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#policija #rīga

Rīgā, Krišjāņa Barona ielā agresīvs vīrietis nogāzis puķu podus un ceļa zīmi

LETA
/
Latvijas Mediji
2026. gada 11. novembris, 12:13
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2026. gada 11. novembris, 12:13
Valsts policija.
Valsts policija.
Foto: Artūrs Oļševskis

Rīgā, Krišjāņa Barona ielā, aizvadītajā naktī agresīvs vīrietis nogāzis puķu podus un ceļa zīmi.

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Ap plkst. 1.30 saņemts izsaukums, ka Barona ielā agresīvi noskaņots vīrietis nogāzis uz ielas novietotos priekšmetus — puķu podus un ceļa zīmi.

Notikuma vietā ieradās Rīgas pašvaldības policija, kas izsauca VP.

Ņemot vērā, ka vīrietis uzvedās neadekvāti, tika izsaukti mediķi, kas viņu nogādāja ārstniecības iestādē.

Nogāztie priekšmeti novietoti atpakaļ savās vietās, un par šo gadījumu policijā nav saņemts iesniegums. Attiecīgi par notikušo izbeigta administratīvā lietvedība.

Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes pārstāve Ieva Grīsle informēja, ka naktī uz trešdienu Rīgas pašvaldības policijas dežūrējošā patruļbrigāde konstatēja, ka Barona ielā pie krustojuma ar Stabu ielu ir apgāzti stādījumu konteineri, kas daļēji nokrituši uz brauktuves. Lai nodrošinātu satiksmes drošību, notikuma vietā tika izvietoti vadstatņi.

Viņa solīja, ka dienas laikā atbildīgie darbinieki sabojāto augu konteineru atrašanās vietu sakārtos. Savukārt pavasarī, sākoties augu veģetācijas periodam, stādījumi tiks pārplānoti un atjaunoti, izvērtējot arī to, vai esošos konteinerus vēl būs iespējams izmantot.

Pēc administratīvā procesa sākšanas un pašvaldības atzīšanas par cietušo pusi jautājums par pašvaldībai nodarītajiem zaudējumiem tiks virzīts tālāk atbilstoši noteiktajai kārtībai, informēja Grīsle.

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Rīgā, Krišjāņa Barona ielā, aizvadītajā naktī agresīvs vīrietis nogāzis puķu podus un ceļa zīmi.

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Ap plkst. 1.30 saņemts izsaukums, ka Barona ielā agresīvi noskaņots vīrietis nogāzis uz ielas novietotos priekšmetus — puķu podus un ceļa zīmi.

Notikuma vietā ieradās Rīgas pašvaldības policija, kas izsauca VP.

Ņemot vērā, ka vīrietis uzvedās neadekvāti, tika izsaukti mediķi, kas viņu nogādāja ārstniecības iestādē.

Nogāztie priekšmeti novietoti atpakaļ savās vietās, un par šo gadījumu policijā nav saņemts iesniegums. Attiecīgi par notikušo izbeigta administratīvā lietvedība.

Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes pārstāve Ieva Grīsle informēja, ka naktī uz trešdienu Rīgas pašvaldības policijas dežūrējošā patruļbrigāde konstatēja, ka Barona ielā pie krustojuma ar Stabu ielu ir apgāzti stādījumu konteineri, kas daļēji nokrituši uz brauktuves. Lai nodrošinātu satiksmes drošību, notikuma vietā tika izvietoti vadstatņi.

Viņa solīja, ka dienas laikā atbildīgie darbinieki sabojāto augu konteineru atrašanās vietu sakārtos. Savukārt pavasarī, sākoties augu veģetācijas periodam, stādījumi tiks pārplānoti un atjaunoti, izvērtējot arī to, vai esošos konteinerus vēl būs iespējams izmantot.

Pēc administratīvā procesa sākšanas un pašvaldības atzīšanas par cietušo pusi jautājums par pašvaldībai nodarītajiem zaudējumiem tiks virzīts tālāk atbilstoši noteiktajai kārtībai, informēja Grīsle.

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#policija #rīga
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