Naži, kastetes un uzbrukumi bezpajumtniekiem — Rīgā atklāts skinhedu grupējums

29. oktobrī Valsts policija sadarbībā ar Valsts drošības dienestu veica vairākas kratīšanas un aizturēja četras personas saistībā ar svešas mantas tīšu dedzināšanu, kā arī par vardarbības pielietošanu pret personām bez noteiktas dzīvesvietas. Personu dzīvesvietās atrasta atribūtika, kas piederīga skinhediem. Nozieguma izdarīšanas brīdī grupas dalībnieku vidū bija gan mazgadīgas, gan 14 gadu vecumu sasniegušas personas. Izmeklēšana kriminālprocesā turpinās, informē Valsts policijā.
Šā gada 26. janvārī Valsts policijā uzsākts kriminālprocess par iespējamu smagu un sevišķi smagu noziegumu izdarīšanu. Izmeklēšanas laikā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes likumsargi sadarbībā ar Valsts drošības dienestu 29. oktobrī veica vairāku personu dzīvesvietu kratīšanas par personu grupā izdarītu mantas tīšu bojāšanu vispārbīstamā veidā (ar dedzināšanu) un par vardarbības pielietošanu pret personām bez noteiktas dzīvesvietas.
Kopumā aizturētas trīs nepilngadīgas personas un viena pilngadīga persona.
Šīs personas sevi pieskaita un vizuāli identificē ar skinhediem.
Procesuālo darbību laikā konstatēta skinhedu atribūtika: apģērbs, zābaki, piespraudes, attēli, maskas, kastetes, naži, ieročiem līdzīgi priekšmeti un objekti, kas, visticamāk, izmantoti izmeklējamos noziegumos. Turklāt izmeklēšanā noskaidrots, ka šajā grupējumā iesaistītas arī mazgadīgas un četrpadsmit gadu vecumu sasniegušas personas.
Trīs nepilngadīgie atzīti par aizdomās turētajiem, un viņiem piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Par divām personām, kas noziegumu izdarīšanas brīdi nebija sasniegušas 14 gadu vecumu, turpmākā gaitā tiks lemts jautājums par materiālu nosūtīšanu audzinoša rakstura piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanai.
Kriminālprocess kvalificēts saskaņā ar Krimināllikuma 150. panta trešo daļu, proti, par sociālā naida un nesaticības izraisīšanu, ja tas saistīts ar miesas bojājumu personu grupā. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību.
Tāpat kriminālprocess kvalificēts saskaņā ar Krimināllikuma 185. panta otro daļu — par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
Kriminālprocess kvalificēts arī saskaņā ar Krimināllikuma 166. panta otro daļu, proti, par pornogrāfiska materiāla, kurā iesaistītas mazgadīgas personas, nelikumīgu apriti vai pārsūtīšanu. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Šobrīd kriminālprocesā turpinās izmeklēšana, tādēļ plašāka informācija izmeklēšanas interesēs šobrīd netiks sniegta.
Valsts policija aicina vecākus pievērst uzmanību saviem bērniem un iespējamām pārmaiņām viņu uzvedībā un ikdienā, piemēram, bērna interesēm, apģērbam, draugu lokam, dažādiem priekšmetiem, kas pēkšņi parādās istabā, dažādām nozīmītēm, kā arī tam, kādu saturu bērns patērē viedierīcēs. Svarīgi ir laikus pamanīt pārmaiņas un preventīvi rīkoties, lai novērstu apdraudējumu un sekas gan bērnam, gan apkārtējiem.
Pie kriminālatbildības ir saucamas personas no 14 gadu vecuma, taču, ja krimināllietas materiālos ir ziņas, ka nodarījumu izdarījis nepilngadīgais, kurš nav sasniedzis 14 gadu vecumu, procesa virzītājs lemj par materiālu nosūtīšanu tiesai audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanai.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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29. oktobrī Valsts policija sadarbībā ar Valsts drošības dienestu veica vairākas kratīšanas un aizturēja četras personas saistībā ar svešas mantas tīšu dedzināšanu, kā arī par vardarbības pielietošanu pret personām bez noteiktas dzīvesvietas. Personu dzīvesvietās atrasta atribūtika, kas piederīga skinhediem. Nozieguma izdarīšanas brīdī grupas dalībnieku vidū bija gan mazgadīgas, gan 14 gadu vecumu sasniegušas personas. Izmeklēšana kriminālprocesā turpinās, informē Valsts policijā.
Šā gada 26. janvārī Valsts policijā uzsākts kriminālprocess par iespējamu smagu un sevišķi smagu noziegumu izdarīšanu. Izmeklēšanas laikā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes likumsargi sadarbībā ar Valsts drošības dienestu 29. oktobrī veica vairāku personu dzīvesvietu kratīšanas par personu grupā izdarītu mantas tīšu bojāšanu vispārbīstamā veidā (ar dedzināšanu) un par vardarbības pielietošanu pret personām bez noteiktas dzīvesvietas.
Kopumā aizturētas trīs nepilngadīgas personas un viena pilngadīga persona.
Šīs personas sevi pieskaita un vizuāli identificē ar skinhediem.
Procesuālo darbību laikā konstatēta skinhedu atribūtika: apģērbs, zābaki, piespraudes, attēli, maskas, kastetes, naži, ieročiem līdzīgi priekšmeti un objekti, kas, visticamāk, izmantoti izmeklējamos noziegumos. Turklāt izmeklēšanā noskaidrots, ka šajā grupējumā iesaistītas arī mazgadīgas un četrpadsmit gadu vecumu sasniegušas personas.
Trīs nepilngadīgie atzīti par aizdomās turētajiem, un viņiem piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Par divām personām, kas noziegumu izdarīšanas brīdi nebija sasniegušas 14 gadu vecumu, turpmākā gaitā tiks lemts jautājums par materiālu nosūtīšanu audzinoša rakstura piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanai.
Kriminālprocess kvalificēts saskaņā ar Krimināllikuma 150. panta trešo daļu, proti, par sociālā naida un nesaticības izraisīšanu, ja tas saistīts ar miesas bojājumu personu grupā. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību.
Tāpat kriminālprocess kvalificēts saskaņā ar Krimināllikuma 185. panta otro daļu — par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
Kriminālprocess kvalificēts arī saskaņā ar Krimināllikuma 166. panta otro daļu, proti, par pornogrāfiska materiāla, kurā iesaistītas mazgadīgas personas, nelikumīgu apriti vai pārsūtīšanu. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Šobrīd kriminālprocesā turpinās izmeklēšana, tādēļ plašāka informācija izmeklēšanas interesēs šobrīd netiks sniegta.
Valsts policija aicina vecākus pievērst uzmanību saviem bērniem un iespējamām pārmaiņām viņu uzvedībā un ikdienā, piemēram, bērna interesēm, apģērbam, draugu lokam, dažādiem priekšmetiem, kas pēkšņi parādās istabā, dažādām nozīmītēm, kā arī tam, kādu saturu bērns patērē viedierīcēs. Svarīgi ir laikus pamanīt pārmaiņas un preventīvi rīkoties, lai novērstu apdraudējumu un sekas gan bērnam, gan apkārtējiem.
Pie kriminālatbildības ir saucamas personas no 14 gadu vecuma, taču, ja krimināllietas materiālos ir ziņas, ka nodarījumu izdarījis nepilngadīgais, kurš nav sasniedzis 14 gadu vecumu, procesa virzītājs lemj par materiālu nosūtīšanu tiesai audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanai.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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