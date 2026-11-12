Bokāne uzzina, kāpēc viņas dzīvē atkārtojas vieni un tie paši scenāriji

360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" pēc vairāku gadu pārtraukuma Sindija Bokāne atkal satiekas ar draudzeni Kristiānu, kura sarūpējusi viņai neparastu pārsteigumu — karmiskās astroloģijas kartes analīzi. Taču tikšanās izvēršas par daudz personiskāku sarunu, nekā Sindija, iespējams, bija gaidījusi. Draudzenes teiktais liek aizdomāties par attiecībām, emocionālo ievainojamību un situācijām, kas viņas dzīvē mēdz atkārtoties.
Kristiāna norāda, ka Sindijai piemīt nemiers un hiperaktivitāte, kas reizēm nevis palīdz, bet gan atņem enerģiju. Viņai būtu vairāk jāieklausās sevī, jāiemācās pabūt vienatnē un, pats galvenais, nekļūt atkarīgai no apkārtējo viedokļa.
Tomēr visinteresantākā atklāsme saistās ar karmu. Kristiāna liek Sindijai paskatīties uz dzīves notikumiem citādi — ja līdzīgas situācijas atkārtojas atkal un atkal, iespējams, ir pienācis laiks saprast, kāpēc cilvēks tajās nonāk. "Karma sen jau ir beigusies. Sen vairs nav karmas. Tagad ir tikai un vienīgi savas atbildības uzņemšanās," uzsver Kristiāna. Vai Sindija būs gatava ieraudzīt, kādas mācības viņai vēl jāapgūst?
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360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" pēc vairāku gadu pārtraukuma Sindija Bokāne atkal satiekas ar draudzeni Kristiānu, kura sarūpējusi viņai neparastu pārsteigumu — karmiskās astroloģijas kartes analīzi. Taču tikšanās izvēršas par daudz personiskāku sarunu, nekā Sindija, iespējams, bija gaidījusi. Draudzenes teiktais liek aizdomāties par attiecībām, emocionālo ievainojamību un situācijām, kas viņas dzīvē mēdz atkārtoties.
Kristiāna norāda, ka Sindijai piemīt nemiers un hiperaktivitāte, kas reizēm nevis palīdz, bet gan atņem enerģiju. Viņai būtu vairāk jāieklausās sevī, jāiemācās pabūt vienatnē un, pats galvenais, nekļūt atkarīgai no apkārtējo viedokļa.
Tomēr visinteresantākā atklāsme saistās ar karmu. Kristiāna liek Sindijai paskatīties uz dzīves notikumiem citādi — ja līdzīgas situācijas atkārtojas atkal un atkal, iespējams, ir pienācis laiks saprast, kāpēc cilvēks tajās nonāk. "Karma sen jau ir beigusies. Sen vairs nav karmas. Tagad ir tikai un vienīgi savas atbildības uzņemšanās," uzsver Kristiāna. Vai Sindija būs gatava ieraudzīt, kādas mācības viņai vēl jāapgūst?
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