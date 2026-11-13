Agnese Strautiņa: Latvijā katastrofāli trūkst restauratoru

“Latvijā katastrofāli trūkst restauratoru,” stāstot par pieminekļu uzturēšanu un atjaunošanu, TV24 raidījumā “Uz līnijas” norāda Rīgas pieminekļu aģentūras (RPA) direktore Agnese Strautiņa.
“Akmens restaurācijā, kas ir mūsu pamatnozare, visā Latvijā ir pieci sertificēti akmens restauratori. Viens no viņiem ir mūsu štata darbinieks, bet trīs strādā ārpakalpojumos. Ja viņi ir aizņemti, mēs gaidām rindā, lai šos restauratorus dabūtu uz darbiem, jo mūsu darbi jau nav vienīgie, ko viņi veic,” atzīst Strautiņa, uzsverot, ka šī problēma ir jārisina valsts un izglītības politikas līmenī.
Rīgas pieminekļu aģentūras pārziņā ir 150 pieminekļu, 800 objektu Lielajos kapos, kā arī divi valsts nozīmes kultūrvēsturiskie objekti – Brīvības piemineklis un Rīgas Brāļu kapi. Šogad veikta Brīvības pieminekļa mazgāšana un apstrāde ar speciālām aizsargvielām. Pašlaik notiek arī tehniskā projekta izstrāde pieminekļa iekšējās goda telpas renovācijai. Savukārt Rīgas Brāļu kapos joprojām turpinās apjomīgais celiņu seguma remonts. Darbus sarežģī divi faktori: nestabila pamatne, jo kapi atrodas vēsturiskajā kāpā, kas nepārtraukti kustas, tādēļ plāksnes nolīmeņot vienā līmenī ir tehniski ļoti sarežģīti. Otrs faktors ir materiālu nepieejamība, proti, plāksnes ir veidotas no Allažu šūnakmens, kas dabā vairs nav iegūstams, tādēļ trūkstošais materiāls tiek meklēts citos demontējamos objektos.
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“Latvijā katastrofāli trūkst restauratoru,” stāstot par pieminekļu uzturēšanu un atjaunošanu, TV24 raidījumā “Uz līnijas” norāda Rīgas pieminekļu aģentūras (RPA) direktore Agnese Strautiņa.
“Akmens restaurācijā, kas ir mūsu pamatnozare, visā Latvijā ir pieci sertificēti akmens restauratori. Viens no viņiem ir mūsu štata darbinieks, bet trīs strādā ārpakalpojumos. Ja viņi ir aizņemti, mēs gaidām rindā, lai šos restauratorus dabūtu uz darbiem, jo mūsu darbi jau nav vienīgie, ko viņi veic,” atzīst Strautiņa, uzsverot, ka šī problēma ir jārisina valsts un izglītības politikas līmenī.
Rīgas pieminekļu aģentūras pārziņā ir 150 pieminekļu, 800 objektu Lielajos kapos, kā arī divi valsts nozīmes kultūrvēsturiskie objekti – Brīvības piemineklis un Rīgas Brāļu kapi. Šogad veikta Brīvības pieminekļa mazgāšana un apstrāde ar speciālām aizsargvielām. Pašlaik notiek arī tehniskā projekta izstrāde pieminekļa iekšējās goda telpas renovācijai. Savukārt Rīgas Brāļu kapos joprojām turpinās apjomīgais celiņu seguma remonts. Darbus sarežģī divi faktori: nestabila pamatne, jo kapi atrodas vēsturiskajā kāpā, kas nepārtraukti kustas, tādēļ plāksnes nolīmeņot vienā līmenī ir tehniski ļoti sarežģīti. Otrs faktors ir materiālu nepieejamība, proti, plāksnes ir veidotas no Allažu šūnakmens, kas dabā vairs nav iegūstams, tādēļ trūkstošais materiāls tiek meklēts citos demontējamos objektos.
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