Neatpazina Verku Serdjučku: Šipkēvics atceras neparasto tikšanos ar Andreju Daņilko

360TV lielšovā "Izklausies redzēts" pēc Elīnas Fūrmanes pārtapšanas par Verku Serdjučku žūrijas pārstāvis Jānis Šipkēvics dalījās kādā neparastā atmiņā par tikšanos ar pašu mākslinieku Andreju Daņilko. Izrādās, abu saruna ilga aptuveni pusstundu, taču tikai tās beigās Jānis uzzināja, kas patiesībā ir viņa sarunu biedrs.
"Mēs runājām pusstundu ar vienu čali, un tikai pēc tam viņš pasaka, kas viņš tāds ir," atcerējās Šipkēvics. Viņš uzsvēra, ka Daņilko ikdienā ir pavisam citāds nekā viņa skatuves alter ego Verka Serdjučka: "Tas ir normāls, sakarīgs, inteliģents vīrietis."
Šipkēvics arī pievērsās Daņilko un Laimas Vaikules nostājai pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Viņaprāt, abi mākslinieki šīs izvēles dēļ šovbiznesā ir zaudējuši ārkārtīgi daudz, jo atteikušies no uzstāšanās Krievijā. Jānis pat izteica pieņēmumu, ka katrs no viņiem varētu būt zaudējis vismaz desmit miljonus.
Vienlaikus žūrijas pārstāvis uzsvēra, ka abu mākslinieku nostāja ir pelnījusi cieņu, īpaši izceļot viņu gatavību turpināt karjeru ārpus Krievijas un uzstāties arī Latvijā.
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360TV lielšovā "Izklausies redzēts" pēc Elīnas Fūrmanes pārtapšanas par Verku Serdjučku žūrijas pārstāvis Jānis Šipkēvics dalījās kādā neparastā atmiņā par tikšanos ar pašu mākslinieku Andreju Daņilko. Izrādās, abu saruna ilga aptuveni pusstundu, taču tikai tās beigās Jānis uzzināja, kas patiesībā ir viņa sarunu biedrs.
"Mēs runājām pusstundu ar vienu čali, un tikai pēc tam viņš pasaka, kas viņš tāds ir," atcerējās Šipkēvics. Viņš uzsvēra, ka Daņilko ikdienā ir pavisam citāds nekā viņa skatuves alter ego Verka Serdjučka: "Tas ir normāls, sakarīgs, inteliģents vīrietis."
Šipkēvics arī pievērsās Daņilko un Laimas Vaikules nostājai pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Viņaprāt, abi mākslinieki šīs izvēles dēļ šovbiznesā ir zaudējuši ārkārtīgi daudz, jo atteikušies no uzstāšanās Krievijā. Jānis pat izteica pieņēmumu, ka katrs no viņiem varētu būt zaudējis vismaz desmit miljonus.
Vienlaikus žūrijas pārstāvis uzsvēra, ka abu mākslinieku nostāja ir pelnījusi cieņu, īpaši izceļot viņu gatavību turpināt karjeru ārpus Krievijas un uzstāties arī Latvijā.
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