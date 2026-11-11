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Tuvākajās dienās gaidāms lietus, slapjš sniegs un brāzmains vējš

LETA
/
Latvijas Mediji
2026. gada 11. novembris, 09:20
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2026. gada 11. novembris, 09:20
Lietus un slapjš sniegs Rīgas centrā.
Lietus un slapjš sniegs Rīgas centrā.
Foto: Evija Trifanova/LETA

Tuvākajās diennaktīs Latvijā palaikam gaidāms lietus un slapjš sniegs, kā arī brāzmains vējš, prognozē sinoptiķi.

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Vairāk nokrišņu būs Kurzemē, kur galvenokārt līs, bet mazākais nokrišņu daudzums gaidāms Zemgalē. Debesis lielākoties būs mākoņainas, piektdien biežāk uzspīdēs saule.

Pastiprināsies vējš, ceturtdien tas pūtīs no dienvidiem, nedēļas nogalē - no rietumiem, dienvidrietumiem. Piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 20 metriem sekundē.

Gaisa temperatūra gan naktīs, gan dienās būs 0..+7 grādi, svētdien termometra stabiņš pakāpsies pāris grādus augstāk.

Nākamā nedēļa kopumā gaidāma nedaudz siltāka nekā šī nedēļa, brīžiem līs.

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Tuvākajās diennaktīs Latvijā palaikam gaidāms lietus un slapjš sniegs, kā arī brāzmains vējš, prognozē sinoptiķi.

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Vairāk nokrišņu būs Kurzemē, kur galvenokārt līs, bet mazākais nokrišņu daudzums gaidāms Zemgalē. Debesis lielākoties būs mākoņainas, piektdien biežāk uzspīdēs saule.

Pastiprināsies vējš, ceturtdien tas pūtīs no dienvidiem, nedēļas nogalē - no rietumiem, dienvidrietumiem. Piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 20 metriem sekundē.

Gaisa temperatūra gan naktīs, gan dienās būs 0..+7 grādi, svētdien termometra stabiņš pakāpsies pāris grādus augstāk.

Nākamā nedēļa kopumā gaidāma nedaudz siltāka nekā šī nedēļa, brīžiem līs.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

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  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
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