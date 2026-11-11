VIDEO: Ugunsgrēks Krimuldas pagastā izpostījis uzņēmuma "Wood4U" pakošanas ēku

Ugunsgrēkā izpostīta kokapstrādes uzņēmuma SIA "Wood4U" pakošanas ēka Krimuldas pagastā, apstiprina uzņēmuma pārstāvis.
"Wood4U" pārstāvis skaidroja, ka ugunsdzēsēji vēl turpina strādāt objektā un likvidēt ugunsgrēka sekas, kā arī tā cēlonis patlaban nav zināms. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) skaidroja, ka kopējā degšanas platība ir 2400 kvadrātmetri. Neilgi pirms plkst. 12 dienā glābējiem izdevies ierobežot liesmu izplatīšanos.
Uzņēmumā norādīja, ka "Wood4U" varēs turpināt saimniecisko darbību, jo ražošanas jaudas nav skartas, kā arī turpmāk tiks meklēti risinājumi, kā īstermiņā atjaunot pakošanu un ilgtermiņā atjaunot pakošanas ēku.
"Wood4U" atzina, ka ugunsgrēkā skartā manta ir apdrošināta.
"Wood4U" nodarbojas ar koku zāģēšanu un koksnes ēvelēšanu, kā rezultātu iegūstot kamīnmalku.
Ugunsgrēka dzēšanā bija iesaistīti plaši glābēju spēki. Glābējiem ierodoties notikuma vietā, liesmas strauji izplatījās vairākos virzienos un ēka jau dega lielā platībā, skaidroja VUGD.
Dzēšanas darbos bija iesaistīti vairāk kā 30 glābēji ar astoņām autocisternām, divām autokāpnēm un ūdensvedēju, kā arī Krimuldas un Inčukalna brīvprātīgie ugunsdzēsēji. Ugunsgrēka dzēšanā bija iesaistīta arī objekta traktortehnika, kas veda ārā no degošās ēkas gatavo produkciju.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Wood4U" 2025. gadā strādāja ar 4,935 miljonu eiro apgrozījumu un guva peļņu 94 647 eiro apmērā.
"Wood4U" reģistrēta 2013. gadā, tās pamatkapitāls ir 2845 eiro. Uzņēmums pieder Lielbritānijas kompānijai "CPL Industries Latvia Limited", bet patiesais labuma guvējs ir Lielbritānijas pilsonis Džūlians Pols Vivians Mašs.
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Ugunsgrēkā izpostīta kokapstrādes uzņēmuma SIA "Wood4U" pakošanas ēka Krimuldas pagastā, apstiprina uzņēmuma pārstāvis.
"Wood4U" pārstāvis skaidroja, ka ugunsdzēsēji vēl turpina strādāt objektā un likvidēt ugunsgrēka sekas, kā arī tā cēlonis patlaban nav zināms. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) skaidroja, ka kopējā degšanas platība ir 2400 kvadrātmetri. Neilgi pirms plkst. 12 dienā glābējiem izdevies ierobežot liesmu izplatīšanos.
Uzņēmumā norādīja, ka "Wood4U" varēs turpināt saimniecisko darbību, jo ražošanas jaudas nav skartas, kā arī turpmāk tiks meklēti risinājumi, kā īstermiņā atjaunot pakošanu un ilgtermiņā atjaunot pakošanas ēku.
"Wood4U" atzina, ka ugunsgrēkā skartā manta ir apdrošināta.
"Wood4U" nodarbojas ar koku zāģēšanu un koksnes ēvelēšanu, kā rezultātu iegūstot kamīnmalku.
Ugunsgrēka dzēšanā bija iesaistīti plaši glābēju spēki. Glābējiem ierodoties notikuma vietā, liesmas strauji izplatījās vairākos virzienos un ēka jau dega lielā platībā, skaidroja VUGD.
Dzēšanas darbos bija iesaistīti vairāk kā 30 glābēji ar astoņām autocisternām, divām autokāpnēm un ūdensvedēju, kā arī Krimuldas un Inčukalna brīvprātīgie ugunsdzēsēji. Ugunsgrēka dzēšanā bija iesaistīta arī objekta traktortehnika, kas veda ārā no degošās ēkas gatavo produkciju.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Wood4U" 2025. gadā strādāja ar 4,935 miljonu eiro apgrozījumu un guva peļņu 94 647 eiro apmērā.
"Wood4U" reģistrēta 2013. gadā, tās pamatkapitāls ir 2845 eiro. Uzņēmums pieder Lielbritānijas kompānijai "CPL Industries Latvia Limited", bet patiesais labuma guvējs ir Lielbritānijas pilsonis Džūlians Pols Vivians Mašs.
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