdevums bija izpildīt ikonisko dziesmu "Diamonds Are a Girl’s Best Friend", kuras priekšnesums jau sen kļuvis par neatņemamu kino un popkultūras klasikas daļu.
Merilinas Monro tēls prasīja īpašu sievišķību, eleganci un koķetumu. Viņas raksturīgā poza, pavedinošais smaids un izsmalcinātās kustības bija tikpat nozīmīgas kā pati dziesma.
Leldei nācās ne tikai vizuāli atgādināt leģendāro aktrisi, bet arī atdarināt viņas neatkārtojamo skatuves manieri.
Šoreiz skatītājiem bija iespēja ieraudzīt Leldi pavisam citā ampluā — mirdzošā, izsmalcinātā un Holivudas zelta laikmeta cienīgā tēlā. Vai aktrisei izdevās pārliecinoši iemiesot Merilinas Monro leģendāro šarmu?
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- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
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