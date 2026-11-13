Rīgas I Meža kapsētā uzlabota atkritumu apsaimniekošana

Rīgas pašvaldības Kapsētu pārvalde ir pabeigusi jaunu puspazemes atkritumu konteineru izbūvi I Meža kapsētā, uzlabojot teritorijas estētisko izskatu, sakoptību un ikdienas atkritumu apsaimniekošanu, informē Rīgas domē.
I Meža un II Meža kapsētas ir vienas no kultūrvēsturiski nozīmīgākajām un visvairāk apmeklētajām vietām galvaspilsētā, tāpēc mūsdienīgas un videi draudzīgas vides uzturēšana šeit ir īpaši svarīga.
Kapsētu pārvalde aicina visus apmeklētājus būt atbildīgiem, izmantot jaunos konteinerus tikai tiem paredzētajiem mērķiem un kopīgi rūpēties par cieņpilnu un tīru vidi Mežaparka kapsētu teritorijā.
Jaunā konteineru sistēma ļauj zem zemes izvietot lielāko daļu tvertnes tilpuma, kas sniedz vairākas būtiskas priekšrocības:
- sakoptāka ainava: samazināta redzamā konstrukciju daļa neizjauc kapsētas vēsturisko skatu un ainavisko vidi;
- lielāka ietilpība un retāka iztukšošana: puspazemes tvertnēs ietilpst vairāk atkritumu nekā tradicionālajos virszemes konteineros, ļaujot efektīvāk organizēt izvešanu;
- mazāk smaku un tīrāka apkārtne: slēgtā sistēma ierobežo nepatīkamu aromātu izplatīšanos siltajā laikā, novērš atkritumu izkliedēšanos vējā un liedz dzīvniekiem piekļuvi tiem.
Projekts īstenots, pateicoties Rīgas Vides aizsardzības fonda 2025. gadā piešķirtajam finansējumam. Būvdarbus īstenoja SIA "LAKE Building".
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Rīgas pašvaldības Kapsētu pārvalde ir pabeigusi jaunu puspazemes atkritumu konteineru izbūvi I Meža kapsētā, uzlabojot teritorijas estētisko izskatu, sakoptību un ikdienas atkritumu apsaimniekošanu, informē Rīgas domē.
I Meža un II Meža kapsētas ir vienas no kultūrvēsturiski nozīmīgākajām un visvairāk apmeklētajām vietām galvaspilsētā, tāpēc mūsdienīgas un videi draudzīgas vides uzturēšana šeit ir īpaši svarīga.
Kapsētu pārvalde aicina visus apmeklētājus būt atbildīgiem, izmantot jaunos konteinerus tikai tiem paredzētajiem mērķiem un kopīgi rūpēties par cieņpilnu un tīru vidi Mežaparka kapsētu teritorijā.
Jaunā konteineru sistēma ļauj zem zemes izvietot lielāko daļu tvertnes tilpuma, kas sniedz vairākas būtiskas priekšrocības:
- sakoptāka ainava: samazināta redzamā konstrukciju daļa neizjauc kapsētas vēsturisko skatu un ainavisko vidi;
- lielāka ietilpība un retāka iztukšošana: puspazemes tvertnēs ietilpst vairāk atkritumu nekā tradicionālajos virszemes konteineros, ļaujot efektīvāk organizēt izvešanu;
- mazāk smaku un tīrāka apkārtne: slēgtā sistēma ierobežo nepatīkamu aromātu izplatīšanos siltajā laikā, novērš atkritumu izkliedēšanos vējā un liedz dzīvniekiem piekļuvi tiem.
Projekts īstenots, pateicoties Rīgas Vides aizsardzības fonda 2025. gadā piešķirtajam finansējumam. Būvdarbus īstenoja SIA "LAKE Building".
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