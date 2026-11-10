Dombrava uzskata, ka NA neiesaistīšana jaunajā valdībā būtu dīvaina

Ņemot vērā līdzšinējo sadarbību ar "Apvienoto sarakstu" (AS), būtu dīvaini, ja Nacionālā apvienība (NA) netiktu aicināta darbam valdībā, sacīja NA politiķis, iekšlietu ministrs Jānis Dombrava.
Vienlaikus politiķis uzsvēra, ka lēmums ir AS ziņā.
Pēc pirmdien notikušajām sarunām NA gaida nākamo sarunu kārtu, norādīja politiķis, vienlaikus atzīstot, ka notiek neoficiālas sarunas. Nākamā valdības veidošanas sarunu kārta, visticamāk, varētu notikt nākamnedēļ, sprieda Dombrava.
Runājot par Saeimas komisiju izveidi, Dombrava atzina, ka būtu vēlams, lai tās jau tagad varētu strādāt. "Ja mēs nedēļas laikā līdz tam nonāktu, tas būtu, es domāju, ļoti labi," viņš sacīja.
Savukārt jautājumu par to, kuras komisijas NA vēlētos vadīt, politiķis atzina par pāragru, norādot, ka tas ir cieši saistīts ar Ministru kabineta izveides procesu.
Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs (AS) arī pēc otrās sarunu kārtas ar partijām pirmdien neviesa skaidrību par nākamo koalīciju.
Kulbergs pirmdien tikās ar "Jauno vienotību", "Progresīvajiem" un NA. Pirmās divas kritizētas, ka tās neesot pietiekami sagatavojušās sarunām un neesot piedāvājušas gana konkrētus taupības risinājumus.
NA Kulbergs izcēla kā sarunu partneri, kas valdības veidošanas sarunām sagatavojusies labi un nākusi ar virkni konkrētu priekšlikumu gan ekonomikā, gan par valsts prioritātēm.
Vienlaikus gan Kulbergs arī pats līdz šim nav publiski detalizēti izklāstījis AS piedāvājumu, kurās nozarēs un kādus ietaupījumus AS kā jaunās valdības dominējošais spēks iecerējis.
Atbildot uz jautājumu par turpmāko valdības veidošanas procesu, Kulbergs sprieda, ka trešā sarunu kārta, visticamāk, notiks pēc valsts svētkiem. Viņš piebilda, ka AS vēl jāizvērtē, kuri no potenciālajiem partneriem ir gatavākie uzņemties atbildību par sarežģītu reformu īstenošanu.
Sīkāku informāciju par jaunās valdības izveides procesu Kulbergs solīja sniegt vēlāk šonedēļ.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc 15. Saeimas sanākšanas uzticējis Kulbergam veidot jauno valdību. Kulbergs iepriekš paudis cerību līdz novembra vidum piedāvāt jaunā Ministru kabineta modeli. Pašlaik kā iespējamie valdības veidošanas scenāriji tiek minēta AS sadarbība ar JV un NA, AS un NA valdība, kā arī AS mazākumvaldība.
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Ņemot vērā līdzšinējo sadarbību ar "Apvienoto sarakstu" (AS), būtu dīvaini, ja Nacionālā apvienība (NA) netiktu aicināta darbam valdībā, sacīja NA politiķis, iekšlietu ministrs Jānis Dombrava.
Vienlaikus politiķis uzsvēra, ka lēmums ir AS ziņā.
Pēc pirmdien notikušajām sarunām NA gaida nākamo sarunu kārtu, norādīja politiķis, vienlaikus atzīstot, ka notiek neoficiālas sarunas. Nākamā valdības veidošanas sarunu kārta, visticamāk, varētu notikt nākamnedēļ, sprieda Dombrava.
Runājot par Saeimas komisiju izveidi, Dombrava atzina, ka būtu vēlams, lai tās jau tagad varētu strādāt. "Ja mēs nedēļas laikā līdz tam nonāktu, tas būtu, es domāju, ļoti labi," viņš sacīja.
Savukārt jautājumu par to, kuras komisijas NA vēlētos vadīt, politiķis atzina par pāragru, norādot, ka tas ir cieši saistīts ar Ministru kabineta izveides procesu.
Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs (AS) arī pēc otrās sarunu kārtas ar partijām pirmdien neviesa skaidrību par nākamo koalīciju.
Kulbergs pirmdien tikās ar "Jauno vienotību", "Progresīvajiem" un NA. Pirmās divas kritizētas, ka tās neesot pietiekami sagatavojušās sarunām un neesot piedāvājušas gana konkrētus taupības risinājumus.
NA Kulbergs izcēla kā sarunu partneri, kas valdības veidošanas sarunām sagatavojusies labi un nākusi ar virkni konkrētu priekšlikumu gan ekonomikā, gan par valsts prioritātēm.
Vienlaikus gan Kulbergs arī pats līdz šim nav publiski detalizēti izklāstījis AS piedāvājumu, kurās nozarēs un kādus ietaupījumus AS kā jaunās valdības dominējošais spēks iecerējis.
Atbildot uz jautājumu par turpmāko valdības veidošanas procesu, Kulbergs sprieda, ka trešā sarunu kārta, visticamāk, notiks pēc valsts svētkiem. Viņš piebilda, ka AS vēl jāizvērtē, kuri no potenciālajiem partneriem ir gatavākie uzņemties atbildību par sarežģītu reformu īstenošanu.
Sīkāku informāciju par jaunās valdības izveides procesu Kulbergs solīja sniegt vēlāk šonedēļ.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc 15. Saeimas sanākšanas uzticējis Kulbergam veidot jauno valdību. Kulbergs iepriekš paudis cerību līdz novembra vidum piedāvāt jaunā Ministru kabineta modeli. Pašlaik kā iespējamie valdības veidošanas scenāriji tiek minēta AS sadarbība ar JV un NA, AS un NA valdība, kā arī AS mazākumvaldība.
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