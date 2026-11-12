Varētu būt noplūduši 125 miljoni īsziņu no "CSCTelecom" Latvijas atzara datubāzes

No telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja "CSCTelecom" atzara Latvijā datubāzes varētu būt noplūduši 125 miljoni īsziņu no bankām "Swedbank", SEB, ārkārtējo situāciju dienesta līnijas 112 un desmitiem mazumtirgotāju, vēsta tiešsaistes izdevums "Cybernews".
"CSCTelecom" drošības nepilnības dēļ publiski bija pieejama datubāze ar vairāk nekā 125 miljoniem īsziņu. Pieejamie dati ir no 2022. gada oktobra līdz 2026. gada septembrim, un datubāze tika atjaunināta reāllaikā, kas nozīmē, ka uzbrucēji varēja pārtvert autentifikācijas kodus, paroļu atjaunināšanas saites un privāto informāciju vēl pirms to apskatīja īsziņas saņēmējs.
"Cybernews" pētniecības komanda septembra beigās atrada "CSCTelecom" datubāzi "ClickHouse". Tikai septembrī pakalpojums bija nosūtījis vairāk nekā trīs miljonus īsziņu.
Datubāzē bija ziņojumi no lielākajām bankām, medicīnas iestādēm, populārām iepirkšanās vietnēm, valdības organizācijām un Latvijas nacionālās ārkārtējo situāciju palīdzības tālruņa līnijas 112. Lai gan "CSCTelecom" galvenokārt darbojas Latvijā, noplūde ietekmējusi arī uzņēmumus un privātpersonas Lietuvā un Igaunijā.
Datu bāzes drošības nepilnības dēļ publiski bija pieejami "CSCTelecom" klientu uzņēmumu nosaukumi, tālruņu numuri, uz kuriem tika nosūtītas ziņas, pilns īsziņas saturs, piemēram, autentifikācijas kodi, pagaidu paroles, medicīnisko testu rezultāti, rezervācijas informācija, piegādes atjauninājumi ar vārdiem un adresēm, ceļojumu rezervāciju datumi un bankas darījumu paziņojumi, kā arī metadati, piemēram, laika zīmogi, ziņojumu cenas un mobilā tīkla maršrutēšanas informācija, un reāllaika atjauninājumi, kad sistēmā tika nosūtīti jauni ziņojumi.
"Cybernews" norādīja, ka publiski bija pieejamas īsziņas no Latvijas "Swedbank" un SEB, Latvijas apdrošinātājiem "ERGO", "Compensa" un "Artea", 112 ārkārtas situāciju līnijas, mazumtirgotājiem "Porsche" Latvijā un Lietuvā, "CityBee" un "Barbora" Latvijā, "EuroCash" Lietuvā, DEPO Lietuvā un Igaunijā, "Akropolis" Latvijā un Lietuvā, IKI un "PerlasGo" Lietuvā, "Autoplius" Latvijā un Lietuvā, Lietuvas veselības aprūpes uzņēmumiem "Sypsenos akademija" un "Denticija", kā arī Latvijas nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" visās trīs Baltijas valstīs.
"Swedbank" pārstāve Kristīne Čekstere norādīja, ka, saņemot informāciju par incidentu, banka nekavējoties sāka tā izmeklēšanu un veica visas normatīvajos aktos paredzētās darbības.
Patlaban "Swedbank" ir apturējusi šī pakalpojuma sniedzēja izmantošanu un ir pieprasījusi visu nepieciešamo informāciju, lai pilnībā izvērtētu incidenta apmēru un iespējamo ietekmi uz bankas klientiem.
"Swedbank" turpina apkopot informāciju un sadarbojas ar iesaistītajām pusēm, lai iespējami ātri noskaidrotu visus incidenta apstākļus.
Tikmēr banka aicina klientus saglabāt modrību un neuzticēties aizdomīgām īsziņām, telefona zvaniem vai e-pastiem, kuros tiek prasīti personas dati, paroles, autentifikācijas kodi vai cita sensitīva informācija.
"Mūsu prioritāte šobrīd ir pilnvērtīgi izvērtēt incidentu un nodrošināt mūsu klientu interešu un datu aizsardzību," norāda Čekstere.
Savukārt "SEB bankas" pārstāve Anete Igaune norādīja, ka SEB izmantoja "CSC Telecom" pakalpojumus ierobežotā apjomā tikai mārketinga informācijas nosūtīšanai pensiju fondu jomā. Sensitīvas klientu informācijas nosūtīšanai SEB izmanto citus saziņas kanālus.
"CSC Telecom" nav informējis SEB par notikušo drošības incidentu, tāpēc šobrīd banka izvērtē situāciju, balstoties uz tās rīcībā esošo informāciju.
A. Igaune uzsvēra, ka konkrētais incidents neietekmē SEB sistēmu drošību un neapdraud ne sensitīvu klientu informāciju, ne klientu līdzekļus.
"airBaltic" pārstāvji norādīja, ka lidsabiedrība ir informēta par izskanējušo informāciju saistībā ar iespējamu datu drošības incidentu ārēja pakalpojumu sniedzēja sistēmās. Uzņēmums šo situāciju uztver ļoti nopietni, jo klientu datu drošība un privātums ir viena no "airBaltic" prioritātēm.
Lidsabiedrība ir sākusi situācijas izvērtēšanu un cieši sadarbojas ar iesaistītajiem pakalpojumu sniedzējiem un uzraugošajām iestādēm, lai pārbaudītu publiski izskanējušo informāciju un precizētu incidenta iespējamo ietekmi uz "airBaltic" klientiem.
"airBaltic" norāda, ka izvērtēšana vēl turpinās, tāpēc šobrīd būtu pāragri izdarīt secinājumus par iespējami skarto datu apjomu vai klientu skaitu. Atbilstoši izvērtēšanas rezultātiem tiks veikti nepieciešamie pasākumi klientu interešu un datu drošības aizsardzībai.
"airBaltic" aicina klientus būt īpaši piesardzīgiem ar īsziņām, e-pastiem un zvaniem, kas šķietami nāk no "airBaltic", īpašu uzmanību pievēršot ziņām, kurās lūgts steidzami rīkoties, atvērt saiti, apstiprināt rezervāciju vai norādīt personas, maksājumu kartes vai pieteikšanās datus.
Kiberincidentu novēršanas institūcija "Cert.lv" norādīja, ka saistībā ar medijos publiskoto informāciju "Cert.lv" ir pieprasījusi "CSCTelecom" veikt padziļinātu situācijas izmeklēšanu, lai noskaidrotu faktiskos apstākļus un izvērtētu, vai pastāv pierādījumos balstītas pazīmes, kas apstiprinātu iespējamu datu noplūdi no uzņēmuma infrastruktūras.
"Cert.lv" ir piedāvājusi uzņēmumam nepieciešamības gadījumā sniegt atbalstu situācijas izmeklēšanā. Informācija ir nodota arī kompetentajām tiesībsargājošajām iestādēm.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "CSC Telecom" 2025. gadā strādāja ar 4,483 miljonu eiro apgrozījumu un 110 554 eiro peļņu. Uzņēmums reģistrēts 2022. gadā un tā pamatkapitāls ir 273 339 eiro. "CSC Telecom" pieder Igaunijā reģistrētajai "Osauhing Global Telecom Invest" (89,99%) un Sergejam Buzakam (10,01%).
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No telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja "CSCTelecom" atzara Latvijā datubāzes varētu būt noplūduši 125 miljoni īsziņu no bankām "Swedbank", SEB, ārkārtējo situāciju dienesta līnijas 112 un desmitiem mazumtirgotāju, vēsta tiešsaistes izdevums "Cybernews".
"CSCTelecom" drošības nepilnības dēļ publiski bija pieejama datubāze ar vairāk nekā 125 miljoniem īsziņu. Pieejamie dati ir no 2022. gada oktobra līdz 2026. gada septembrim, un datubāze tika atjaunināta reāllaikā, kas nozīmē, ka uzbrucēji varēja pārtvert autentifikācijas kodus, paroļu atjaunināšanas saites un privāto informāciju vēl pirms to apskatīja īsziņas saņēmējs.
"Cybernews" pētniecības komanda septembra beigās atrada "CSCTelecom" datubāzi "ClickHouse". Tikai septembrī pakalpojums bija nosūtījis vairāk nekā trīs miljonus īsziņu.
Datubāzē bija ziņojumi no lielākajām bankām, medicīnas iestādēm, populārām iepirkšanās vietnēm, valdības organizācijām un Latvijas nacionālās ārkārtējo situāciju palīdzības tālruņa līnijas 112. Lai gan "CSCTelecom" galvenokārt darbojas Latvijā, noplūde ietekmējusi arī uzņēmumus un privātpersonas Lietuvā un Igaunijā.
Datu bāzes drošības nepilnības dēļ publiski bija pieejami "CSCTelecom" klientu uzņēmumu nosaukumi, tālruņu numuri, uz kuriem tika nosūtītas ziņas, pilns īsziņas saturs, piemēram, autentifikācijas kodi, pagaidu paroles, medicīnisko testu rezultāti, rezervācijas informācija, piegādes atjauninājumi ar vārdiem un adresēm, ceļojumu rezervāciju datumi un bankas darījumu paziņojumi, kā arī metadati, piemēram, laika zīmogi, ziņojumu cenas un mobilā tīkla maršrutēšanas informācija, un reāllaika atjauninājumi, kad sistēmā tika nosūtīti jauni ziņojumi.
"Cybernews" norādīja, ka publiski bija pieejamas īsziņas no Latvijas "Swedbank" un SEB, Latvijas apdrošinātājiem "ERGO", "Compensa" un "Artea", 112 ārkārtas situāciju līnijas, mazumtirgotājiem "Porsche" Latvijā un Lietuvā, "CityBee" un "Barbora" Latvijā, "EuroCash" Lietuvā, DEPO Lietuvā un Igaunijā, "Akropolis" Latvijā un Lietuvā, IKI un "PerlasGo" Lietuvā, "Autoplius" Latvijā un Lietuvā, Lietuvas veselības aprūpes uzņēmumiem "Sypsenos akademija" un "Denticija", kā arī Latvijas nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" visās trīs Baltijas valstīs.
"Swedbank" pārstāve Kristīne Čekstere norādīja, ka, saņemot informāciju par incidentu, banka nekavējoties sāka tā izmeklēšanu un veica visas normatīvajos aktos paredzētās darbības.
Patlaban "Swedbank" ir apturējusi šī pakalpojuma sniedzēja izmantošanu un ir pieprasījusi visu nepieciešamo informāciju, lai pilnībā izvērtētu incidenta apmēru un iespējamo ietekmi uz bankas klientiem.
"Swedbank" turpina apkopot informāciju un sadarbojas ar iesaistītajām pusēm, lai iespējami ātri noskaidrotu visus incidenta apstākļus.
Tikmēr banka aicina klientus saglabāt modrību un neuzticēties aizdomīgām īsziņām, telefona zvaniem vai e-pastiem, kuros tiek prasīti personas dati, paroles, autentifikācijas kodi vai cita sensitīva informācija.
"Mūsu prioritāte šobrīd ir pilnvērtīgi izvērtēt incidentu un nodrošināt mūsu klientu interešu un datu aizsardzību," norāda Čekstere.
Savukārt "SEB bankas" pārstāve Anete Igaune norādīja, ka SEB izmantoja "CSC Telecom" pakalpojumus ierobežotā apjomā tikai mārketinga informācijas nosūtīšanai pensiju fondu jomā. Sensitīvas klientu informācijas nosūtīšanai SEB izmanto citus saziņas kanālus.
"CSC Telecom" nav informējis SEB par notikušo drošības incidentu, tāpēc šobrīd banka izvērtē situāciju, balstoties uz tās rīcībā esošo informāciju.
A. Igaune uzsvēra, ka konkrētais incidents neietekmē SEB sistēmu drošību un neapdraud ne sensitīvu klientu informāciju, ne klientu līdzekļus.
"airBaltic" pārstāvji norādīja, ka lidsabiedrība ir informēta par izskanējušo informāciju saistībā ar iespējamu datu drošības incidentu ārēja pakalpojumu sniedzēja sistēmās. Uzņēmums šo situāciju uztver ļoti nopietni, jo klientu datu drošība un privātums ir viena no "airBaltic" prioritātēm.
Lidsabiedrība ir sākusi situācijas izvērtēšanu un cieši sadarbojas ar iesaistītajiem pakalpojumu sniedzējiem un uzraugošajām iestādēm, lai pārbaudītu publiski izskanējušo informāciju un precizētu incidenta iespējamo ietekmi uz "airBaltic" klientiem.
"airBaltic" norāda, ka izvērtēšana vēl turpinās, tāpēc šobrīd būtu pāragri izdarīt secinājumus par iespējami skarto datu apjomu vai klientu skaitu. Atbilstoši izvērtēšanas rezultātiem tiks veikti nepieciešamie pasākumi klientu interešu un datu drošības aizsardzībai.
"airBaltic" aicina klientus būt īpaši piesardzīgiem ar īsziņām, e-pastiem un zvaniem, kas šķietami nāk no "airBaltic", īpašu uzmanību pievēršot ziņām, kurās lūgts steidzami rīkoties, atvērt saiti, apstiprināt rezervāciju vai norādīt personas, maksājumu kartes vai pieteikšanās datus.
Kiberincidentu novēršanas institūcija "Cert.lv" norādīja, ka saistībā ar medijos publiskoto informāciju "Cert.lv" ir pieprasījusi "CSCTelecom" veikt padziļinātu situācijas izmeklēšanu, lai noskaidrotu faktiskos apstākļus un izvērtētu, vai pastāv pierādījumos balstītas pazīmes, kas apstiprinātu iespējamu datu noplūdi no uzņēmuma infrastruktūras.
"Cert.lv" ir piedāvājusi uzņēmumam nepieciešamības gadījumā sniegt atbalstu situācijas izmeklēšanā. Informācija ir nodota arī kompetentajām tiesībsargājošajām iestādēm.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "CSC Telecom" 2025. gadā strādāja ar 4,483 miljonu eiro apgrozījumu un 110 554 eiro peļņu. Uzņēmums reģistrēts 2022. gadā un tā pamatkapitāls ir 273 339 eiro. "CSC Telecom" pieder Igaunijā reģistrētajai "Osauhing Global Telecom Invest" (89,99%) un Sergejam Buzakam (10,01%).
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