Cloudy 2 °C
O. 10.11
Mārcis, Markuss, Mārtiņš
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#ministri #ministrijas #partijas #prezidents #reformas #saeima

Dombrava uzskata, ka NA neiesaistīšana jaunajā valdībā būtu dīvaina

LETA
/
Latvijas Mediji
2026. gada 10. novembris, 14:59
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 10. novembris, 14:59
Jānis Dombrava, Ilze Indriksone. Sarunas par jauno valdību.
Jānis Dombrava, Ilze Indriksone. Sarunas par jauno valdību.
Foto: Zane Bitere/LETA

Ņemot vērā līdzšinējo sadarbību ar "Apvienoto sarakstu" (AS), būtu dīvaini, ja Nacionālā apvienība (NA) netiktu aicināta darbam valdībā, sacīja NA politiķis, iekšlietu ministrs Jānis Dombrava.

Reklāma

Vienlaikus politiķis uzsvēra, ka lēmums ir AS ziņā.

Pēc pirmdien notikušajām sarunām NA gaida nākamo sarunu kārtu, norādīja politiķis, vienlaikus atzīstot, ka notiek neoficiālas sarunas. Nākamā valdības veidošanas sarunu kārta, visticamāk, varētu notikt nākamnedēļ, sprieda Dombrava.

Runājot par Saeimas komisiju izveidi, Dombrava atzina, ka būtu vēlams, lai tās jau tagad varētu strādāt. "Ja mēs nedēļas laikā līdz tam nonāktu, tas būtu, es domāju, ļoti labi," viņš sacīja.

Savukārt jautājumu par to, kuras komisijas NA vēlētos vadīt, politiķis atzina par pāragru, norādot, ka tas ir cieši saistīts ar Ministru kabineta izveides procesu.

Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs (AS) arī pēc otrās sarunu kārtas ar partijām pirmdien neviesa skaidrību par nākamo koalīciju.

Reklāma
Reklāma
Ieteiktie raksti

Kulbergs pirmdien tikās ar "Jauno vienotību", "Progresīvajiem" un NA. Pirmās divas kritizētas, ka tās neesot pietiekami sagatavojušās sarunām un neesot piedāvājušas gana konkrētus taupības risinājumus.

+8 foto
Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs ar AS deputātiem tiekas ar JV pārstāvjiem.
AS tiekas ar JV
Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs un Apvienotā saraksta deputāti, turpinot sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi, tiekas ar "Jauno vienotību".
Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs ar AS deputātiem tiekas ar JV pārstāvjiem.
Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs ar AS deputātiem tiekas ar JV pārstāvjiem.
Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs ar AS deputātiem tiekas ar JV pārstāvjiem.
Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs ar AS deputātiem tiekas ar JV pārstāvjiem.
Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs ar AS deputātiem tiekas ar JV pārstāvjiem.
Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs ar AS deputātiem tiekas ar JV pārstāvjiem.
Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs ar AS deputātiem tiekas ar JV pārstāvjiem.
Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs ar AS deputātiem tiekas ar JV pārstāvjiem.
Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs ar AS deputātiem tiekas ar JV pārstāvjiem.
1 / 8
Foto: Ieva Leiniša/LETA

NA Kulbergs izcēla kā sarunu partneri, kas valdības veidošanas sarunām sagatavojusies labi un nākusi ar virkni konkrētu priekšlikumu gan ekonomikā, gan par valsts prioritātēm.

+8 foto
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference pēc AS un NA sarunām
Preses konference pēc Ministru prezidenta amata kandidāta tikšanās ar Nacionālo apvienību.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi. Artūrs Butāns.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi. Artūrs Butāns.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi. Ilze Indriksone.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
1 / 8
Foto: Kaspars Krafts/LETA

Vienlaikus gan Kulbergs arī pats līdz šim nav publiski detalizēti izklāstījis AS piedāvājumu, kurās nozarēs un kādus ietaupījumus AS kā jaunās valdības dominējošais spēks iecerējis.

Atbildot uz jautājumu par turpmāko valdības veidošanas procesu, Kulbergs sprieda, ka trešā sarunu kārta, visticamāk, notiks pēc valsts svētkiem. Viņš piebilda, ka AS vēl jāizvērtē, kuri no potenciālajiem partneriem ir gatavākie uzņemties atbildību par sarežģītu reformu īstenošanu.

Sīkāku informāciju par jaunās valdības izveides procesu Kulbergs solīja sniegt vēlāk šonedēļ.

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc 15. Saeimas sanākšanas uzticējis Kulbergam veidot jauno valdību. Kulbergs iepriekš paudis cerību līdz novembra vidum piedāvāt jaunā Ministru kabineta modeli. Pašlaik kā iespējamie valdības veidošanas scenāriji tiek minēta AS sadarbība ar JV un NA, AS un NA valdība, kā arī AS mazākumvaldība.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Tēma
Valdība Politiķi
Tēmturi
#ministri #ministrijas #partijas #prezidents #reformas #saeima
Reklāma
Turpini lasīt

Ņemot vērā līdzšinējo sadarbību ar "Apvienoto sarakstu" (AS), būtu dīvaini, ja Nacionālā apvienība (NA) netiktu aicināta darbam valdībā, sacīja NA politiķis, iekšlietu ministrs Jānis Dombrava.

Reklāma

Vienlaikus politiķis uzsvēra, ka lēmums ir AS ziņā.

Pēc pirmdien notikušajām sarunām NA gaida nākamo sarunu kārtu, norādīja politiķis, vienlaikus atzīstot, ka notiek neoficiālas sarunas. Nākamā valdības veidošanas sarunu kārta, visticamāk, varētu notikt nākamnedēļ, sprieda Dombrava.

Runājot par Saeimas komisiju izveidi, Dombrava atzina, ka būtu vēlams, lai tās jau tagad varētu strādāt. "Ja mēs nedēļas laikā līdz tam nonāktu, tas būtu, es domāju, ļoti labi," viņš sacīja.

Savukārt jautājumu par to, kuras komisijas NA vēlētos vadīt, politiķis atzina par pāragru, norādot, ka tas ir cieši saistīts ar Ministru kabineta izveides procesu.

Reklāma
Reklāma

Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs (AS) arī pēc otrās sarunu kārtas ar partijām pirmdien neviesa skaidrību par nākamo koalīciju.

Kulbergs pirmdien tikās ar "Jauno vienotību", "Progresīvajiem" un NA. Pirmās divas kritizētas, ka tās neesot pietiekami sagatavojušās sarunām un neesot piedāvājušas gana konkrētus taupības risinājumus.

+8 foto
Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs ar AS deputātiem tiekas ar JV pārstāvjiem.
AS tiekas ar JV
Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs un Apvienotā saraksta deputāti, turpinot sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi, tiekas ar "Jauno vienotību".
Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs ar AS deputātiem tiekas ar JV pārstāvjiem.
Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs ar AS deputātiem tiekas ar JV pārstāvjiem.
Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs ar AS deputātiem tiekas ar JV pārstāvjiem.
Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs ar AS deputātiem tiekas ar JV pārstāvjiem.
Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs ar AS deputātiem tiekas ar JV pārstāvjiem.
Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs ar AS deputātiem tiekas ar JV pārstāvjiem.
Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs ar AS deputātiem tiekas ar JV pārstāvjiem.
Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs ar AS deputātiem tiekas ar JV pārstāvjiem.
Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs ar AS deputātiem tiekas ar JV pārstāvjiem.
1 / 8
Foto: Ieva Leiniša/LETA

NA Kulbergs izcēla kā sarunu partneri, kas valdības veidošanas sarunām sagatavojusies labi un nākusi ar virkni konkrētu priekšlikumu gan ekonomikā, gan par valsts prioritātēm.

Reklāma
Ieteiktie raksti
+8 foto
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference pēc AS un NA sarunām
Preses konference pēc Ministru prezidenta amata kandidāta tikšanās ar Nacionālo apvienību.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi. Artūrs Butāns.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi. Artūrs Butāns.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi. Ilze Indriksone.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
Preses konference Saeimas frakcijas telpās pēc tikšanās, kurā turpinājās AS sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par nākamās valdības izveidi.
1 / 8
Foto: Kaspars Krafts/LETA

Vienlaikus gan Kulbergs arī pats līdz šim nav publiski detalizēti izklāstījis AS piedāvājumu, kurās nozarēs un kādus ietaupījumus AS kā jaunās valdības dominējošais spēks iecerējis.

Atbildot uz jautājumu par turpmāko valdības veidošanas procesu, Kulbergs sprieda, ka trešā sarunu kārta, visticamāk, notiks pēc valsts svētkiem. Viņš piebilda, ka AS vēl jāizvērtē, kuri no potenciālajiem partneriem ir gatavākie uzņemties atbildību par sarežģītu reformu īstenošanu.

Sīkāku informāciju par jaunās valdības izveides procesu Kulbergs solīja sniegt vēlāk šonedēļ.

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc 15. Saeimas sanākšanas uzticējis Kulbergam veidot jauno valdību. Kulbergs iepriekš paudis cerību līdz novembra vidum piedāvāt jaunā Ministru kabineta modeli. Pašlaik kā iespējamie valdības veidošanas scenāriji tiek minēta AS sadarbība ar JV un NA, AS un NA valdība, kā arī AS mazākumvaldība.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Reklāma
Tēma
Valdība Politiķi
Tēmturi
#ministri #ministrijas #partijas #prezidents #reformas #saeima
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
PAR SVARĪGO
Reklāma