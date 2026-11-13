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#karš #mūziķi #raidījumi #slavenības #šovi #tv

Neatpazina Verku Serdjučku: Šipkēvics atceras neparasto tikšanos ar Andreju Daņilko

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 13. novembris, 12:45
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2026. gada 13. novembris, 12:45
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Foto: Lauris Vīksne

360TV lielšovā "Izklausies redzēts" pēc Elīnas Fūrmanes pārtapšanas par Verku Serdjučku žūrijas pārstāvis Jānis Šipkēvics dalījās kādā neparastā atmiņā par tikšanos ar pašu mākslinieku Andreju Daņilko. Izrādās, abu saruna ilga aptuveni pusstundu, taču tikai tās beigās Jānis uzzināja, kas patiesībā ir viņa sarunu biedrs.

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"Mēs runājām pusstundu ar vienu čali, un tikai pēc tam viņš pasaka, kas viņš tāds ir," atcerējās Šipkēvics. Viņš uzsvēra, ka Daņilko ikdienā ir pavisam citāds nekā viņa skatuves alter ego Verka Serdjučka: "Tas ir normāls, sakarīgs, inteliģents vīrietis."

Šipkēvics arī pievērsās Daņilko un Laimas Vaikules nostājai pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Viņaprāt, abi mākslinieki šīs izvēles dēļ šovbiznesā ir zaudējuši ārkārtīgi daudz, jo atteikušies no uzstāšanās Krievijā. Jānis pat izteica pieņēmumu, ka katrs no viņiem varētu būt zaudējis vismaz desmit miljonus.

Vienlaikus žūrijas pārstāvis uzsvēra, ka abu mākslinieku nostāja ir pelnījusi cieņu, īpaši izceļot viņu gatavību turpināt karjeru ārpus Krievijas un uzstāties arī Latvijā.

+35 foto
Andris Ērglis.
Šova "Izklausies redzēts" piektais raidījums
Muzikālajā lielšovā "Izklausies redzēts" aizvadīta piektā epizode.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Krisy.
Krisy.
Krisy.
Šova "Izklausies redzēts" žūrija.
Šova "Izklausies redzēts" žūrija.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šovs "Izklausies redzēts".
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Ralfs Eilands.
Lelde Dreimane.
Lelde Dreimane.
Lelde Dreimane.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Andris Ērglis.
1 / 35
Foto: Lauris Vīksne

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#karš #mūziķi #raidījumi #slavenības #šovi #tv
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360TV lielšovā "Izklausies redzēts" pēc Elīnas Fūrmanes pārtapšanas par Verku Serdjučku žūrijas pārstāvis Jānis Šipkēvics dalījās kādā neparastā atmiņā par tikšanos ar pašu mākslinieku Andreju Daņilko. Izrādās, abu saruna ilga aptuveni pusstundu, taču tikai tās beigās Jānis uzzināja, kas patiesībā ir viņa sarunu biedrs.

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"Mēs runājām pusstundu ar vienu čali, un tikai pēc tam viņš pasaka, kas viņš tāds ir," atcerējās Šipkēvics. Viņš uzsvēra, ka Daņilko ikdienā ir pavisam citāds nekā viņa skatuves alter ego Verka Serdjučka: "Tas ir normāls, sakarīgs, inteliģents vīrietis."

Šipkēvics arī pievērsās Daņilko un Laimas Vaikules nostājai pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Viņaprāt, abi mākslinieki šīs izvēles dēļ šovbiznesā ir zaudējuši ārkārtīgi daudz, jo atteikušies no uzstāšanās Krievijā. Jānis pat izteica pieņēmumu, ka katrs no viņiem varētu būt zaudējis vismaz desmit miljonus.

Vienlaikus žūrijas pārstāvis uzsvēra, ka abu mākslinieku nostāja ir pelnījusi cieņu, īpaši izceļot viņu gatavību turpināt karjeru ārpus Krievijas un uzstāties arī Latvijā.

+35 foto
Andris Ērglis.
Šova "Izklausies redzēts" piektais raidījums
Muzikālajā lielšovā "Izklausies redzēts" aizvadīta piektā epizode.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Elīna Fūrmane.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Krisy.
Krisy.
Krisy.
Šova "Izklausies redzēts" žūrija.
Šova "Izklausies redzēts" žūrija.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šovs "Izklausies redzēts".
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Ralfs Eilands.
Lelde Dreimane.
Lelde Dreimane.
Lelde Dreimane.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Šova "Izklausies redzēts" dalībnieki.
Andris Ērglis.
1 / 35
Foto: Lauris Vīksne

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Tēma
Izklaide 360TV Slavenību dzīve
Tēmturi
#karš #mūziķi #raidījumi #slavenības #šovi #tv
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