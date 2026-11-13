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#dziesma #mūziķi #slavenības #šovi #stils #tv

VIDEO: Dreimane žilbina Merilinas Monro tēlā

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 13. novembris, 09:45
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2026. gada 13. novembris, 09:45
Lelde Dreimane.
Lelde Dreimane.
Foto: Lauris Vīksne

360TV lielšovā "Izklausies redzēts" piektajā raidījumā aktrise Lelde Dreimane iejutās vienas no visu laiku slavenākās Holivudas zvaigznes — Merilinas Monro — tēlā. Viņas uzdevums bija izpildīt ikonisko dziesmu "Diamonds Are a Girl’s Best Friend", kuras priekšnesums jau sen kļuvis par neatņemamu kino un popkultūras klasikas daļu.

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Merilinas Monro tēls prasīja īpašu sievišķību, eleganci un koķetumu. Viņas raksturīgā poza, pavedinošais smaids un izsmalcinātās kustības bija tikpat nozīmīgas kā pati dziesma.

Leldei nācās ne tikai vizuāli atgādināt leģendāro aktrisi, bet arī atdarināt viņas neatkārtojamo skatuves manieri.

Šoreiz skatītājiem bija iespēja ieraudzīt Leldi pavisam citā ampluā — mirdzošā, izsmalcinātā un Holivudas zelta laikmeta cienīgā tēlā. Vai aktrisei izdevās pārliecinoši iemiesot Merilinas Monro leģendāro šarmu?

+35 foto
Andris Ērglis.
Šova "Izklausies redzēts" piektais raidījums
Muzikālajā lielšovā "Izklausies redzēts" aizvadīta piektā epizode.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Krisy.
Krisy.
Krisy.
Šova "Izklausies redzēts" žūrija.
Šova "Izklausies redzēts" žūrija.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šovs "Izklausies redzēts".
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Ralfs Eilands.
Lelde Dreimane.
Lelde Dreimane.
Lelde Dreimane.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Andris Ērglis.
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Foto: Lauris Vīksne

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#dziesma #mūziķi #slavenības #šovi #stils #tv
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360TV lielšovā "Izklausies redzēts" piektajā raidījumā aktrise Lelde Dreimane iejutās vienas no visu laiku slavenākās Holivudas zvaigznes — Merilinas Monro — tēlā. Viņas uzdevums bija izpildīt ikonisko dziesmu "Diamonds Are a Girl’s Best Friend", kuras priekšnesums jau sen kļuvis par neatņemamu kino un popkultūras klasikas daļu.

Reklāma

Merilinas Monro tēls prasīja īpašu sievišķību, eleganci un koķetumu. Viņas raksturīgā poza, pavedinošais smaids un izsmalcinātās kustības bija tikpat nozīmīgas kā pati dziesma.

Leldei nācās ne tikai vizuāli atgādināt leģendāro aktrisi, bet arī atdarināt viņas neatkārtojamo skatuves manieri.

Šoreiz skatītājiem bija iespēja ieraudzīt Leldi pavisam citā ampluā — mirdzošā, izsmalcinātā un Holivudas zelta laikmeta cienīgā tēlā. Vai aktrisei izdevās pārliecinoši iemiesot Merilinas Monro leģendāro šarmu?

+35 foto
Andris Ērglis.
Šova "Izklausies redzēts" piektais raidījums
Muzikālajā lielšovā "Izklausies redzēts" aizvadīta piektā epizode.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Krisy.
Krisy.
Krisy.
Šova "Izklausies redzēts" žūrija.
Šova "Izklausies redzēts" žūrija.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šovs "Izklausies redzēts".
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Ralfs Eilands.
Lelde Dreimane.
Lelde Dreimane.
Lelde Dreimane.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Andris Ērglis.
1 / 35
Foto: Lauris Vīksne

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Izklaide 360TV Slavenību dzīve
Tēmturi
#dziesma #mūziķi #slavenības #šovi #stils #tv
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