Valsts policijas amatpersona tiek turēta aizdomās par vardarbību ģimenē

Iekšējās drošības birojs (IDB) rosinājis Pierīgas prokuratūrai sākt kriminālvajāšanu pret Valsts policijas amatpersonu par tīšu miesas bojājumu nodarīšanu dzīvesbiedram, informē IDB.
Izmeklētāji noskaidroja, ka Rīgas reģiona pārvaldes amatpersona ārpus dienesta pienākumu pildīšanas laika savstarpēja sadzīviska konflikta laikā laulāto dzīvesvietā dzīvesbiedram tīši nodarīja vieglus miesas bojājumus.
Pret Valsts policijas amatpersonu rosināts sākt kriminālvajāšanu par tīšu vieglu miesas bojājumu nodarīšanu laulātajam.
Par šādu noziegumu var piemērot brīvības atņemšanu līdz trim gadiem, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu.
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Iekšējās drošības birojs (IDB) rosinājis Pierīgas prokuratūrai sākt kriminālvajāšanu pret Valsts policijas amatpersonu par tīšu miesas bojājumu nodarīšanu dzīvesbiedram, informē IDB.
Izmeklētāji noskaidroja, ka Rīgas reģiona pārvaldes amatpersona ārpus dienesta pienākumu pildīšanas laika savstarpēja sadzīviska konflikta laikā laulāto dzīvesvietā dzīvesbiedram tīši nodarīja vieglus miesas bojājumus.
Pret Valsts policijas amatpersonu rosināts sākt kriminālvajāšanu par tīšu vieglu miesas bojājumu nodarīšanu laulātajam.
Par šādu noziegumu var piemērot brīvības atņemšanu līdz trim gadiem, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
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