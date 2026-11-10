Kreiso radikāļu izpausmes mēdz būt visai absurdas – Francijā viņi iestājas pret nacionālās virtuves popularizēšanu un cenšas panākt šajā valstī iecienīto tautas banketu aizliegumu.
Uzņēmums “Le Canon Français” regulāri rīko vērienīgus pasākumus, līdzīgus restorānu nedēļām vai Mājas kafejnīcu dienām Latvijā, tikai daudz vērienīgāk. Tūkstošiem cilvēku pulcējas uz mielastu pie gariem kopienas galdiem. Dalībnieki maksā ap 80 eiro, lai baudītu franču virtuves četru kārtu ēdienus, neierobežotu vīna daudzumu un dziedātu klasiskās franču dziesmas, daudzi viesi ierodas tradicionālajos tērpos vai beretēs. Piemēram, šogad maija beigās gleznainajā Kolmārā Francijas austrumos Elzasas bankets pulcēja ap 3500 apmeklētāju.
Kreisie vēršas pret “pagātnes palieku”
Tomēr ne visiem Francijā franču vēderprieki iet pie sirds. Kreiso radikāļu partija “La France Insoumise” ar Žanu Liku Melanšonu priekšgalā un citas līdzīgas organizācijas sākušas aktīvi vērsties pret šiem pasākumiem. Partijas politiķi, tostarp Eiropas Parlamenta deputāte Emma Furro tos kritizē kā “pagātnes palieku” un “modernajai, daudzveidīgajai” Francijai neatbilstošus – retorika, kas pēc būtības atgādina mums zināmo padomju laika nosodījumu “buržuāziskajam dzīvesveidam”.