Svētdien, 15. novembrī, Latgales vēstniecībā "Gors" dziedātāja Marija Naumova aicinās uz koncertprogrammu "Mans, tik ļoti… ļoti…" – muzikālu veltījumu izcilajam dzejniekam Jānim Peteram. 27. novembrī tas būs dzirdams dzejnieka dzimtajā Liepājā.
Sarunā ar "Latvijas Avīzi" – par mūziku, dzeju, novembri un neatkarību – Marija Naumova par koncertu "Mans, tik ļoti… ļoti…" teic, ka tas ir viņas dzejnieka pasaules redzējums – mūzikā, dzejā, klusumā starp vārdiem un atmiņām, "tajos skaistajos dzīves mirkļos, kuros viņš ienāca kā dzejnieks un palika kā cilvēks – "mans, tik ļoti, ļoti…".
Kā radās koncerts "Mans, tik ļoti… ļoti…"?
M. Naumova: Ar šo programmu vēlos pateikties Jānim Peteram un arī liktenim par to, ka man bija iespēja ar dzejnieku tikties, strādāt un radīt kopā, turklāt izjūtu, ka mūs vieno kāda pavisam īpaša dziļa iekšēja saite. Koncerts ir mans stāsts par dzejnieku, kuru iepazinu jau sen, kopš laikiem, kad 2000. gadā Čehova teātrī dziedāju Raimonda Paula mūziklā "Māsa Kerija", un uzreiz nākamajā gadā Liepājas teātrī uzveda viņu abu un režisora Valda Lūriņa pārradīto franču rakstnieka Emila Zolā romānu "Dāmu paradīze".