Ogres pašvaldībā vēl turpinās atbildības izvērtēšana pēc Valsts kontroles revīzijas

Pēc Valsts kontroles šovasar publiskotās revīzijas par nepilnībām finanšu un mantas pārvaldībā Ogres novada pašvaldībā šobrīd joprojām turpinās likumā paredzētais atbildības izvērtēšanas posms, skaidro Valsts kontrolē.
Iestāde jūlija vidū publiskotajā revīzijā konstatēja, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 000 eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Valsts kontrole toreiz aicināja pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietoto naudu. Ja šāda rīcība nesekos, tad Valsts kontrole var lemt par zaudējumu piedziņas procesa iedarbināšanu, paredz Valsts kontroles likums.
Tomēr, kā skaidro Valsts kontrolē, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums paredz pašvaldībai pienākumu sešu mēnešu laikā pēc lēmuma par revīzijas ziņojuma apstiprināšanu spēkā stāšanās informēt Valsts kontroli par attiecīgo personu atbildības izvērtēšanas rezultātiem. Ogres revīzijas gadījumā šis termiņš vēl turpinās.
Valsts kontrole izvērtēs pašvaldības sniegto informāciju un veiktās darbības un, ņemot vērā izvērtējuma rezultātus, lems par turpmāko rīcību, tostarp nepieciešamību uzsākt Valsts kontroles likumā paredzēto zaudējumu piedziņas procesu
Valsts kontrole revīzijā konstatēja, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 000 eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes.
Valsts kontrole aicina pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietoto naudu. Ja šāda rīcība nesekos, tad Valsts kontrole var lemt par zaudējumu piedziņas procesa iedarbināšanu, paredz Valsts kontroles likums.
Valsts kontroles revīzijā atklāts, ka Ogres novada pašvaldībā nav nodrošināta caurskatāma un atbildīga publisko līdzekļu pārvaldība. Būtiskas neatbilstības un trūkumi konstatēti vairākos pašvaldības darbības aspektos — iekšējās kontroles sistēmā, finanšu pārvaldībā un uzraudzībā, stratēģiskajā plānošanā, attīstības projektu īstenošanā, institūciju pārvaldībā un ikdienas darba organizēšanā.
Revīzijā konstatētas arī krāpšanas risku pazīmes pašvaldības iepirkumos, finansējuma piešķiršanā biedrībām un nodibinājumiem. Par tām Valsts kontrole ir informējusi tiesībaizsardzības un citas uzraugošās iestādes.
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Pēc Valsts kontroles šovasar publiskotās revīzijas par nepilnībām finanšu un mantas pārvaldībā Ogres novada pašvaldībā šobrīd joprojām turpinās likumā paredzētais atbildības izvērtēšanas posms, skaidro Valsts kontrolē.
Iestāde jūlija vidū publiskotajā revīzijā konstatēja, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 000 eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Valsts kontrole toreiz aicināja pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietoto naudu. Ja šāda rīcība nesekos, tad Valsts kontrole var lemt par zaudējumu piedziņas procesa iedarbināšanu, paredz Valsts kontroles likums.
Tomēr, kā skaidro Valsts kontrolē, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums paredz pašvaldībai pienākumu sešu mēnešu laikā pēc lēmuma par revīzijas ziņojuma apstiprināšanu spēkā stāšanās informēt Valsts kontroli par attiecīgo personu atbildības izvērtēšanas rezultātiem. Ogres revīzijas gadījumā šis termiņš vēl turpinās.
Valsts kontrole izvērtēs pašvaldības sniegto informāciju un veiktās darbības un, ņemot vērā izvērtējuma rezultātus, lems par turpmāko rīcību, tostarp nepieciešamību uzsākt Valsts kontroles likumā paredzēto zaudējumu piedziņas procesu
Valsts kontrole revīzijā konstatēja, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 000 eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes.
Valsts kontrole aicina pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietoto naudu. Ja šāda rīcība nesekos, tad Valsts kontrole var lemt par zaudējumu piedziņas procesa iedarbināšanu, paredz Valsts kontroles likums.
Valsts kontroles revīzijā atklāts, ka Ogres novada pašvaldībā nav nodrošināta caurskatāma un atbildīga publisko līdzekļu pārvaldība. Būtiskas neatbilstības un trūkumi konstatēti vairākos pašvaldības darbības aspektos — iekšējās kontroles sistēmā, finanšu pārvaldībā un uzraudzībā, stratēģiskajā plānošanā, attīstības projektu īstenošanā, institūciju pārvaldībā un ikdienas darba organizēšanā.
Revīzijā konstatētas arī krāpšanas risku pazīmes pašvaldības iepirkumos, finansējuma piešķiršanā biedrībām un nodibinājumiem. Par tām Valsts kontrole ir informējusi tiesībaizsardzības un citas uzraugošās iestādes.
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