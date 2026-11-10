Vispirms apturēt karu: avots atklāj Ukrainas galveno nostāju Abū Dabī sarunās

Abū Dabī otrdien beigusies trīspusējo Ukrainas, Krievijas un ASV sarunu pirmā kārta, ziņo pušu pārstāvji.
Sarunu pirmā kārta otrdien ilga aptuveni četras stundas. Trešdien sarunas turpināsies.
ASV valsts sekretārs Marko Rubio nosauca trīspusējo sarunu pirmo dienu par ļoti produktīvu, ziņoja aģentūra "Reuters". Viņš norādīja, ka vēl ir daudz darba, tostarp jāiesaista trīspusējās sarunās Eiropas pārstāvji, kuri pašlaik tajās oficiāli nepiedalās.
Rubio atrodas Parīzē, kur notiek G7 valstu ministru sanāksme.
ASV trīspusējās sarunās Abū Dabī pārstāv Donalda Trampa sūtņi Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners. Krievijas delegāciju vada Krievijas diktatora Vladimira Putina palīgs Vladimirs Medinskis, bet Ukrainas delegāciju - Ukrainas Ārējā izlūkdienesta vadītājs Rustems Umerovs.
Kāds Ukrainas delegācijai tuvs neatkarīgs avots tīmekļa laikrakstam "Ukrainska Pravda" izteicies, ka puses apspriedušas drošības garantijas, Krievijas prasības un pēckara nākotnes jautājumus.
"Ukrainas puses galvenā nostāja [ir], ka no sākuma jāaptur karš.
Tikai pēc tam iespējama pāreja uz jaunas Eiropas drošības arhitektūras veidošanu, kam jānodrošina ilglaicīga stabilitāte, nepieļaujot agresijas atkārtošanos," norādījis avots.
Medinskis iepriekš pauda cerību, ka otrdienas tikšanās ļaušot virzīties pa miera ceļu.
Savukārt Ukrainas delegācijas vadītājs Umerovs apliecināja, ka sarunu dalībnieki saņēmuši prezidenta Volodimira Zelenska pilnvaras apspriest visus jautājumus, kas saistīti ar kara izbeigšanu.
Pirms trīspusējo sarunu sākuma ASV un Ukrainas delegācijas tikās ar Lielbritānijas, Vācijas un Francijas nacionālās drošības padomniekiem, kā arī ar NATO un Eiropas Komisijas (EK) pārstāvjiem. Eiropas pārstāvji trīspusējās sarunās nepiedalās, jo Kremlis iebilda pret viņu dalību.
Sarunu dalībnieki nenāca klajā ar oficiāliem paziņojumiem par pirmās sarunu dienas rezultātiem Abū Dabī.
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Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
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Abū Dabī otrdien beigusies trīspusējo Ukrainas, Krievijas un ASV sarunu pirmā kārta, ziņo pušu pārstāvji.
Sarunu pirmā kārta otrdien ilga aptuveni četras stundas. Trešdien sarunas turpināsies.
ASV valsts sekretārs Marko Rubio nosauca trīspusējo sarunu pirmo dienu par ļoti produktīvu, ziņoja aģentūra "Reuters". Viņš norādīja, ka vēl ir daudz darba, tostarp jāiesaista trīspusējās sarunās Eiropas pārstāvji, kuri pašlaik tajās oficiāli nepiedalās.
Rubio atrodas Parīzē, kur notiek G7 valstu ministru sanāksme.
ASV trīspusējās sarunās Abū Dabī pārstāv Donalda Trampa sūtņi Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners. Krievijas delegāciju vada Krievijas diktatora Vladimira Putina palīgs Vladimirs Medinskis, bet Ukrainas delegāciju - Ukrainas Ārējā izlūkdienesta vadītājs Rustems Umerovs.
Kāds Ukrainas delegācijai tuvs neatkarīgs avots tīmekļa laikrakstam "Ukrainska Pravda" izteicies, ka puses apspriedušas drošības garantijas, Krievijas prasības un pēckara nākotnes jautājumus.
"Ukrainas puses galvenā nostāja [ir], ka no sākuma jāaptur karš.
Tikai pēc tam iespējama pāreja uz jaunas Eiropas drošības arhitektūras veidošanu, kam jānodrošina ilglaicīga stabilitāte, nepieļaujot agresijas atkārtošanos," norādījis avots.
Medinskis iepriekš pauda cerību, ka otrdienas tikšanās ļaušot virzīties pa miera ceļu.
Savukārt Ukrainas delegācijas vadītājs Umerovs apliecināja, ka sarunu dalībnieki saņēmuši prezidenta Volodimira Zelenska pilnvaras apspriest visus jautājumus, kas saistīti ar kara izbeigšanu.
Pirms trīspusējo sarunu sākuma ASV un Ukrainas delegācijas tikās ar Lielbritānijas, Vācijas un Francijas nacionālās drošības padomniekiem, kā arī ar NATO un Eiropas Komisijas (EK) pārstāvjiem. Eiropas pārstāvji trīspusējās sarunās nepiedalās, jo Kremlis iebilda pret viņu dalību.
Sarunu dalībnieki nenāca klajā ar oficiāliem paziņojumiem par pirmās sarunu dienas rezultātiem Abū Dabī.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
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