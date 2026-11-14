Vai mīlestība izturēs cietuma sienas? Bokāne atklāj, no kā Niks baidās visvairāk

360TV šovā "Slavenības. Bez filtra", sarunā ar draudzeni Kristiānu, Sindija Bokāne atklāj, kā Niks pārdzīvo laiku ieslodzījumā un kā viņam klājas aiz cietuma sienām. Lai gan abi var sazināties tikai pa cietuma taksofonu, Sindija cenšas sekot līdzi mīļotā ikdienai un noskaņojumam.
Viņa stāsta, ka Niks cenšas saglabāt optimismu un ir pārliecināts, ka izdosies pārsūdzēt spriedumu un drīzumā atgriezties brīvībā.
Tomēr aiz Nika apņēmības slēpjas arī nedrošība. Sindija atzīst, ka mīļotais baidās no iespējas, ka viņa šo pārbaudījumu neizturēs un kādā brīdī aizies. "Viņš nenormāli baidās, ka es aiziešu, ka es pagriezīšu muguru. Es saku — nekur es nepazudīšu," stāsta Sindija.
Viņa saprot, ka atrašanās ieslodzījumā Niku nostādījusi situācijā, kurā viņš vairs nespēj kontrolēt notiekošo, tāpēc bailes par attiecību nākotni ir tikai viena no grūtībām, ar kurām viņam jāsadzīvo.
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360TV šovā "Slavenības. Bez filtra", sarunā ar draudzeni Kristiānu, Sindija Bokāne atklāj, kā Niks pārdzīvo laiku ieslodzījumā un kā viņam klājas aiz cietuma sienām. Lai gan abi var sazināties tikai pa cietuma taksofonu, Sindija cenšas sekot līdzi mīļotā ikdienai un noskaņojumam.
Viņa stāsta, ka Niks cenšas saglabāt optimismu un ir pārliecināts, ka izdosies pārsūdzēt spriedumu un drīzumā atgriezties brīvībā.
Tomēr aiz Nika apņēmības slēpjas arī nedrošība. Sindija atzīst, ka mīļotais baidās no iespējas, ka viņa šo pārbaudījumu neizturēs un kādā brīdī aizies. "Viņš nenormāli baidās, ka es aiziešu, ka es pagriezīšu muguru. Es saku — nekur es nepazudīšu," stāsta Sindija.
Viņa saprot, ka atrašanās ieslodzījumā Niku nostādījusi situācijā, kurā viņš vairs nespēj kontrolēt notiekošo, tāpēc bailes par attiecību nākotni ir tikai viena no grūtībām, ar kurām viņam jāsadzīvo.
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