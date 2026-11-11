Naktī Latvijas austrumos gaidāms slapjš sniegs, piekrastē brāzmains vējš

Naktī uz ceturtdienu daudzviet Latvijā brīžiem līs, vietām valsts austrumos gaidāms arī slapjš sniegs, prognozē sinoptiķi.
Lielā valsts daļā redzamību pasliktinās dūmaka un migla. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, piekrastē tas būs nedaudz stiprāks — gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 0..+4 grādi, piekrastē — līdz +7 grādiem.
Gan naktī, gan dienā debesis būs pārsvarā apmākušās. Dienā vietām uzlīs, bet ceturtdienas vakarā daudzviet gaidāms neliels lietus un sniegs.
Pūšot mērenam dienvidu vējam, gaisa temperatūra pēcpusdienā un vakarā būs 0..+5 grādi.
Rīgā tuvākajā diennaktī debesis klās mākoņi, gaidāms īslaicīgs lietus un mērens dienvidu vējš. Gaisa temperatūra naktī un dienā būs +2..+4 grādi.
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Naktī uz ceturtdienu daudzviet Latvijā brīžiem līs, vietām valsts austrumos gaidāms arī slapjš sniegs, prognozē sinoptiķi.
Lielā valsts daļā redzamību pasliktinās dūmaka un migla. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, piekrastē tas būs nedaudz stiprāks — gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 0..+4 grādi, piekrastē — līdz +7 grādiem.
Gan naktī, gan dienā debesis būs pārsvarā apmākušās. Dienā vietām uzlīs, bet ceturtdienas vakarā daudzviet gaidāms neliels lietus un sniegs.
Pūšot mērenam dienvidu vējam, gaisa temperatūra pēcpusdienā un vakarā būs 0..+5 grādi.
Rīgā tuvākajā diennaktī debesis klās mākoņi, gaidāms īslaicīgs lietus un mērens dienvidu vējš. Gaisa temperatūra naktī un dienā būs +2..+4 grādi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
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